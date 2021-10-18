Зеленский созывает внеочередное заседание ВР, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ
Президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Перечень законопроектов в приложении. Выбор решений, которые президент считает, что следует рассмотреть вне очереди, несколько удивляет", - отметил Гончаренко.
к сожалению
особенно про семенной материал! Кива - "за"
От без цього прямо москалі нападуть
Вот только одно смущает - все к чему оно притрагивается превращается, превращается .....
Величайший он смотрит в светлое будущее Украины !
придет весна - сеять надо !
Щось підказує, що фішка в ньому. В чому там сіль, хто скаже?