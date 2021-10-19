Стефанчук по требованию Зеленского созывает в четверг внеочередное заседание Рады. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук созывает 21 октября внеочередное пленарное заседание парламента по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграмм-канал ВР.

Согласно распоряжению, оно начнется сразу же после очередного, которое должно завершиться в 15:00.









В повестке дня 14 вопросов. В частности, глава государства предлагает рассмотреть законопроекты "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом относительно конфиденциальности и обеспечения сохранения информации" (№0075), "Об энергетической эффективности" (№4507), "О внесении изменений в закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии относительно развития высокоэффективной когенерации" (№4527).

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