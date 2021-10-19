Стефанчук на вимогу Зеленського скликає у четвер позачергове засідання Ради. ДОКУМЕНТ
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук скликає 21 жовтня позачергове пленарне засідання парламенту на вимогу президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал ВР.
Згідно з розпорядженням, воно почнеться відразу ж після чергового, яке має завершитися о 15:00.
На порядку денному 14 питань. Зокрема, глава держави пропонує розглянути законопроєкти "Про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо конфіденційності та забезпечення збереження інформації" (№0075), "Про енергетичну ефективність" (№4507), "Про внесення змін до закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії щодо розвитку високоефективної когенерації "(№4527).
Будь ласка, зачекайте...
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Сьогодні ж прийняли рішення працювати "до упора"; могли би і завтра-післязавтра посидіти та понажимати кнопочки зайву годину-дві...
Але - ні.
Схоже на те, що ЄрЗе потрібен зайвий піар... Воно скликає...
- вчера еще презираемый шут на побегушках, а сегодня целый президент малоросьни и начальник моно-бильшости в ВР и всех силовиков
- решает как нам жить и умирать
- после всех тех лет унижений на корпоративах..
19 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b5%d0%b1%d0%bd.html#comments Комментарии: 2
Зеленский привёл в ВР немало интересных нардепов в своей партии «Слуга народа».
Такое мнение https://www.facebook.com/borislav.bereza озвучил сегодня в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза.
Это и насильник Иванисов, и совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения Трухин, и заискивающий перед Лукашенко ватник Шевченко, и утверждавший, что ковида нет Камельчук, и бредящую путчами Богуцкую, и абсолютно безнравственную Третьякову, которая рассказывала о том, что у малоимущих украинцев низкосортные дети, и вечно врущий Арахамия, который легко оскорбляет украинцев, и наркоман Юрченко, который до похода в ВР был известен, как вор 4-ех бутылок пива в магазине, а в ВР получил от НАБУ подозрение в коррупции, и анал-табу Яременко, и «голубой воришка» Клочко, чьи родственники начали скупать землю, дома и квартиры в больших количествах после того, как он стал депутатом, и Безуглая, которая стала эталоном ВР по лжи, тупости и подхалимству к Зеленскому, и многие другие схемщики, идиоты, наркоманы, корабельные сосны, аферисты, лжецы, коррупционеры и лоббисты олигархов.
- https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE.html Фракция «Слуг народа» - это феерическое сборище циничных тупиц, - политолог
Теперь к этому https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZXmITlU5KMjSRp6cIyDvrYqOtX7y1xURXc-eqnLwzPgz6qNb-r51HFKKv_KIK1LKOYMomDwhShZMXSZ1Qlo3aIj22nqFCQ0lFrpJxKbZrG2x843enccV8U4ZPSTEW6N2js&__tn__=*NK-R #моносброду добавился перекаченный, но тупой бройлер Дмитрук, который оскорбляет умершего Ройтбурда и воюет с ним.
На большее у него умишка не хватило. Ройтбурда уже два месяца, как нет, а зелёная плесень с ним воюет.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE.html Почему «Слуги народа» и Зеленский плохо закончат - политологи
Так вот у меня только один вопрос :
- Всю эту шоблу собирали по каким-то особым параметрам, как например низкий интеллект или кретинизм?
Потому что собрать в одной партии такое количество тупых моральных уродов дело почти невозможное.
Но надо признать, что их всех в ВР привёл Володимир Зеленский.
И это его заслуга, что его #прислуга выглядит, как **анариум.
Хотя, почему выглядит? Они такими и являются.
классный график : понедельник - выходной, вторник-среда-четверг - рабочие, пятница - до обеда (праздничный))) ибо сокращенный), ну и суббота-воскресенье - по КЗОТУ - выходные...
Может тебе лайкнуть?
(или Вам так хочется почувствовать себя великодушным спасителем и утешителем?)))
Цікаво знайти відповідь на питання: чому це сталося? Очевидно, що олігархи і продажні журики штибу Бігуса тримають ніс по вітру і більше за інших відчувають слабкість влади. І це вже сигнал того, що ЄрЗе перестають боятися, він всім набрид своїми зашкварами, а олігархи ввійшли в процес пошуку дублера. Кого? Швидше за все, Притулу, або Разумкова (або обох; інші варіанти «нового обличчя» також можливі) - якраз останні демарші вкладаються в це русло. Плюс божевільна активізація Мураєва. Складати всі яйця в одну корзину ніхто не збирається - це так, для розуміння процесу… Чим вони, олігархи, дають зрозуміти: «фінал близенько, Вова...»