Стефанчук на вимогу Зеленського скликає у четвер позачергове засідання Ради. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук скликає 21 жовтня позачергове пленарне засідання парламенту на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал ВР.

Згідно з розпорядженням, воно почнеться відразу ж після чергового, яке має завершитися о 15:00.









На порядку денному 14 питань. Зокрема, глава держави пропонує розглянути законопроєкти "Про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо конфіденційності та забезпечення збереження інформації" (№0075), "Про енергетичну ефективність" (№4507), "Про внесення змін до закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії щодо розвитку високоефективної когенерації "(№4527).

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