Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Подільському обласному онкоцентрі на Вінниччині завершилася реконструкція. Був капітально оновлений, зокрема, хіміотерапевтичний корпус онкоцентру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Facebook глава Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Роботи з реконструкції хіміотерапевтичного корпусу онкоцентру почалися рік тому в рамках президентської програми "Велике будівництво".

"Що передбачав проєкт "Велике будівництво"? Ремонт першого поверху будівлі - рентгенологічне відділення, надбудову четвертого поверху - денний стаціонар з ліжками амбулаторної хіміотерапії, надбудову мансардного поверху - це теж для хіміотерапевтичного відділення. До того ж зведено нове перекриття і дах, новий ліфт, утеплення стін і благоустрій території", - розповів Борзов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував плани в 2021 році побудувати або оновити за програмою "Велике будівництво" сотні об'єктів соціальної інфраструктури, в тому числі медичні установи.

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