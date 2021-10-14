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У Києві горіла лікарня Інституту урології. ФОТОрепортаж

У Києві горіло приміщення Республіканської клінічної лікарні МОЗ України на вул. Винниченка, 9. Горіла кухня і госпчастина біля Інституту урології.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася в технічній будівлі, розташованій щільно до корпусів Інституту урології. У приміщенні розміщувалася кухня і госпчастина. Хворих з реанімації перевели в інше крило лікарні. Решта пацієнтів і персонал залишилися в будівлі. На поверхах будівлі відчувається сильний запах гару. Також у будівлі відключено енергопостачання. За словами очевидців, пожежа поширилася миттєво.

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"14 жовтня о 13:13 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Винниченка, 9А, що у Шевченківському районі столиці. На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши, бійці встановили, що зайнявся дах двоповерхової недіючої будівлі. Існувала загроза розповсюдження полум’я по всій площі даху та на 8-поверхову поруч розташовану будівлю. Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 15 осіб. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - розповіли в ДСНС.

У Києві горіла лікарня Інституту урології 01
У Києві горіла лікарня Інституту урології 02
У Києві горіла лікарня Інституту урології 03
У Києві горіла лікарня Інституту урології 04
У Києві горіла лікарня Інституту урології 05
У Києві горіла лікарня Інституту урології 06
У Києві горіла лікарня Інституту урології 07
У Києві горіла лікарня Інституту урології 08
У Києві горіла лікарня Інституту урології 09
У Києві горіла лікарня Інституту урології 10
У Києві горіла лікарня Інституту урології 11
У Києві горіла лікарня Інституту урології 12
У Києві горіла лікарня Інституту урології 13

Автор: 

лікарня (1362) Київ (19541) пожежа (4342) ДСНС (5127)


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республіканська???
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14.10.2021 14:51 Відповісти
Видать преЗЕдент был тайно
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14.10.2021 14:52 Відповісти
Там мрачно , особенно в подвальном коридоре ,можно сталкера снимать
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14.10.2021 14:54 Відповісти
Еще одна шарагина контора, разводящая пациентов на большие деньги.
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14.10.2021 14:55 Відповісти
Певно незадоволений пацієнт помстивсь..
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14.10.2021 16:33 Відповісти
А бубочкіни аналізи сечі там зберігаються або у самого Коломойського ?
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14.10.2021 16:48 Відповісти
 
 