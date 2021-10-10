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Пограничники задержали 7 нелегальных мигрантов на Закарпатье, - Госпогранслужба. ФОТО

На протяжении суток 10 октября украинские пограничники задержали 7 незаконных мигрантов в Закарпатье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. 

В сообщении отмечается: "Вчера в 7:00 утра пограничники отдела "Вилок" задержали на берегу Тисы одного гражданина Таджикистана. Еще двое неизвестных, которые были неподалеку, обратились в бегство о чем пограничники сразу же сообщили в дежурное подразделения, которое прислало в указанный район группу реагирования. Через несколько минут пограничники задержали гражданина Армении. Он успел отойти лишь на несколько метров от места первого задержания и снова приблизился к реке, чтобы попытаться форсировать водную преграду на пути к желанной границе".

Двое задержанных были доставлены  в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения.

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"Как выяснилось, они прибыли в Украину с разницей в несколько дней вполне законным способом через автомобильные пункты пропуска. Третье лицо, которое заметили пограничники при задержании гражданина Таджикистана, по словам правонарушителей, был проводником. Увидев опасность он оставил гидрокостюмы, покинул своих "подопечных" и скрылся. Мероприятия по поиску переправщика продолжаются", - говорится в сообщении. 

Также еще 5 граждан Пакистана несколькими часами позже задержали пограничники отдела "Косино".

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Пограничники задержали 7 нелегальных мигрантов на Закарпатье, - Госпогранслужба 01
Пограничники задержали 7 нелегальных мигрантов на Закарпатье, - Госпогранслужба 02

мигранты (982) нелегалы (453) пограничники (1576) Закарпатская область (2589)


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Не страна а проходной двор...
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10.10.2021 11:30 Ответить
коли вже Європа лусне від цих натовпів диких приматів?
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10.10.2021 11:37 Ответить
Нездоланна стіна Яценюка та вали Гройсмана забезпечують жорстку прозорість українських кордонів на Сході та гарантують постійну зайнятість як провідникам-трафікерам, так і прикордонникам на Заході.
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10.10.2021 11:59 Ответить
ВОПРОС - а как нелегальные мигранты попали в Украину
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10.10.2021 12:15 Ответить
КПП ВИЛОК - в жутком состоянии с украинской стороны
Украинское КПП на одной стороне реки , венгерское КПП на другой стороне реки
прошедшие КПП машины ЧАСАМИ СТОЯТ на мосту
выйти с детьми в туалет НЕКУДА .

спросила у пограничника куда пойти ребёнку в туалет - он ответил « попробуйте под мост спуститься»
ТАКОЕ ПОЗОРИЩЕ С ЭТИМИ КПП !!!!
европейцы смотрят на Украину , как на отсталый народ - и все из-за дурных министров и недолугихих вороватых чиновников
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10.10.2021 12:20 Ответить
Да пускай бы и дальше в ЕС шли,окрамя проводника,а то цацкайся с ними,да еще отправляй назад за державный кошт..Главнее будет разобраться с какой целью и как они попадают к нам в Державу..
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10.10.2021 12:49 Ответить
 
 