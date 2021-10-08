Четырехкилометровый участок дороги отремонтировали на Ривненщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
На Ривненщине отремонтировали 4 км дороги Сновидовичи - Остки - Будки-Сновидовицкие.
Об этом сообщается на сайте Ривненской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"10-15 км/час. Такая максимальная скорость была на дороге Сновидовичи - Остки - Будки-Сновидовицкие до ремонта. Сегодня здесь вместо старой дороги из брусчатки - новое европейское покрытие" - написал в Facebook глава Ривненской ОГА Виталий Коваль после ознакомления с качеством восстановленной дороги.
В рамках президентской программы "Большая стройка" помимо укрепления основы и замены дорожного покрытия с брусчатки на асфальтобетон, были также укреплены обочины, установлены барьерные ограждения и новые дорожные знаки.
Напомним, недавно сообщалось, что по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в Николаевской области начался ремонт самой протяженной дороги региона - трассы Н-24 Благовещенское - Николаев.
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Сьогодні тут замість старої дороги з бруківки - нове єврейське покриття" - написав у https://www.facebook.com/koval8/posts/713297673398811 Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль після ознайомлення з якістю відновленої дороги. Джерело:
це такi европейськi дороги по ЗеБiльному?
mission accomplished!
Перспективное место...
в Европе все такие - ето европейский стандарт.
леворукость i ленoта невмеручi...