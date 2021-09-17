Стартував ремонт найдовшої траси Миколаївщини "Благовіщенське-Миколаїв". ВIДЕО

Найдовша траса Миколаївщини Благовіщенське-Миколаїв буде відремонтована. У межах Миколаївщини ця дорога має протяжність 183 км.

Про це повідомила у Facebook Служба автомобільних доріг Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

У межах президентської програми "Велике будівництво" активні роботи ведуться на 20-кілометровому відрізку траси.

"Масштабне оновлення автошляхів Миколаївщини триває. Нині з'єднуємо якісним покриттям міста Южноукраїнськ і Вознесенськ", - зазначили в автодорі.

Так, посилюється дорожня основа, розширюється проїжджа частина, ущільнюються узбіччя і дорожники наближаються до ключових робіт з укладання двох шарів асфальтобетону.

Як пояснили в Службі автодоріг, вся протяжність траси Н-24 Благовіщенське - Миколаїв розбита на ділянки проєктних робіт для виконання реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів. Велика частина відрізків вже запроєктована, оголошена в торги і законтрактована. Інша частина ділянок автодороги перебуває на фінальній стадії розробки проєктів.

Нагадаємо, плани реалізації програми "Велике будівництво" на 2021 рік, за словами президента Володимира Зеленського, включають оновлення 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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