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Стартовал ремонт самой длинной трассы Николаевщины "Благовещенское-Николаев". ВИДЕО

Самая длинная трасса Николаевщины Благовещенское-Николаев будет отремонтирована. В пределах Николаевщины эта дорога имеет протяженность 183 км.

Об этом сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках президентской программы "Большая стройка" активные работы ведутся на 20-километровом отрезке трассы.

"Масштабное обновление автодорог Николаевщины продолжается. В настоящее время соединяем качественным покрытием города Южноукраинск и Вознесенск", - отметили в автодоре.

Так, усиливается дорожная основа, расширяется проезжая часть, уплотняются обочины и дорожники приближаются к ключевым работам по укладке двух слоев асфальтобетона.

Как пояснили в Службе автодорог, вся протяженность трассы Н-24 Благовещенское - Николаев разбита на участки проектных работ для выполнения реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов. Большая часть отрезков уже запроектирована, объявлена в торги и законтрактована. Другая часть участков автодороги находится на финальной стадии разработки проектов.

Напомним, планы реализации программы "Большая стройка" на 2021 год, по словам президента Владимира Зеленского, включают обновление 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

Читайте: В рамках проекта "Малый Карпатский круг" отремонтируют 170 км дорог и построят 20 км новых, - Львовская ОГА

Автор: 

дороги (2512) Николаевская область (2121) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+7
У Генітальнішего все має бути надвеликим !!!!))
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17.09.2021 12:30
+6
В принципе в относительно неплохом состоянии и сейчас эта дорога. Километров ну 10 забраковал бы (не считая населённых пунктов).

А что насчёт закончить 4 полосы Николаев-Херсон?

Слабо?
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17.09.2021 12:28
+3
"Велике крадівництво" триває !!!))))
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17.09.2021 12:28
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самая длинная дорога.. самая большая стройка... ...самое-самое по самые эти самые )))
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17.09.2021 12:26 Ответить
У Генітальнішего все має бути надвеликим !!!!))
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17.09.2021 12:30 Ответить
Бо керує всім, найвеличніший недомерок **********
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17.09.2021 12:32 Ответить
Цікаво, найкоротший перерізав лєнтачку на старті?
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17.09.2021 12:30 Ответить
"Велике крадівництво" триває !!!))))
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17.09.2021 12:28 Ответить
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17.09.2021 12:33 Ответить
Комментаторы даже забывают о чем статьи. Везде под копирку: Зе, зебилы, 73%,бубочка ... Вроде на ху-ло работают. Я в этом году за лето проехал тысяч пять . Везде хорошие дороги, расширяют полотна,сыпят обочины,ремонтируют десятки мостов. Такого за свои 65 не видел . Радуюсь за Украину и не сру пусть хотя бы на малые наши достижения.
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17.09.2021 21:44 Ответить
Особенно умиляет, когда ремонтируют самые новые дороги в почти идеальном состоянии, а там где одни направления - и так сойдет)) А впрочем какая разница)))
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18.09.2021 21:43 Ответить
В принципе в относительно неплохом состоянии и сейчас эта дорога. Километров ну 10 забраковал бы (не считая населённых пунктов).

А что насчёт закончить 4 полосы Николаев-Херсон?

Слабо?
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17.09.2021 12:28 Ответить
Велыке Крадивництво, то ли ещё будет....
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17.09.2021 12:31 Ответить
вечный двигатель-класть асфальт по дождю...
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17.09.2021 12:34 Ответить
Нет, ну до Благовещенска это при коммунизме уже построит гарант

А вот до Благодатного до зимы может быть, хотя по ней можно ещё

ТоЛько убитые совсем рокадные дороги, на Кропивницкий, на воссиятское, там урожай сорокатонниками вывезли, ну и колдобины по колено
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17.09.2021 13:08 Ответить
БлаговещенскОЕ - бывшая Ульяновка
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17.09.2021 13:21 Ответить
чмо зелене. кради собі як всі люди, а воно ще тіпа робить вигляд, шо щось робицця ))
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17.09.2021 13:55 Ответить
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19.09.2021 21:06 Ответить
а чево область до сих пор Николаевская и город Николаев ?

если в честь в честь имперского царька николая , то почему не декомунизировали?
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17.09.2021 14:41 Ответить
тому що місто названо в честь християнського святого Миколая - покровителя моряків, кацапе!
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17.09.2021 15:19 Ответить
та ти шо, а я ж не знав та хтів в тебе спитати, зебіле....
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17.09.2021 16:15 Ответить
А Николашка был коммунистом? Головой думать не ваше.
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17.09.2021 16:17 Ответить
нет , но он мироточит кацапской имперской гэбне, не веришь - спроси у няши наклонской
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17.09.2021 16:25 Ответить
Писать бред ваше кредо?
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17.09.2021 16:38 Ответить
канешна, патамушта маё "кредо" это украинская смесь для прочистки кацапских пердаков
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17.09.2021 17:08 Ответить
Да, стройка глобальная, Был за последние две недели на трассах Полтава-Харьков, Решетиловка-Днепр, делают даже ночью. А техника какая, вся ведущих мировых производителей. Красота. Взять бы и спросить предыдущих упырей где они деньги девали, а лучше заставить вернуть.
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18.09.2021 00:22 Ответить
А у нынешних не хочешь спросить почему дорогие стали дороже в 2 раза чем при "барИге"??
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19.09.2021 10:04 Ответить
идет война, армия недоукомплектована, а квартальное чьмо ведет вэлыкэ крадивництво.
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18.09.2021 14:34 Ответить
 
 