Приймальне відділення Ямпільської ЦРЛ відкрилося після реконструкції, - ОДА. ФОТО

Після реконструкції відкрилося приймальне відділення в Ямпільській центральній районній лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook глава Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Так, в рамках президентської програми "Велике будівництво" в лікарні встановили сучасну медтехніку: 32-зрізовий комп'ютерний томограф вартістю 11,9 млн грн, рентгенологічний апарат IMAX 7700F за 4,8 млн грн, апарат ультразвукової діагностики SonoBook 8 вартістю 0,8 млн грн.

Загалом на об'єкт було витрачено близько 30 млн грн, з них 17 млн ​​грн - на закупівлю дорогого устаткування і 13 млн грн - на ремонт приймального відділення.

"Все це буде працювати для безкоштовного обстеження пацієнтів Ямпільської лікарні. Здоров'я людей - це головне. Ямпіль - один з найвіддаленіших районів Вінницької області, до Вінниці близько 160 км, тому таке обладнання тут вкрай необхідно", - наводить слова Борзова пресслужба ОДА.

"Завдяки програмі Президента України "Велике будівництво" значно покращилися умови їхнього перебування в лікарні. Та й ми, лікарі, могли тільки мріяти про такі умови праці і про такий обладнання, яке дає можливість діагностувати складні патології", - додав головний лікар установи Олег Шеремет.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що в планах "Великого будівництва" до кінця року побудувати та відновити 30 медичних установ, 340 сільських амбулаторій та 200 сучасних приймальних відділень по всій Україні.

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