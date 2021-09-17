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В Роменской районной больнице на Сумщине открыли отделение экстренной медпомощи. ФОТО

В Роменской центральной районной больнице открыли отделение экстренной медицинской помощи, которое было создано по программе "Большая стройка".

Об этом сообщает Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В Роменской районной больнице на Сумщине открыли отделение экстренной медпомощи 01

"В Сумской области сегодня мы открываем шестое по счету такое отделение. Будет еще седьмое отделение - в Глуховской городской больнице, которое мы планируем открыть в этом году", - рассказал глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Капитальный ремонт первого этажа главного корпуса №1 (отделение экстренной медицинской помощи) Роменской ЦРБ осуществлялся за счет государственного, местного бюджетов и средств от хозяйственной деятельности самой больницы. Всего для создания отделения экстренной медицинской помощи потратили 6 млн грн.

В Роменской районной больнице на Сумщине открыли отделение экстренной медпомощи 02

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Больница уже получила современный аппарат ультразвуковой диагностики. В дальнейшем для приемного отделения планируют закупить компьютерный томограф и ангиографическое оборудование.

"Очень важно, чтобы медицинская помощь оказывалась максимально быстро и качественно. Качественная диагностика, установление диагноза и лечения в первый "золотой час" дает возможность спасти больше человеческих жизней", - подчеркнул Живицкий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что до конца 2021 года по программе "Большая стройка" в украинских больницах будет открыто в общей сложности 200 современных приемных отделений.

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Автор: 

больница (1436) Сумская область (2984) Большая стройка (728)


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А де закрили 5?
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17.09.2021 18:47 Ответить
шторок немає між ліжками. як шкільний туалет без можливості усамітнитися.
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17.09.2021 19:15 Ответить
Не знаю, як зараз, а 15 років назад це був ще той гадюшкик. І деякі лікарі також звідтіля. Особливо в онкології.
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18.09.2021 07:50 Ответить
 
 