Прикордонники затримали 7 нелегальних мігрантів на Закарпатті, - Держприкордонслужба. ФОТО

Упродовж доби 10 жовтня українські прикордонники затримали 7 незаконних мігрантів на Закарпатті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

У повідомленні зазначається: "Вчора о 7:00 прикордонники відділу "Вилок" затримали на березі Тиси одного громадянина Таджикистану. Ще двоє невідомих, які були неподалік, вдалися до втечі, тож охоронці кордону одразу ж поінформували чергового підрозділу, котрий надіслав у вказаний район групу реагування. За декілька хвилин прикордонники затримали громадянина Вірменії. Він відійшов лише на кількасот метрів від місця першого затримання та знову наблизився до річки, аби спробувати форсувати водну перешкоду на шляху до омріяного закордону".

Двох затриманих було доставлено до прикордонного підрозділу для з'ясування обставин правопорушення.

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"Як з’ясувалося, вони прибули в Україну з різницею у кілька днів у цілком законний спосіб, через автомобільні пункти пропуску. Третя особа, яку помітили прикордонники під час затримання громадянина Таджикистану, зі слів правопорушників, виявилася провідником. Побачивши небезпеку, чоловік покинув гідрокостюми, своїх "підопічних" та накивав п’ятами. Заходи щодо пошуку переправника тривають", - йдеться в повідомленні.

Також ще 5 громадян Пакистану через кілька годин затримали прикордонники відділу "Косине".

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