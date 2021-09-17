Стартував ремонт найдовшої траси Миколаївщини "Благовіщенське-Миколаїв". ВIДЕО
Найдовша траса Миколаївщини Благовіщенське-Миколаїв буде відремонтована. У межах Миколаївщини ця дорога має протяжність 183 км.
Про це повідомила у Facebook Служба автомобільних доріг Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.
У межах президентської програми "Велике будівництво" активні роботи ведуться на 20-кілометровому відрізку траси.
"Масштабне оновлення автошляхів Миколаївщини триває. Нині з'єднуємо якісним покриттям міста Южноукраїнськ і Вознесенськ", - зазначили в автодорі.
Так, посилюється дорожня основа, розширюється проїжджа частина, ущільнюються узбіччя і дорожники наближаються до ключових робіт з укладання двох шарів асфальтобетону.
Як пояснили в Службі автодоріг, вся протяжність траси Н-24 Благовіщенське - Миколаїв розбита на ділянки проєктних робіт для виконання реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів. Велика частина відрізків вже запроєктована, оголошена в торги і законтрактована. Інша частина ділянок автодороги перебуває на фінальній стадії розробки проєктів.
Нагадаємо, плани реалізації програми "Велике будівництво" на 2021 рік, за словами президента Володимира Зеленського, включають оновлення 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.
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А что насчёт закончить 4 полосы Николаев-Херсон?
Слабо?
А вот до Благодатного до зимы может быть, хотя по ней можно ещё
ТоЛько убитые совсем рокадные дороги, на Кропивницкий, на воссиятское, там урожай сорокатонниками вывезли, ну и колдобины по колено
если в честь в честь имперского царька николая , то почему не декомунизировали?