Зеленский созывает внеочередное заседание ВР, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Перечень законопроектов в приложении. Выбор решений, которые президент считает, что следует рассмотреть вне очереди, несколько удивляет", - отметил Гончаренко.





