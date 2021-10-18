Зеленський скликає позачергове засідання ВР, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ
Президент України Володимир Зеленський ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради.
Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Перелік законопроєктів у додатку. Вибір рішень, які президент вважає, що слід розглянути позачергово, трохи дивує", - зазначив Гончаренко.
Топ коментарі
+14 Eutectic
показати весь коментар18.10.2021 16:28 Відповісти Посилання
+11 Гыг с Вами
показати весь коментар18.10.2021 16:33 Відповісти Посилання
+11 ptn hlo #451489
показати весь коментар18.10.2021 16:35 Відповісти Посилання
к сожалению
особенно про семенной материал! Кива - "за"
От без цього прямо москалі нападуть
Вот только одно смущает - все к чему оно притрагивается превращается, превращается .....
Величайший он смотрит в светлое будущее Украины !
придет весна - сеять надо !
Щось підказує, що фішка в ньому. В чому там сіль, хто скаже?