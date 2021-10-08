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Військово-медичний клінічний центр Північного регіону отримав нове обладнання в межах ініціативи "Допомога Схід". ФОТОрепортаж

В межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" відбулося переобладнання інфекційного і травматологічного відділень Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування об'єднаних сил ЗС України.

У військово-медичні установи передано багатофункціональні ліжка зі спеціальними матрацами, медичні меблі та медичний одяг", - повідомив засновник ініціативи, командувач об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Військово-медичний клінічний центр Північного регіону отримав нове обладнання в межах ініціативи Допомога Схід 01
Військово-медичний клінічний центр Північного регіону отримав нове обладнання в межах ініціативи Допомога Схід 02
Військово-медичний клінічний центр Північного регіону отримав нове обладнання в межах ініціативи Допомога Схід 03
Військово-медичний клінічний центр Північного регіону отримав нове обладнання в межах ініціативи Допомога Схід 04

За словами командувача, за останні місяці з Франції в Україну прибуло п'ять автопоїздів з гуманітарним вантажем медичного призначення вартістю понад 15 мільйонів гривень.

Слід зазначити, що цього року в цей медичний заклад також були доставлені мікроскопи з Німеччини, які мають високоякісну оптику Zeiss, а також спеціалізована вбудована відеокамера Panasonic для запису і передачі чіткого зображення на монітор.

Міжнародна стратегічна гуманітарна ініціатива "Допомога Схід", заснована з ініціативи та за сприяння генерал-лейтенанта Сергія Наєва в 2018 році - це багатопрофільна і різнопланова програма цілеспрямованих дій із надання цільової допомоги медичним установам і мирному населенню Донецької та Луганської областей, а також іншим регіонам України .

Гуманітарні вантажі з Франції в Україну відправляє Асоціація "Медична і благодійна допомога Франція-Україна" (віцепрезидент Діана Дольсе), за підтримки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з Леонідом Костюченком. Керівник-координатор проєкту в Україні - офіцер командування об'єднаних сил ЗСУ Борис Кутовий.

Автор: 

лікарня (1362) допомога (8368) військовослужбовці (4766) гуманітарна допомога (993) обладнання (155)


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Подачки...Я думал такое уже повсеместно в больницах...Оказывается это шик...
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08.10.2021 13:26 Відповісти
Знал бы народ что по этой теме всё ещё у нас творится особо по районным и городским больничкам. По части диагностики. Семашко---ещё раз встань и опять умри. Где ты взялся на нашу голову. Рентгены стоят по кличке ГДР. УЗИ видят только кал. В среду проверял реальное состояние кардиостимулятора(Витатрон, американец) обещают ещё три почти года после 12 лет работы. Глянул на чём делают в кардиологии электрокардиограмму. Та примус переносной! Но работают тётки---молодцы, но скоро уйдут, по 62--67лет им. Провода на синей изоленте подмотаны возле датчиков что на клапана сердца ставят! Капець! И это в одно большом сильно городе где был луДший мэр эпохи тырки из бюджета города 10 лет подряд и по возрастающей!
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08.10.2021 14:41 Відповісти
 
 