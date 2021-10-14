В Киеве горела больница Института урологии. ФОТОрепортаж

В Киеве горело помещение Республиканской клинической больницы МОЗ Украины по ул. Винниченко,9. Горела кухня и хозчасть возле Института урологии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Пожар произошел в техническом здании, расположенном в плотную к корпусам Института урологии. В помещении размещалась кухня и хозчасть. Больных из реанимации перевели в другое крыло больницы. Остальные пациенты и персонал остались в здании. На этажах здания ощущается сильный запах гари. Также в здании отключено энергоснабжение. По словам очевидцев пожар распространился мгновенно.

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"14 октября в 13:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Винниченко, 9А в Шевченковском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, бойцы установили, что загорелась крыша двухэтажного недействующего здания. Существовала угроза распространения пламени по всей площади крыши и на рядом стоящее 8-этажное здание. Во время тушения пожара на безопасное расстояние выведены 15 человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.

























