У Києві горіла лікарня Інституту урології. ФОТОрепортаж

У Києві горіло приміщення Республіканської клінічної лікарні МОЗ України на вул. Винниченка, 9. Горіла кухня і госпчастина біля Інституту урології.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася в технічній будівлі, розташованій щільно до корпусів Інституту урології. У приміщенні розміщувалася кухня і госпчастина. Хворих з реанімації перевели в інше крило лікарні. Решта пацієнтів і персонал залишилися в будівлі. На поверхах будівлі відчувається сильний запах гару. Також у будівлі відключено енергопостачання. За словами очевидців, пожежа поширилася миттєво.

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"14 жовтня о 13:13 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Винниченка, 9А, що у Шевченківському районі столиці. На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши, бійці встановили, що зайнявся дах двоповерхової недіючої будівлі. Існувала загроза розповсюдження полум’я по всій площі даху та на 8-поверхову поруч розташовану будівлю. Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 15 осіб. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - розповіли в ДСНС.

























