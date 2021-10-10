УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11007 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 989 7

Прикордонники затримали 7 нелегальних мігрантів на Закарпатті, - Держприкордонслужба. ФОТО

Упродовж доби 10 жовтня українські прикордонники затримали 7 незаконних мігрантів на Закарпатті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

У повідомленні зазначається: "Вчора о 7:00 прикордонники відділу "Вилок" затримали на березі Тиси одного громадянина Таджикистану. Ще двоє невідомих, які були неподалік, вдалися до втечі, тож охоронці кордону одразу ж поінформували чергового підрозділу, котрий надіслав у вказаний район групу реагування. За декілька хвилин прикордонники затримали громадянина Вірменії. Він відійшов лише на кількасот метрів від місця першого затримання та знову наблизився до річки, аби спробувати форсувати водну перешкоду на шляху до омріяного закордону".

Двох затриманих було доставлено до прикордонного підрозділу для з'ясування обставин правопорушення.

Дивіться також: За дві доби затримано 6 турецьких нелегалів, які намагалися перетнути кордон на Львівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

"Як з’ясувалося, вони прибули в Україну з різницею у кілька днів у цілком законний спосіб, через автомобільні пункти пропуску. Третя особа, яку помітили прикордонники під час затримання громадянина Таджикистану, зі слів правопорушників, виявилася провідником. Побачивши небезпеку, чоловік покинув гідрокостюми, своїх "підопічних" та накивав п’ятами. Заходи щодо пошуку переправника тривають", - йдеться в повідомленні.

Також ще 5 громадян Пакистану через кілька годин затримали прикордонники відділу "Косине".

Дивіться також: "Та хотів перевірити, як солдатики бігають", - житель Закарпаття намагався втекти від наряду прикордонників. ВIДЕО

Прикордонники затримали 7 нелегальних мігрантів на Закарпатті, - Держприкордонслужба 01
Прикордонники затримали 7 нелегальних мігрантів на Закарпатті, - Держприкордонслужба 02

Автор: 

мігранти (1115) нелегали (384) прикордонники (1102) Закарпатська область (2053)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не страна а проходной двор...
показати весь коментар
10.10.2021 11:30 Відповісти
коли вже Європа лусне від цих натовпів диких приматів?
показати весь коментар
10.10.2021 11:37 Відповісти
Нездоланна стіна Яценюка та вали Гройсмана забезпечують жорстку прозорість українських кордонів на Сході та гарантують постійну зайнятість як провідникам-трафікерам, так і прикордонникам на Заході.
показати весь коментар
10.10.2021 11:59 Відповісти
ВОПРОС - а как нелегальные мигранты попали в Украину
показати весь коментар
10.10.2021 12:15 Відповісти
КПП ВИЛОК - в жутком состоянии с украинской стороны
Украинское КПП на одной стороне реки , венгерское КПП на другой стороне реки
прошедшие КПП машины ЧАСАМИ СТОЯТ на мосту
выйти с детьми в туалет НЕКУДА .

спросила у пограничника куда пойти ребёнку в туалет - он ответил « попробуйте под мост спуститься»
ТАКОЕ ПОЗОРИЩЕ С ЭТИМИ КПП !!!!
европейцы смотрят на Украину , как на отсталый народ - и все из-за дурных министров и недолугихих вороватых чиновников
показати весь коментар
10.10.2021 12:20 Відповісти
Да пускай бы и дальше в ЕС шли,окрамя проводника,а то цацкайся с ними,да еще отправляй назад за державный кошт..Главнее будет разобраться с какой целью и как они попадают к нам в Державу..
показати весь коментар
10.10.2021 12:49 Відповісти
 
 