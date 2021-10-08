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Чотирикілометрову ділянку дороги відремонтували на Рівненщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

На Рівненщині відремонтували 4 км дороги Сновидовичі - Остки - Будки-Сновидовицькі.

Про це повідомляється на сайті Рівненської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"10-15 км/год. Така максимальна швидкість була на дорозі Сновидовичі - Остки - Будки- Сновидовицькі до ремонту. Сьогодні тут замість старої дороги з бруківки - нове європейське покриття" - написав у Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль після ознайомлення з якістю відновленої дороги.

В рамках президентської програми "Велике будівництво", крім зміцнення основи та заміни дорожнього покриття з бруківки на асфальтобетон, були також укріплені узбіччя, встановлені бар'єрні огорожі і нові дорожні знаки.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Миколаївській області почався ремонт найдовшою дороги регіону - траси Н-24 Благовіщенське - Миколаїв.

Дивіться також: На трасі Н-31 у Дніпропетровській області будують естакаду, - ОДА. ФОТОрепортаж

Чотирикілометрову ділянку дороги відремонтували на Рівненщині, - ОДА 01
Чотирикілометрову ділянку дороги відремонтували на Рівненщині, - ОДА 02
Чотирикілометрову ділянку дороги відремонтували на Рівненщині, - ОДА 03

Автор: 

дороги (3065) Велике будівництво (741) Рівненська область (1179)


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Топ коментарі
+11
Лучше бы не публиковали фото. Такого очковтирательства хватит до весны. Судя по фото, просто накатали новый слой без ремонта и укрепления основы дороги. Тупой распил бабла.
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08.10.2021 16:09
+10
Это очковтирательство за наш счет. Особенно нравится первое фото. Попробуйте проехать на скорости по такому "ремонту".
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08.10.2021 16:11
+7
все це зроблено за наші податки.
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08.10.2021 16:08
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все це зроблено за наші податки.
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08.10.2021 16:08 Відповісти
Это очковтирательство за наш счет. Особенно нравится первое фото. Попробуйте проехать на скорости по такому "ремонту".
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08.10.2021 16:11 Відповісти
От не вгодиш вам, ну ж вірно написано та й дорога сіра, що ще бракує???
Сьогодні тут замість старої дороги з бруківки - нове єврейське покриття" - написав у https://www.facebook.com/koval8/posts/713297673398811 Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль після ознайомлення з якістю відновленої дороги. Джерело:
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08.10.2021 16:58 Відповісти
Це фальсифікація ремонту дороги, дорога має бути рівною.
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08.10.2021 17:19 Відповісти
Igov Ляшеник, я не вартую твого часу для вумного обговорення, змирись із цим о величний керівник "Укравтодору" на пенсії...
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08.10.2021 17:29 Відповісти
4 км... - це надто масштабно наввввіть для "великого будівництва".... Хе-хе...
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08.10.2021 22:24 Відповісти
Єдине, що втішає на цій світлині - це нарешті правильна розмітка роздільної лінії.
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08.10.2021 23:35 Відповісти
Лучше бы не публиковали фото. Такого очковтирательства хватит до весны. Судя по фото, просто накатали новый слой без ремонта и укрепления основы дороги. Тупой распил бабла.
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08.10.2021 16:09 Відповісти
такие темы вообще нах, скоро дойдем до 1 метра дороги на страну!
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08.10.2021 21:05 Відповісти
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08.10.2021 21:40 Відповісти
Впродовж ремонта на кожному стовбі теж, як і в нас, висіли об'яви про продаж щебню, відсіву, шлаку, навіть бітуму з "великого бл...дівництва"?
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08.10.2021 16:10 Відповісти
Слава найвеличнішому будівнику офшорів!
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08.10.2021 16:11 Відповісти
Я был в Европе, но такой разметки - не видел
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08.10.2021 16:15 Відповісти
По першому фото видно що дорога п..... Ухабиста. Я нею не поїду.
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08.10.2021 16:15 Відповісти
Не обижайте величайшего. Это обман зрения
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08.10.2021 16:52 Відповісти
це що за хвилi на першiй свiтлинi?

це такi европейськi дороги по ЗеБiльному?
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08.10.2021 16:16 Відповісти
то хреновая оптика - не переймайтесь i вiрте.
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08.10.2021 16:20 Відповісти
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08.10.2021 17:06 Відповісти
Ой не переживайте, то тільки чотири кілометри.
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08.10.2021 20:12 Відповісти
и вдоль его высадили миллиард деревьев.
mission accomplished!
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08.10.2021 16:17 Відповісти
Первая фотография - просто жесть...они реально слепые и не видят, на сколько некачественно сделана эта дорога? Она же вся в буграх! Никакого выравнивания, никакой подложки - просто накатали сверху старой дороги слой асфальта абыкак - и все! Сколько такая дорога прослужит? Пол-года? Или аж год? А должна служить минимум 20 лет, иначе - это тупо распил бабла!
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08.10.2021 16:19 Відповісти
та и последняя фотка впечатлила ))
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08.10.2021 16:24 Відповісти
Та да...выезд аховский...как раз перед закруглением дороги...нихрена не видно..
Перспективное место...
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08.10.2021 16:32 Відповісти
а бугор перед выездом на главную? его даже на фотке видно....
в Европе все такие - ето европейский стандарт.
леворукость i ленoта невмеручi...
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08.10.2021 16:43 Відповісти
Вы еще не ездили по новому мосту через Северо-Крымский канал в Херсонской области. Там подъезд и трамплин аж зубы клацают. Имел счастье нарваться по дороге на моря.
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08.10.2021 16:56 Відповісти
все, заради вашого комфорту... Спогади ж вас не залишають не на мить?
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08.10.2021 17:01 Відповісти
Есть такое. Были как-раз сумерки рано утром. Самое оно. чтобы проснуться
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08.10.2021 17:03 Відповісти
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08.10.2021 17:06 Відповісти
убил!
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08.10.2021 17:08 Відповісти
Судячи з фото план та профіль дорогти ніхто так і не вирівнював!! А може якість дороги перевіряла Державна комісія?? Сумніваюсь що "слуги" взагалі не знають що то є...
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08.10.2021 18:10 Відповісти
А шо вона така крива???
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08.10.2021 18:10 Відповісти
нове єврейське покриття" - написав у https://www.facebook.com/koval8/posts/713297673398811 Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль
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08.10.2021 18:29 Відповісти
Разметка очень похожа на некоторые фото с https://kaifolog.ru/photo-prikoly/4632-prikolnaya-dorozhnaya-razmetka-55-foto-video.html . Наверное та же бригада "строителей" работала.
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08.10.2021 21:13 Відповісти
Аж 4-ри кілометри дороги, це велике досягнення!!!??? Далі туалети почнуть відкривати з мітингами та перерізаням ленточок як і у "великий паРаші" ??? зеДибіл Україну саме в сторону паРаші направляє.
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08.10.2021 21:28 Відповісти
Вы не ошиблись.

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08.10.2021 21:45 Відповісти
а де портрет найвеличнiшого ?
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09.10.2021 14:57 Відповісти
"Ми номер один у Європі за технологіями. Всі говорять, що ми номер один", - вicлюк.



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09.10.2021 14:56 Відповісти
 
 