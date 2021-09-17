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Стартував ремонт найдовшої траси Миколаївщини "Благовіщенське-Миколаїв". ВIДЕО

Найдовша траса Миколаївщини Благовіщенське-Миколаїв буде відремонтована. У межах Миколаївщини ця дорога має протяжність 183 км.

Про це повідомила у Facebook Служба автомобільних доріг Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

У межах президентської програми "Велике будівництво" активні роботи ведуться на 20-кілометровому відрізку траси.

"Масштабне оновлення автошляхів Миколаївщини триває. Нині з'єднуємо якісним покриттям міста Южноукраїнськ і Вознесенськ", - зазначили в автодорі.

Так, посилюється дорожня основа, розширюється проїжджа частина, ущільнюються узбіччя і дорожники наближаються до ключових робіт з укладання двох шарів асфальтобетону.

Як пояснили в Службі автодоріг, вся протяжність траси Н-24 Благовіщенське - Миколаїв розбита на ділянки проєктних робіт для виконання реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів. Велика частина відрізків вже запроєктована, оголошена в торги і законтрактована. Інша частина ділянок автодороги перебуває на фінальній стадії розробки проєктів.

Нагадаємо, плани реалізації програми "Велике будівництво" на 2021 рік, за словами президента Володимира Зеленського, включають оновлення 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У межах проєкту "Мале Карпатське коло" відремонтують 170 км доріг і побудують 20 км нових, - Львівська ОДА

Автор: 

дороги (3060) Миколаївська область (2271) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+7
У Генітальнішего все має бути надвеликим !!!!))
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17.09.2021 12:30
+6
В принципе в относительно неплохом состоянии и сейчас эта дорога. Километров ну 10 забраковал бы (не считая населённых пунктов).

А что насчёт закончить 4 полосы Николаев-Херсон?

Слабо?
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17.09.2021 12:28
+3
"Велике крадівництво" триває !!!))))
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17.09.2021 12:28
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самая длинная дорога.. самая большая стройка... ...самое-самое по самые эти самые )))
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17.09.2021 12:26 Відповісти
У Генітальнішего все має бути надвеликим !!!!))
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17.09.2021 12:30 Відповісти
Бо керує всім, найвеличніший недомерок **********
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17.09.2021 12:32 Відповісти
Цікаво, найкоротший перерізав лєнтачку на старті?
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17.09.2021 12:30 Відповісти
"Велике крадівництво" триває !!!))))
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17.09.2021 12:28 Відповісти
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17.09.2021 12:33 Відповісти
Комментаторы даже забывают о чем статьи. Везде под копирку: Зе, зебилы, 73%,бубочка ... Вроде на ху-ло работают. Я в этом году за лето проехал тысяч пять . Везде хорошие дороги, расширяют полотна,сыпят обочины,ремонтируют десятки мостов. Такого за свои 65 не видел . Радуюсь за Украину и не сру пусть хотя бы на малые наши достижения.
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17.09.2021 21:44 Відповісти
Особенно умиляет, когда ремонтируют самые новые дороги в почти идеальном состоянии, а там где одни направления - и так сойдет)) А впрочем какая разница)))
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18.09.2021 21:43 Відповісти
В принципе в относительно неплохом состоянии и сейчас эта дорога. Километров ну 10 забраковал бы (не считая населённых пунктов).

А что насчёт закончить 4 полосы Николаев-Херсон?

Слабо?
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17.09.2021 12:28 Відповісти
Велыке Крадивництво, то ли ещё будет....
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17.09.2021 12:31 Відповісти
вечный двигатель-класть асфальт по дождю...
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17.09.2021 12:34 Відповісти
Нет, ну до Благовещенска это при коммунизме уже построит гарант

А вот до Благодатного до зимы может быть, хотя по ней можно ещё

ТоЛько убитые совсем рокадные дороги, на Кропивницкий, на воссиятское, там урожай сорокатонниками вывезли, ну и колдобины по колено
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17.09.2021 13:08 Відповісти
БлаговещенскОЕ - бывшая Ульяновка
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17.09.2021 13:21 Відповісти
чмо зелене. кради собі як всі люди, а воно ще тіпа робить вигляд, шо щось робицця ))
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17.09.2021 13:55 Відповісти
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19.09.2021 21:06 Відповісти
а чево область до сих пор Николаевская и город Николаев ?

если в честь в честь имперского царька николая , то почему не декомунизировали?
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17.09.2021 14:41 Відповісти
тому що місто названо в честь християнського святого Миколая - покровителя моряків, кацапе!
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17.09.2021 15:19 Відповісти
та ти шо, а я ж не знав та хтів в тебе спитати, зебіле....
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17.09.2021 16:15 Відповісти
А Николашка был коммунистом? Головой думать не ваше.
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17.09.2021 16:17 Відповісти
нет , но он мироточит кацапской имперской гэбне, не веришь - спроси у няши наклонской
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17.09.2021 16:25 Відповісти
Писать бред ваше кредо?
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17.09.2021 16:38 Відповісти
канешна, патамушта маё "кредо" это украинская смесь для прочистки кацапских пердаков
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17.09.2021 17:08 Відповісти
Да, стройка глобальная, Был за последние две недели на трассах Полтава-Харьков, Решетиловка-Днепр, делают даже ночью. А техника какая, вся ведущих мировых производителей. Красота. Взять бы и спросить предыдущих упырей где они деньги девали, а лучше заставить вернуть.
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18.09.2021 00:22 Відповісти
А у нынешних не хочешь спросить почему дорогие стали дороже в 2 раза чем при "барИге"??
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19.09.2021 10:04 Відповісти
идет война, армия недоукомплектована, а квартальное чьмо ведет вэлыкэ крадивництво.
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18.09.2021 14:34 Відповісти
 
 