Четырехкилометровый участок дороги отремонтировали на Ривненщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

На Ривненщине отремонтировали 4 км дороги Сновидовичи - Остки - Будки-Сновидовицкие.

Об этом сообщается на сайте Ривненской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"10-15 км/час. Такая максимальная скорость была на дороге Сновидовичи - Остки - Будки-Сновидовицкие до ремонта. Сегодня здесь вместо старой дороги из брусчатки - новое европейское покрытие" - написал в Facebook глава Ривненской ОГА Виталий Коваль после ознакомления с качеством восстановленной дороги.

В рамках президентской программы "Большая стройка" помимо укрепления основы и замены дорожного покрытия с брусчатки на асфальтобетон, были также укреплены обочины, установлены барьерные ограждения и новые дорожные знаки.

Напомним, недавно сообщалось, что по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в Николаевской области начался ремонт самой протяженной дороги региона - трассы Н-24 Благовещенское - Николаев.

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