Очередь автобусов у Байкового кладбища в Киеве. ФОТО

Рядом с Байковым кладбищем 19 октября образовалась большая очередь из автобусов. Хоронят в основном скончавшихся от COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Обозреватель".

По данным издания, новые машины подъезжают каждые 10 минут.

"У нас такая очередь целый день. Большинство тех, кого привозят, умерли от коронавируса или из-за осложнений", - рассказал сотрудник кладбища.

Чтобы оформить необходимые документы, люди вынуждены стоять в очереди. Из-за карантинных ограничений внутри здания возле окна администрации могут находиться только два человека одновременно.

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