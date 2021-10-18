РУС
Зеленский созывает внеочередное заседание ВР, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Перечень законопроектов в приложении. Выбор решений, которые президент считает, что следует рассмотреть вне очереди, несколько удивляет", - отметил Гончаренко.

Зеленский созывает внеочередное заседание ВР, - Гончаренко 01
Зеленский созывает внеочередное заседание ВР, - Гончаренко 02

Читайте также: В четверг может состояться внеочередное заседание ВР, - Стефанчук

Зеленский Владимир (21714) внеочередное заседание (262) Гончаренко (541)
Як виходить з ломки, так і позачергове засідання ...
18.10.2021 16:28 Ответить
+11
та щож вам,тупым,все лёшик покою недает? .ревность проклятая?
18.10.2021 16:33 Ответить
+11
18.10.2021 16:35 Ответить
Я устал, я ухажу?
18.10.2021 16:25 Ответить
ага - у 2024 по просьбам "трудящихся" на 2-й термін....
18.10.2021 16:29 Ответить
в Украине нет смертной казни и двух пожизненніх

к сожалению
18.10.2021 17:32 Ответить
Нагально ! Нагально !

особенно про семенной материал! Кива - "за"
18.10.2021 16:33 Ответить
Льошка-флюгер знову в темі і в долі )
18.10.2021 16:26 Ответить
Про які "тему" і "долю" мова? Чи це так, аби щось ляпнути?
18.10.2021 16:30 Ответить
Розумні знають, а тупим воно не потрібно. Розслабся.
18.10.2021 16:32 Ответить
та щож вам,тупым,все лёшик покою недает? .ревность проклятая?
18.10.2021 16:33 Ответить
Воно тобі не потрібно, розслабся
18.10.2021 16:34 Ответить
звідки знаєш кому що потрібно?
18.10.2021 16:39 Ответить
він не скаже, що з методички це знає.
18.10.2021 17:03 Ответить
18.10.2021 16:35 Ответить
То ти з тупих? А міг і не признаватись, ми й так здогадувались...
18.10.2021 16:35 Ответить
"Ми" - це вся зміна?
18.10.2021 16:37 Ответить
Ну хто там ви, то ти в свого лікаря запитай, він спеціаліст, а тому краще може пояснити.
18.10.2021 16:38 Ответить
"Зелені" розумними не бувають.
18.10.2021 16:37 Ответить
Розумні коментують тему, а тупі тупо серут. Як твій коментар можна оцінити? Це відноситься до "думки" про "важливі" закони? )))))
18.10.2021 16:40 Ответить
а шо такое? зарплату в туалете в этом месяце уже давали отрываете меня от работы с избирателями на турецких берегах.
18.10.2021 16:27 Ответить
Як виходить з ломки, так і позачергове засідання ...
18.10.2021 16:28 Ответить
всю раду на биометан, внеочередное заседание, ибо кризис в энергетике.
18.10.2021 16:28 Ответить
А чему, собственно, удивляться? Спектр интересов коломойского очень широк и определяется тремя буквами: ВСЕ, а не то, что вы подумали.
18.10.2021 16:30 Ответить
Тю, рядові законопроекти, навіщо для цього позачергове засідання?
18.10.2021 16:32 Ответить
А щоб щось своє несподівано пропихнути. Бабах і похрін той регламент.
18.10.2021 16:36 Ответить
Особливо, позачергового засідання потребує проект закону про охорону прав на сорти рослин та про насіння та садивний матеріал

От без цього прямо москалі нападуть
18.10.2021 16:32 Ответить
Зря, вы, так про посевной материал. Этот материал стоит как минимум в три раза дороже чем урожай выращенный из него. Кроме того это - продовольственная безопасность. На белорусси урожайность по некоторым культурам в 2-3 раза ниже чем урожайность в соседних с ней наших областях (при желании найдете данные самостоятельно).

Вот только одно смущает - все к чему оно притрагивается превращается, превращается .....
18.10.2021 18:03 Ответить
Справа не в законі (якщо його не читати), а спеціальному позачерговому засіданні заради нього.
18.10.2021 18:12 Ответить
Имитация бурной деятельности продолжается... Курнуть, бухнуть, в туалетах бабло раздать.
18.10.2021 16:37 Ответить
та шож он никак на очередное заседание попасть не может?
18.10.2021 16:37 Ответить
НА КОТОРОМ ОБЬЯВИТ--я устал - я -ухожу !!!!
18.10.2021 16:39 Ответить
та що цій гниді нейметься?
18.10.2021 16:39 Ответить
Тій гниді, що на посаді президента?
18.10.2021 16:42 Ответить
звичайно
18.10.2021 16:43 Ответить
Льошик як те гівно - завжди на плаву при любій владі
18.10.2021 16:50 Ответить
Главное для него - принять закон о каннабисе, чтобы все занимались "делом", т.е. открыто употребляли наркоту, как и все руководство страны.
18.10.2021 17:24 Ответить
клоун выступит с чистосердечным?...
18.10.2021 17:27 Ответить
В стране угля на две недели его беспокоят семена.
18.10.2021 17:31 Ответить
сколько той зимы ?

Величайший он смотрит в светлое будущее Украины !
придет весна - сеять надо !
18.10.2021 17:34 Ответить
А підпис його бачили? Закарлючка й хрестик
18.10.2021 17:44 Ответить
Законопроєкт про енергетичну ефективність...

Щось підказує, що фішка в ньому. В чому там сіль, хто скаже?
18.10.2021 17:47 Ответить
Щось буде типу з Білорусі електрику і вугілля з рфії...Вже готують якусь баланду з цього приводу. Все інше просто в навантаження, щоб мудрий наріт не зразу докумекав.
18.10.2021 21:01 Ответить
18.10.2021 19:41 Ответить
 
 