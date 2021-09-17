В Роменской районной больнице на Сумщине открыли отделение экстренной медпомощи. ФОТО

В Роменской центральной районной больнице открыли отделение экстренной медицинской помощи, которое было создано по программе "Большая стройка".

Об этом сообщает Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В Сумской области сегодня мы открываем шестое по счету такое отделение. Будет еще седьмое отделение - в Глуховской городской больнице, которое мы планируем открыть в этом году", - рассказал глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Капитальный ремонт первого этажа главного корпуса №1 (отделение экстренной медицинской помощи) Роменской ЦРБ осуществлялся за счет государственного, местного бюджетов и средств от хозяйственной деятельности самой больницы. Всего для создания отделения экстренной медицинской помощи потратили 6 млн грн.

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Больница уже получила современный аппарат ультразвуковой диагностики. В дальнейшем для приемного отделения планируют закупить компьютерный томограф и ангиографическое оборудование.

"Очень важно, чтобы медицинская помощь оказывалась максимально быстро и качественно. Качественная диагностика, установление диагноза и лечения в первый "золотой час" дает возможность спасти больше человеческих жизней", - подчеркнул Живицкий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что до конца 2021 года по программе "Большая стройка" в украинских больницах будет открыто в общей сложности 200 современных приемных отделений.

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