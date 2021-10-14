РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12246 посетителей онлайн
Новости Фото
4 418 6

В Киеве горела больница Института урологии. ФОТОрепортаж

В Киеве горело помещение Республиканской клинической больницы МОЗ Украины по ул. Винниченко,9. Горела кухня и хозчасть возле Института урологии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Пожар произошел в техническом здании, расположенном в плотную к корпусам Института урологии. В помещении размещалась кухня и хозчасть. Больных из реанимации перевели в другое крыло больницы. Остальные пациенты и персонал остались в здании. На этажах здания ощущается сильный запах гари. Также в здании отключено энергоснабжение. По словам очевидцев пожар распространился мгновенно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В одной из столичных квартир загорелась стиральная машина, погиб мужчина, - ГСЧС

"14 октября в 13:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Винниченко, 9А в Шевченковском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, бойцы установили, что загорелась крыша двухэтажного недействующего здания. Существовала угроза распространения пламени по всей площади крыши и на рядом стоящее 8-этажное здание. Во время тушения пожара на безопасное расстояние выведены 15 человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.

В Киеве горела больница Института урологии 01
В Киеве горела больница Института урологии 02
В Киеве горела больница Института урологии 03
В Киеве горела больница Института урологии 04
В Киеве горела больница Института урологии 05
В Киеве горела больница Института урологии 06
В Киеве горела больница Института урологии 07
В Киеве горела больница Института урологии 08
В Киеве горела больница Института урологии 09
В Киеве горела больница Института урологии 10
В Киеве горела больница Института урологии 11
В Киеве горела больница Института урологии 12
В Киеве горела больница Института урологии 13

Автор: 

больница (1440) Киев (25587) пожар (5961) ГСЧС (4988)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
республіканська???
показать весь комментарий
14.10.2021 14:51 Ответить
Видать преЗЕдент был тайно
показать весь комментарий
14.10.2021 14:52 Ответить
Там мрачно , особенно в подвальном коридоре ,можно сталкера снимать
показать весь комментарий
14.10.2021 14:54 Ответить
Еще одна шарагина контора, разводящая пациентов на большие деньги.
показать весь комментарий
14.10.2021 14:55 Ответить
Певно незадоволений пацієнт помстивсь..
показать весь комментарий
14.10.2021 16:33 Ответить
А бубочкіни аналізи сечі там зберігаються або у самого Коломойського ?
показать весь комментарий
14.10.2021 16:48 Ответить
 
 