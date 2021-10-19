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Стефанчук по требованию Зеленского созывает в четверг внеочередное заседание Рады. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук созывает 21 октября внеочередное пленарное заседание парламента по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграмм-канал ВР.

Согласно распоряжению, оно начнется сразу же после очередного, которое должно завершиться в 15:00.

Стефанчук по требованию Зеленского созывает в четверг внеочередное заседание Рады 01
Стефанчук по требованию Зеленского созывает в четверг внеочередное заседание Рады 02

В повестке дня 14 вопросов. В частности, глава государства предлагает рассмотреть законопроекты "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом относительно конфиденциальности и обеспечения сохранения информации" (№0075), "Об энергетической эффективности" (№4507), "О внесении изменений в закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии относительно развития высокоэффективной когенерации" (№4527).

Читайте также: Зеленский созывает внеочередное заседание ВР, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (29271) Зеленский Владимир (20720) внеочередное заседание (262) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+6
а що, такі дріб'язкові питання не можна розглянути впродовж чергових пленарних засідань?
Сьогодні ж прийняли рішення працювати "до упора"; могли би і завтра-післязавтра посидіти та понажимати кнопочки зайву годину-дві...

Але - ні.
Схоже на те, що ЄрЗе потрібен зайвий піар... Воно скликає...
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19.10.2021 17:12
+6
і ножкою так тупць, тупць...
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19.10.2021 17:13
+5
Прислуга Зеленского выглядит, как **@нариум - экс-нардеп
19 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b5%d0%b1%d0%bd.html#comments Комментарии: 2



Зеленский привёл в ВР немало интересных нардепов в своей партии «Слуга народа».


Такое мнение https://www.facebook.com/borislav.bereza озвучил сегодня в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза.

Это и насильник Иванисов, и совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения Трухин, и заискивающий перед Лукашенко ватник Шевченко, и утверждавший, что ковида нет Камельчук, и бредящую путчами Богуцкую, и абсолютно безнравственную Третьякову, которая рассказывала о том, что у малоимущих украинцев низкосортные дети, и вечно врущий Арахамия, который легко оскорбляет украинцев, и наркоман Юрченко, который до похода в ВР был известен, как вор 4-ех бутылок пива в магазине, а в ВР получил от НАБУ подозрение в коррупции, и анал-табу Яременко, и «голубой воришка» Клочко, чьи родственники начали скупать землю, дома и квартиры в больших количествах после того, как он стал депутатом, и Безуглая, которая стала эталоном ВР по лжи, тупости и подхалимству к Зеленскому, и многие другие схемщики, идиоты, наркоманы, корабельные сосны, аферисты, лжецы, коррупционеры и лоббисты олигархов.

- https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE.html Фракция «Слуг народа» - это феерическое сборище циничных тупиц, - политолог

Теперь к этому https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZXmITlU5KMjSRp6cIyDvrYqOtX7y1xURXc-eqnLwzPgz6qNb-r51HFKKv_KIK1LKOYMomDwhShZMXSZ1Qlo3aIj22nqFCQ0lFrpJxKbZrG2x843enccV8U4ZPSTEW6N2js&__tn__=*NK-R #моносброду добавился перекаченный, но тупой бройлер Дмитрук, который оскорбляет умершего Ройтбурда и воюет с ним.

На большее у него умишка не хватило. Ройтбурда уже два месяца, как нет, а зелёная плесень с ним воюет.

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE.html Почему «Слуги народа» и Зеленский плохо закончат - политологи

Так вот у меня только один вопрос :

- Всю эту шоблу собирали по каким-то особым параметрам, как например низкий интеллект или кретинизм?

Потому что собрать в одной партии такое количество тупых моральных уродов дело почти невозможное.

Но надо признать, что их всех в ВР привёл Володимир Зеленский.

И это его заслуга, что его #прислуга выглядит, как **анариум.

Хотя, почему выглядит? Они такими и являются.
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19.10.2021 17:15
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Стефанчук-Равняйсь! Смирно! Упор лёжа принять! Что? Глава ВР? Да ну нах. Не смешите.
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19.10.2021 17:11 Ответить
а що, такі дріб'язкові питання не можна розглянути впродовж чергових пленарних засідань?
Сьогодні ж прийняли рішення працювати "до упора"; могли би і завтра-післязавтра посидіти та понажимати кнопочки зайву годину-дві...

Але - ні.
Схоже на те, що ЄрЗе потрібен зайвий піар... Воно скликає...
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19.10.2021 17:12 Ответить
і ножкою так тупць, тупць...
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19.10.2021 17:13 Ответить
да нет - он просто ловит кайф от этого

- вчера еще презираемый шут на побегушках, а сегодня целый президент малоросьни и начальник моно-бильшости в ВР и всех силовиков
- решает как нам жить и умирать
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19.10.2021 17:17 Ответить
посмотрел список ничего пожарного срочного неотложного с Ковидом ничего не связано и никак залатать дырки в бюджете никак...... с обороной Украины ее армии...... также никак- к чему внеочреденое и такая спешка что помрет если не созовут????????
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19.10.2021 17:26 Ответить
я же написал уже - он просто ловит кайф от того что может скомандовать самой большой стране в Европе - к ноге Я так хочу
- после всех тех лет унижений на корпоративах..
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19.10.2021 17:29 Ответить
У чувака комплексы так и прут из всех щелей. Это было бы весело и забавно, если бы он дальше оставался клоуном, но сейчас это как-то стремно. Страна на всех парах летит к пропасти, а мы тут комплексы клоуна обсуждаем.
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19.10.2021 18:36 Ответить
Прислуга Зеленского выглядит, как **@нариум - экс-нардеп
19 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b5%d0%b1%d0%bd.html#comments Комментарии: 2



Зеленский привёл в ВР немало интересных нардепов в своей партии «Слуга народа».


Такое мнение https://www.facebook.com/borislav.bereza озвучил сегодня в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза.

Это и насильник Иванисов, и совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения Трухин, и заискивающий перед Лукашенко ватник Шевченко, и утверждавший, что ковида нет Камельчук, и бредящую путчами Богуцкую, и абсолютно безнравственную Третьякову, которая рассказывала о том, что у малоимущих украинцев низкосортные дети, и вечно врущий Арахамия, который легко оскорбляет украинцев, и наркоман Юрченко, который до похода в ВР был известен, как вор 4-ех бутылок пива в магазине, а в ВР получил от НАБУ подозрение в коррупции, и анал-табу Яременко, и «голубой воришка» Клочко, чьи родственники начали скупать землю, дома и квартиры в больших количествах после того, как он стал депутатом, и Безуглая, которая стала эталоном ВР по лжи, тупости и подхалимству к Зеленскому, и многие другие схемщики, идиоты, наркоманы, корабельные сосны, аферисты, лжецы, коррупционеры и лоббисты олигархов.

- https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE.html Фракция «Слуг народа» - это феерическое сборище циничных тупиц, - политолог

Теперь к этому https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZXmITlU5KMjSRp6cIyDvrYqOtX7y1xURXc-eqnLwzPgz6qNb-r51HFKKv_KIK1LKOYMomDwhShZMXSZ1Qlo3aIj22nqFCQ0lFrpJxKbZrG2x843enccV8U4ZPSTEW6N2js&__tn__=*NK-R #моносброду добавился перекаченный, но тупой бройлер Дмитрук, который оскорбляет умершего Ройтбурда и воюет с ним.

На большее у него умишка не хватило. Ройтбурда уже два месяца, как нет, а зелёная плесень с ним воюет.

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE.html Почему «Слуги народа» и Зеленский плохо закончат - политологи

Так вот у меня только один вопрос :

- Всю эту шоблу собирали по каким-то особым параметрам, как например низкий интеллект или кретинизм?

Потому что собрать в одной партии такое количество тупых моральных уродов дело почти невозможное.

Но надо признать, что их всех в ВР привёл Володимир Зеленский.

И это его заслуга, что его #прислуга выглядит, как **анариум.

Хотя, почему выглядит? Они такими и являются.
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19.10.2021 17:15 Ответить
от интересно.. а 22 поработать нельзя? а 23 (перенос за выходной 15 октября) поработать депутанам невозможно???? упахались???
классный график : понедельник - выходной, вторник-среда-четверг - рабочие, пятница - до обеда (праздничный))) ибо сокращенный), ну и суббота-воскресенье - по КЗОТУ - выходные...
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19.10.2021 17:19 Ответить
Я не пойму, чего тебя это так озаботило?
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19.10.2021 17:29 Ответить
а оно Вам надо, чего оно меня так озаботило?
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19.10.2021 17:44 Ответить
Зачем так много букв написал?
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19.10.2021 17:53 Ответить
думал кроме Вас тут еще кто-то есть...
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19.10.2021 18:01 Ответить
Расстроился?
Может тебе лайкнуть?
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19.10.2021 18:10 Ответить
о! как Вы щедры ))) не вижу в этом большой необходимости ))
(или Вам так хочется почувствовать себя великодушным спасителем и утешителем?)))
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19.10.2021 18:15 Ответить
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19.10.2021 17:25 Ответить
Щось наш президент останнім часом виглядає переляканим...В інтерв"ю про офшори очка бігають,мова нервова,поведінка така,ніби його щойно мішком стукнули...Можливо,коли збере фракцію і подивиться в сотні прєданих глаз страх пройде?..Дуже хотілося б,нема гіршого для країни,коли її очолює боягуз і холуй по життю...
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19.10.2021 17:34 Ответить
Ще місяць тому головні "олігархічні" телеканали надавали ЄрЗе теплу інформаційну ванну - наприклад, наприкінці вересня відразу сім телеканалів (ICTV Пінчука, "Україна" та "Україна 24" Ахметова, "1+1" Коломойського, "Інтер" Льовочкіна/Фірташа) показали документальний фільм про святкування 30-річчя Незалежності, де головні ролі зіграли А.Єрмак і його зам К.Тимошенко. Але раптом не тільки продажний BIHUS info за допомогою «24» Садового почав "мочити" безпосередньо самого Зеленського та його корешів з 95-го кварталу; цим щойно зайнялися чи не всі вищепераховані. В деяких поодиноких випадках доходить до того що окремі ведучі каналів не поступаються за рівнем критичних зауважень на адресу влади «Прямому» та 5-му телеканалам. У всяк випадку, намагаються рівнятись на дует Христин (Шкудор та Яцків) на «Еспресо». Тільки Г+Г нині ще компліментує главі держави та його офісу…
Цікаво знайти відповідь на питання: чому це сталося? Очевидно, що олігархи і продажні журики штибу Бігуса тримають ніс по вітру і більше за інших відчувають слабкість влади. І це вже сигнал того, що ЄрЗе перестають боятися, він всім набрид своїми зашкварами, а олігархи ввійшли в процес пошуку дублера. Кого? Швидше за все, Притулу, або Разумкова (або обох; інші варіанти «нового обличчя» також можливі) - якраз останні демарші вкладаються в це русло. Плюс божевільна активізація Мураєва. Складати всі яйця в одну корзину ніхто не збирається - це так, для розуміння процесу… Чим вони, олігархи, дають зрозуміти: «фінал близенько, Вова...»
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19.10.2021 19:05 Ответить
Вийшов з ломки от і скликає чергове позачергове.
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19.10.2021 19:17 Ответить
 
 