Чотирикілометрову ділянку дороги відремонтували на Рівненщині, - ОДА. ФОТОрепортаж
На Рівненщині відремонтували 4 км дороги Сновидовичі - Остки - Будки-Сновидовицькі.
Про це повідомляється на сайті Рівненської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"10-15 км/год. Така максимальна швидкість була на дорозі Сновидовичі - Остки - Будки- Сновидовицькі до ремонту. Сьогодні тут замість старої дороги з бруківки - нове європейське покриття" - написав у Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль після ознайомлення з якістю відновленої дороги.
В рамках президентської програми "Велике будівництво", крім зміцнення основи та заміни дорожнього покриття з бруківки на асфальтобетон, були також укріплені узбіччя, встановлені бар'єрні огорожі і нові дорожні знаки.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Миколаївській області почався ремонт найдовшою дороги регіону - траси Н-24 Благовіщенське - Миколаїв.
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Сьогодні тут замість старої дороги з бруківки - нове єврейське покриття" - написав у https://www.facebook.com/koval8/posts/713297673398811 Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль після ознайомлення з якістю відновленої дороги. Джерело:
це такi европейськi дороги по ЗеБiльному?
mission accomplished!
Перспективное место...
в Европе все такие - ето европейский стандарт.
леворукость i ленoта невмеручi...