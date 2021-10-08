Чотирикілометрову ділянку дороги відремонтували на Рівненщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

На Рівненщині відремонтували 4 км дороги Сновидовичі - Остки - Будки-Сновидовицькі.

Про це повідомляється на сайті Рівненської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"10-15 км/год. Така максимальна швидкість була на дорозі Сновидовичі - Остки - Будки- Сновидовицькі до ремонту. Сьогодні тут замість старої дороги з бруківки - нове європейське покриття" - написав у Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль після ознайомлення з якістю відновленої дороги.

В рамках президентської програми "Велике будівництво", крім зміцнення основи та заміни дорожнього покриття з бруківки на асфальтобетон, були також укріплені узбіччя, встановлені бар'єрні огорожі і нові дорожні знаки.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Миколаївській області почався ремонт найдовшою дороги регіону - траси Н-24 Благовіщенське - Миколаїв.

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