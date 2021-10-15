Гуманітарну допомогу доставлено у військовий госпіталь Маріуполя, - Наєв. ФОТОрепортаж

У Маріупольський військовий госпіталь доставили гуманітарний вантаж медичного призначення, передача якого здійснювалася в межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" та з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у фейсбуку Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"Як повідомив засновник ініціативи, командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, військово-медичний заклад отримав сучасні медикалізовані електричні ліжка, спеціалізовані матраци, медичні меблі та інше медичне обладнання", - наголошується в інформації.

"Одним з головних напрямків нашої стратегічної ініціативи є цільова допомога військово-медичним закладам, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей, а також забезпечення їх усім необхідним", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Своєю чергою командувач подякував французьким партнерам та українським перевізникам, які здійснюють відправлення необхідного гуманітарного вантажу медичного призначення.

"Саме завдяки цій спільній взаємодії військові медики надають якіснішу та ефективнішу допомогу як українським військовослужбовцям, так і цивільному населенню. Сподіваюся, що нашими добрими вчинками ми повертаємо їм усім відчуття комфорту та підтримки", - зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, що міжнародна стратегічна гуманітарна ініціатива "Допомога Схід", започаткована за ініціативи та сприяння генерал-лейтенанта Сергія Наєва у 2018 році - це багатопрофільна та різнопланова програма цілеспрямованих дій щодо надання цільової допомоги медичним закладам та мирному населенню Донецької та Луганської областей, а також іншим регіонам України.

Гуманітарні вантажі з Франції в Україну відправляє Асоціація "Медична та благодійна допомога Франція-Україна" (віцепрезидент Діана Дольс), за підтримки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з Леонідом Костюченком. Керівник-координатор проєкту в Україні – офіцер Командування об’єднаних сил ЗСУ Борис Кутовий.







