Пограничники задержали 7 нелегальных мигрантов на Закарпатье, - Госпогранслужба. ФОТО

На протяжении суток 10 октября украинские пограничники задержали 7 незаконных мигрантов в Закарпатье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В сообщении отмечается: "Вчера в 7:00 утра пограничники отдела "Вилок" задержали на берегу Тисы одного гражданина Таджикистана. Еще двое неизвестных, которые были неподалеку, обратились в бегство о чем пограничники сразу же сообщили в дежурное подразделения, которое прислало в указанный район группу реагирования. Через несколько минут пограничники задержали гражданина Армении. Он успел отойти лишь на несколько метров от места первого задержания и снова приблизился к реке, чтобы попытаться форсировать водную преграду на пути к желанной границе".

Двое задержанных были доставлены в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения.

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"Как выяснилось, они прибыли в Украину с разницей в несколько дней вполне законным способом через автомобильные пункты пропуска. Третье лицо, которое заметили пограничники при задержании гражданина Таджикистана, по словам правонарушителей, был проводником. Увидев опасность он оставил гидрокостюмы, покинул своих "подопечных" и скрылся. Мероприятия по поиску переправщика продолжаются", - говорится в сообщении.

Также еще 5 граждан Пакистана несколькими часами позже задержали пограничники отдела "Косино".

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