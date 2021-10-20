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Очередь автобусов у Байкового кладбища в Киеве. ФОТО
Рядом с Байковым кладбищем 19 октября образовалась большая очередь из автобусов. Хоронят в основном скончавшихся от COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Обозреватель".
По данным издания, новые машины подъезжают каждые 10 минут.
"У нас такая очередь целый день. Большинство тех, кого привозят, умерли от коронавируса или из-за осложнений", - рассказал сотрудник кладбища.
Чтобы оформить необходимые документы, люди вынуждены стоять в очереди. Из-за карантинных ограничений внутри здания возле окна администрации могут находиться только два человека одновременно.
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https://news.obozrevatel.com/kiyany/life/v-kieve-na-bajkovom-ochered-iz-pohoronnyih-avtobusov-bolshinstvo-umershih-ot-covid-19-foto.htm
А если подумать, или лучше посчитать?
А может внимательно прочесть первоисточник?
их хоронят или откладывают до того момента, пока буйнопомешанные перестанут считать, что смерти только от ковида?
кто это ?
напомню:
"До Дня Незалежності ми вакцинуємо половину українців..."
"заточених" на Україну... ((
Ну или хоронить антиваксеров с братских могилах.
По факту ничем другим им помочь нельзя да и не нужно.
https://news.obozrevatel.com/kiyany/life/v-kieve-na-bajkovom-ochered-iz-pohoronnyih-avtobusov-bolshinstvo-umershih-ot-covid-19-foto.htm
Повторюсь. Сотрудник кладбища пистит. "Практически каждые 10 минут приезжают новые машины. по состоянию на 15:00 возле здания крематория собралось 11 автобусов.Кроме того, чтобы оформить необходимые документы, люди вынуждены стоять в очереди. Из-за карантинных ограничений внутри здания возле окна администрации могут находиться только два человека одновременно."
Крім того, місце для звичайного поховання там дуже дороге, але місце для урни в колумбарії доступне для багатьох звичайних людей.
і не вакцинується...
А тут -"нежданчік"...
і загальна ОСТАННЯ ЧЕРГА.
обратите внимание на логотип того обосревателя на фото - какая-то змея или масонская G
Источник:
але НЕОБХІДНИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ІМУНІТЕТ.
(Швеція,норвегія -дружньо провакцинувались більше 70 відсотків-і зняли колективні обмеження..)
А в Україні -18..Завдяки 50 відсоткам небажаючих вакцинуватись.А ще плюс недолуга СЛАБКА ВЛАДА.
Хочете побачити - вакцинуйтесь.
"Практически каждые 10 минут приезжают новые машины. ....внутри здания возле окна администрации могут находиться только два человека одновременно."
Що неясно ?
обкакалось, бот
В ОСНОВНОМ ?
Може роль тут грає що опалення ще не увімкнули і люди (похилого віку) вмирають від
пневмоній. А потім по факту можна сказати що в ОСНОВНОМ це померлі від КОВІДу
Критичне мислення віддихає - пропаганда процвітає.