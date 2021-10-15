РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14589 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Волонтеры для армии Война
2 667 3

Гуманитарную помощь доставили в военный госпиталь Мариуполя, - Наев. ФОТОрепортаж

В Мариупольский военный госпиталь доставили гуманитарный груз медицинского назначения, передача которого осуществлялась в рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" и по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фейсбуке Командования Объединенных сил ВСУ. 

"Как сообщил основатель инициативы, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, военно-медицинское учреждение получил современные медикализированные электрические кровати, специализированные матрасы, медицинскую мебель и другое медицинское оборудование", - отмечается в информации.

"Одним из главных направлений нашей стратегической инициативы является целевая помощь военно-медицинским учреждениям, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей, а также обеспечение их всем необходимым", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военно-медицинский клинический центр Северного региона получил новое оборудование в рамках инициативы "Помощь Восток". ФОТОрепортаж

В свою очередь, командующий поблагодарил французских партнеров и украинских перевозчиков, которые осуществляют отправление необходимого гуманитарного груза медицинского назначения.

"Именно благодаря этому совместному взаимодействию военные медики оказывают качественную и эффективную помощь как украинским военнослужащим, так и гражданскому населению. Надеюсь, что нашими добрыми делами мы возвращаем им всем ощущение комфорта и поддержки", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, что международная стратегическая гуманитарная инициатива "Помощь Восток", основанная по инициативе и содействии генерал-лейтенанта Сергея Наева в 2018 году - это многопрофильная и разноплановая программа целенаправленных действий по оказанию целевой помощи медицинским учреждениям и мирному населению Донецкой и Луганской областей, а также другим регионам Украины.

Гуманитарные грузы из Франции в Украину отправляет Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" (вице-президент Диана Дольсе), при поддержке Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко. Руководитель-координатор проекту в Украине - офицер командования объединенных сил ВСУ Борис Кутовой.

Гуманитарную помощь доставили в военный госпиталь Мариуполя, - Наев 01
Гуманитарную помощь доставили в военный госпиталь Мариуполя, - Наев 02
Гуманитарную помощь доставили в военный госпиталь Мариуполя, - Наев 03
Гуманитарную помощь доставили в военный госпиталь Мариуполя, - Наев 04

Мариуполь (5718) госпитализация (236) гуманитарная помощь (1262) Наев Сергей (347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
плохо шо нет пластиковых окон
показать весь комментарий
15.10.2021 10:48 Ответить
Батьку Великого крадівництва військові госпіталі нецікаві, як і забезпечення самих військових.
показать весь комментарий
15.10.2021 11:04 Ответить
Программы нелоха по переоборудованию больниц касаются всех ,кроме ВСУ. Старье из Франции вместо утилизации,она стоит дороже чем вывести его в Украину.
показать весь комментарий
15.10.2021 12:01 Ответить
 
 