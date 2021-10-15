Гуманитарную помощь доставили в военный госпиталь Мариуполя, - Наев. ФОТОрепортаж

В Мариупольский военный госпиталь доставили гуманитарный груз медицинского назначения, передача которого осуществлялась в рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" и по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фейсбуке Командования Объединенных сил ВСУ.

"Как сообщил основатель инициативы, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, военно-медицинское учреждение получил современные медикализированные электрические кровати, специализированные матрасы, медицинскую мебель и другое медицинское оборудование", - отмечается в информации.

"Одним из главных направлений нашей стратегической инициативы является целевая помощь военно-медицинским учреждениям, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей, а также обеспечение их всем необходимым", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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В свою очередь, командующий поблагодарил французских партнеров и украинских перевозчиков, которые осуществляют отправление необходимого гуманитарного груза медицинского назначения.

"Именно благодаря этому совместному взаимодействию военные медики оказывают качественную и эффективную помощь как украинским военнослужащим, так и гражданскому населению. Надеюсь, что нашими добрыми делами мы возвращаем им всем ощущение комфорта и поддержки", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, что международная стратегическая гуманитарная инициатива "Помощь Восток", основанная по инициативе и содействии генерал-лейтенанта Сергея Наева в 2018 году - это многопрофильная и разноплановая программа целенаправленных действий по оказанию целевой помощи медицинским учреждениям и мирному населению Донецкой и Луганской областей, а также другим регионам Украины.

Гуманитарные грузы из Франции в Украину отправляет Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" (вице-президент Диана Дольсе), при поддержке Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко. Руководитель-координатор проекту в Украине - офицер командования объединенных сил ВСУ Борис Кутовой.







