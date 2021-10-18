Зеленський скликає позачергове засідання ВР, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Перелік законопроєктів у додатку. Вибір рішень, які президент вважає, що слід розглянути позачергово, трохи дивує", - зазначив Гончаренко.





