Військово-медичний клінічний центр Північного регіону отримав нове обладнання в межах ініціативи "Допомога Схід". ФОТОрепортаж

В межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" відбулося переобладнання інфекційного і травматологічного відділень Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування об'єднаних сил ЗС України.

У військово-медичні установи передано багатофункціональні ліжка зі спеціальними матрацами, медичні меблі та медичний одяг", - повідомив засновник ініціативи, командувач об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За словами командувача, за останні місяці з Франції в Україну прибуло п'ять автопоїздів з гуманітарним вантажем медичного призначення вартістю понад 15 мільйонів гривень.

Слід зазначити, що цього року в цей медичний заклад також були доставлені мікроскопи з Німеччини, які мають високоякісну оптику Zeiss, а також спеціалізована вбудована відеокамера Panasonic для запису і передачі чіткого зображення на монітор.

Міжнародна стратегічна гуманітарна ініціатива "Допомога Схід", заснована з ініціативи та за сприяння генерал-лейтенанта Сергія Наєва в 2018 році - це багатопрофільна і різнопланова програма цілеспрямованих дій із надання цільової допомоги медичним установам і мирному населенню Донецької та Луганської областей, а також іншим регіонам України .

Гуманітарні вантажі з Франції в Україну відправляє Асоціація "Медична і благодійна допомога Франція-Україна" (віцепрезидент Діана Дольсе), за підтримки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з Леонідом Костюченком. Керівник-координатор проєкту в Україні - офіцер командування об'єднаних сил ЗСУ Борис Кутовий.