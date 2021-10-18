УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4022 відвідувача онлайн
Новини Фото
9 576 45

Зеленський скликає позачергове засідання ВР, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Президент України Володимир Зеленський ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. Перелік законопроєктів у додатку. Вибір рішень, які президент вважає, що слід розглянути позачергово, трохи дивує", - зазначив Гончаренко.

Зеленський скликає позачергове засідання ВР, - Гончаренко 01
Зеленський скликає позачергове засідання ВР, - Гончаренко 02

Читайте також: Позачергове "євроінтеграційне" засідання Ради може відбутися 21 жовтня, - Стефанчук

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) позачергове засідання (223) Гончаренко Олексій (494)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Як виходить з ломки, так і позачергове засідання ...
показати весь коментар
18.10.2021 16:28 Відповісти
+11
та щож вам,тупым,все лёшик покою недает? .ревность проклятая?
показати весь коментар
18.10.2021 16:33 Відповісти
+11
показати весь коментар
18.10.2021 16:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я устал, я ухажу?
показати весь коментар
18.10.2021 16:25 Відповісти
ага - у 2024 по просьбам "трудящихся" на 2-й термін....
показати весь коментар
18.10.2021 16:29 Відповісти
в Украине нет смертной казни и двух пожизненніх

к сожалению
показати весь коментар
18.10.2021 17:32 Відповісти
Нагально ! Нагально !

особенно про семенной материал! Кива - "за"
показати весь коментар
18.10.2021 16:33 Відповісти
Льошка-флюгер знову в темі і в долі )
показати весь коментар
18.10.2021 16:26 Відповісти
Про які "тему" і "долю" мова? Чи це так, аби щось ляпнути?
показати весь коментар
18.10.2021 16:30 Відповісти
Розумні знають, а тупим воно не потрібно. Розслабся.
показати весь коментар
18.10.2021 16:32 Відповісти
та щож вам,тупым,все лёшик покою недает? .ревность проклятая?
показати весь коментар
18.10.2021 16:33 Відповісти
Воно тобі не потрібно, розслабся
показати весь коментар
18.10.2021 16:34 Відповісти
звідки знаєш кому що потрібно?
показати весь коментар
18.10.2021 16:39 Відповісти
він не скаже, що з методички це знає.
показати весь коментар
18.10.2021 17:03 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 16:35 Відповісти
То ти з тупих? А міг і не признаватись, ми й так здогадувались...
показати весь коментар
18.10.2021 16:35 Відповісти
"Ми" - це вся зміна?
показати весь коментар
18.10.2021 16:37 Відповісти
Ну хто там ви, то ти в свого лікаря запитай, він спеціаліст, а тому краще може пояснити.
показати весь коментар
18.10.2021 16:38 Відповісти
"Зелені" розумними не бувають.
показати весь коментар
18.10.2021 16:37 Відповісти
Розумні коментують тему, а тупі тупо серут. Як твій коментар можна оцінити? Це відноситься до "думки" про "важливі" закони? )))))
показати весь коментар
18.10.2021 16:40 Відповісти
а шо такое? зарплату в туалете в этом месяце уже давали отрываете меня от работы с избирателями на турецких берегах.
показати весь коментар
18.10.2021 16:27 Відповісти
Як виходить з ломки, так і позачергове засідання ...
показати весь коментар
18.10.2021 16:28 Відповісти
всю раду на биометан, внеочередное заседание, ибо кризис в энергетике.
показати весь коментар
18.10.2021 16:28 Відповісти
А чему, собственно, удивляться? Спектр интересов коломойского очень широк и определяется тремя буквами: ВСЕ, а не то, что вы подумали.
показати весь коментар
18.10.2021 16:30 Відповісти
Тю, рядові законопроекти, навіщо для цього позачергове засідання?
показати весь коментар
18.10.2021 16:32 Відповісти
А щоб щось своє несподівано пропихнути. Бабах і похрін той регламент.
показати весь коментар
18.10.2021 16:36 Відповісти
Особливо, позачергового засідання потребує проект закону про охорону прав на сорти рослин та про насіння та садивний матеріал

От без цього прямо москалі нападуть
показати весь коментар
18.10.2021 16:32 Відповісти
Зря, вы, так про посевной материал. Этот материал стоит как минимум в три раза дороже чем урожай выращенный из него. Кроме того это - продовольственная безопасность. На белорусси урожайность по некоторым культурам в 2-3 раза ниже чем урожайность в соседних с ней наших областях (при желании найдете данные самостоятельно).

Вот только одно смущает - все к чему оно притрагивается превращается, превращается .....
показати весь коментар
18.10.2021 18:03 Відповісти
Справа не в законі (якщо його не читати), а спеціальному позачерговому засіданні заради нього.
показати весь коментар
18.10.2021 18:12 Відповісти
Имитация бурной деятельности продолжается... Курнуть, бухнуть, в туалетах бабло раздать.
показати весь коментар
18.10.2021 16:37 Відповісти
та шож он никак на очередное заседание попасть не может?
показати весь коментар
18.10.2021 16:37 Відповісти
НА КОТОРОМ ОБЬЯВИТ--я устал - я -ухожу !!!!
показати весь коментар
18.10.2021 16:39 Відповісти
та що цій гниді нейметься?
показати весь коментар
18.10.2021 16:39 Відповісти
Тій гниді, що на посаді президента?
показати весь коментар
18.10.2021 16:42 Відповісти
звичайно
показати весь коментар
18.10.2021 16:43 Відповісти
Льошик як те гівно - завжди на плаву при любій владі
показати весь коментар
18.10.2021 16:50 Відповісти
Главное для него - принять закон о каннабисе, чтобы все занимались "делом", т.е. открыто употребляли наркоту, как и все руководство страны.
показати весь коментар
18.10.2021 17:24 Відповісти
клоун выступит с чистосердечным?...
показати весь коментар
18.10.2021 17:27 Відповісти
В стране угля на две недели его беспокоят семена.
показати весь коментар
18.10.2021 17:31 Відповісти
сколько той зимы ?

Величайший он смотрит в светлое будущее Украины !
придет весна - сеять надо !
показати весь коментар
18.10.2021 17:34 Відповісти
А підпис його бачили? Закарлючка й хрестик
показати весь коментар
18.10.2021 17:44 Відповісти
Законопроєкт про енергетичну ефективність...

Щось підказує, що фішка в ньому. В чому там сіль, хто скаже?
показати весь коментар
18.10.2021 17:47 Відповісти
Щось буде типу з Білорусі електрику і вугілля з рфії...Вже готують якусь баланду з цього приводу. Все інше просто в навантаження, щоб мудрий наріт не зразу докумекав.
показати весь коментар
18.10.2021 21:01 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 19:41 Відповісти
 
 