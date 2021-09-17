Стартовал ремонт самой длинной трассы Николаевщины "Благовещенское-Николаев". ВИДЕО

Самая длинная трасса Николаевщины Благовещенское-Николаев будет отремонтирована. В пределах Николаевщины эта дорога имеет протяженность 183 км.

Об этом сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках президентской программы "Большая стройка" активные работы ведутся на 20-километровом отрезке трассы.

"Масштабное обновление автодорог Николаевщины продолжается. В настоящее время соединяем качественным покрытием города Южноукраинск и Вознесенск", - отметили в автодоре.

Так, усиливается дорожная основа, расширяется проезжая часть, уплотняются обочины и дорожники приближаются к ключевым работам по укладке двух слоев асфальтобетона.

Как пояснили в Службе автодорог, вся протяженность трассы Н-24 Благовещенское - Николаев разбита на участки проектных работ для выполнения реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов. Большая часть отрезков уже запроектирована, объявлена в торги и законтрактована. Другая часть участков автодороги находится на финальной стадии разработки проектов.

Напомним, планы реализации программы "Большая стройка" на 2021 год, по словам президента Владимира Зеленского, включают обновление 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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