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Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Подільському обласному онкоцентрі на Вінниччині завершилася реконструкція. Був капітально оновлений, зокрема, хіміотерапевтичний корпус онкоцентру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Facebook глава Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Роботи з реконструкції хіміотерапевтичного корпусу онкоцентру почалися рік тому в рамках президентської програми "Велике будівництво".

"Що передбачав проєкт "Велике будівництво"? Ремонт першого поверху будівлі - рентгенологічне відділення, надбудову четвертого поверху - денний стаціонар з ліжками амбулаторної хіміотерапії, надбудову мансардного поверху - це теж для хіміотерапевтичного відділення. До того ж зведено нове перекриття і дах, новий ліфт, утеплення стін і благоустрій території", - розповів Борзов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував плани в 2021 році побудувати або оновити за програмою "Велике будівництво" сотні об'єктів соціальної інфраструктури, в тому числі медичні установи.

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Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 01
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 02
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 03
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 04
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 05
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 06
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 07
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 08
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 09
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 10
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 11
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 12
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 13
Обласний онкоцентр реконструювали на Вінниччині, - ОДА 14

Автор: 

Вінниця (621) Велике будівництво (741)


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а почали реконструкцію ще при баризі?
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05.10.2021 15:32 Відповісти
однозначно. эти только табличку приколотили
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05.10.2021 15:33 Відповісти
Естественно.
Работы по реконструкции химиотерапевтического корпуса онкоцентра начались год назад Источник:
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05.10.2021 15:43 Відповісти
це- добре,
дуже добре,
але які будуть ціни, на лікування?
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05.10.2021 15:33 Відповісти
Это хорошо, но как всегда есть один вопрос - на какой машине уехал по окончанию... руководитель стройки и Ко !?
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05.10.2021 15:34 Відповісти
Как и следовало ожидать в который раз про кроватки табуретки! Оборудование где, какого года выпуска, кто выпускает? И прейскурант цен и перечень платных лекарств и бесплатных. Список бесплатных можно не печатать. Ржать все будут.
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05.10.2021 15:58 Відповісти
що таке ВiниТчина? Ви там подурiли?
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05.10.2021 21:44 Відповісти
 
 