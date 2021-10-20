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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Черга автобусів біля Байкового кладовища в Києві. ФОТО

Поруч з Байковим кладовищем 19 жовтня утворилася велика черга з автобусів. Ховають переважно померлих від COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Обозреватель".

За даними видання, нові машини під'їжджають кожні 10 хвилин.

"У нас така черга цілий день. Більшість тих, кого привозять, померли від коронавірусу або через ускладнення", – розповів співробітник кладовища.

Щоб оформити необхідні документи, люди змушені стояти в черзі. Через карантинні обмеження всередині будівлі біля вікна адміністрації можуть перебувати тільки двоє людей одночасно.

Також дивіться: Львівська лікарка Матолінець: "Допоможіть нам впоратися з цією епідемією. Адже насправді сил вже просто не вистачає ні в кого". ВIДЕО

Черга автобусів біля Байкового кладовища в Києві 01
Черга автобусів біля Байкового кладовища в Києві 02
Черга автобусів біля Байкового кладовища в Києві 03

Автор: 

карантин (18172) цвинтар (198) черга (225) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Маршрутки для антиваксов
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20.10.2021 00:56
+24
та уже хоть куйню не пишите , плять, - "от ковида" , ***** , напишите ещё шо во время пандемии все остальные болезни "исцелились"...
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20.10.2021 01:57
+17
Ничего странного. Там кремируют 90% от общего числа.
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20.10.2021 00:59
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очередь из 5-ти автобусов! уууууу, впечатляюще!!!
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20.10.2021 00:53 Відповісти
"по состоянию на 15:00 возле здания крематория собралось 11 автобусов"

https://news.obozrevatel.com/kiyany/life/v-kieve-na-bajkovom-ochered-iz-pohoronnyih-avtobusov-bolshinstvo-umershih-ot-covid-19-foto.htm

А если подумать, или лучше посчитать?
А может внимательно прочесть первоисточник?
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20.10.2021 07:20 Відповісти
зрада и зубожиння! 5 автобусов по предварительной договоренности приехали в одно время на кладбище
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20.10.2021 09:28 Відповісти
в такой городе, как Киев, каждый день умирают сотни людей и вовсе не от ковида!
их хоронят или откладывают до того момента, пока буйнопомешанные перестанут считать, что смерти только от ковида?
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20.10.2021 10:22 Відповісти
антиваксеры давайте быстрее уже, а то потом еще газ подорожает - будет дороже...
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20.10.2021 12:30 Відповісти
пазик ржавый..кличко выписать догану и снять премию(
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20.10.2021 15:36 Відповісти
Дуже потужна агітація.
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20.10.2021 00:56 Відповісти
Синьор Ковидомор

кто это ?

напомню:
"До Дня Незалежності ми вакцинуємо половину українців..."
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20.10.2021 01:18 Відповісти
Что поделать, если нарид бежит от вакцин и вакцинации куда по далi. Готовы болеть, бежать на кладбище, только не в пункты вакцинации. А вакцин полно. Выбирай себе любую.
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20.10.2021 06:52 Відповісти
надивились кацапських ЗМІ.

"заточених" на Україну... ((
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20.10.2021 08:43 Відповісти
Открывать новые кладбища для альтернативно одаренных.

Ну или хоронить антиваксеров с братских могилах.

По факту ничем другим им помочь нельзя да и не нужно.
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20.10.2021 08:44 Відповісти
Рассчитывали на то, что это сознательные люди. А в итоге оказалось - не народ, а стадо баранов. И провокаторы кацапские с рассказами о "пабочках" и Конституции. Страна дебилов, ***....
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20.10.2021 07:30 Відповісти
И тут кацапы виноваты.
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26.10.2021 22:55 Відповісти
Почему именно на Байковом ? Поржал
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20.10.2021 00:56 Відповісти
Там крематорий.
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20.10.2021 00:58 Відповісти
ппц смешно...
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20.10.2021 01:03 Відповісти
Да нет, не на Лесном, не на Южном, даже не на Берковцах, а именно на Байковом. Думаю причина появления очереди для каждого киевлянина очевидна. и нечего приплетать сюда Коронавирус на потеху почтенной публике
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20.10.2021 01:28 Відповісти
Ты прав. Сотрудник кладбища пистит. "Практически каждые 10 минут приезжают новые машины. по состоянию на 15:00 возле здания крематория собралось 11 автобусов.Кроме того, чтобы оформить необходимые документы, люди вынуждены стоять в очереди. Из-за карантинных ограничений внутри здания возле окна администрации могут находиться только два человека одновременно."
https://news.obozrevatel.com/kiyany/life/v-kieve-na-bajkovom-ochered-iz-pohoronnyih-avtobusov-bolshinstvo-umershih-ot-covid-19-foto.htm
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20.10.2021 07:00 Відповісти
Да нет, всё начинается с траурной службы больницы. Они всё это организуют. Ну, если хочется каких-то исключительных условий, тогда другое дело.
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20.10.2021 07:17 Відповісти
Я написал "Ты прав". Получил ответ "Да нет".
Повторюсь. Сотрудник кладбища пистит. "Практически каждые 10 минут приезжают новые машины. по состоянию на 15:00 возле здания крематория собралось 11 автобусов.Кроме того, чтобы оформить необходимые документы, люди вынуждены стоять в очереди. Из-за карантинных ограничений внутри здания возле окна администрации могут находиться только два человека одновременно."
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20.10.2021 07:26 Відповісти
На Берковцах нет крематория, на Байковом есть.
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21.10.2021 00:09 Відповісти
Бо там хоронять баблоеліту
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20.10.2021 08:25 Відповісти
Маршрутки для антиваксов
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20.10.2021 00:56 Відповісти
тільки в них пільгові місця для провакцинованих ...
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20.10.2021 06:54 Відповісти
Элитное кладбище Украины где в основном хоронят знаменитостей и место там стоит очень дорого...,странно однако....
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20.10.2021 00:57 Відповісти
Ничего странного. Там кремируют 90% от общего числа.
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20.10.2021 00:59 Відповісти
И что?прах не нужно хоронить?
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20.10.2021 06:26 Відповісти
Після отримання урни прах ховають вже на різних цвинтарях, не тільки на Байковому.
Крім того, місце для звичайного поховання там дуже дороге, але місце для урни в колумбарії доступне для багатьох звичайних людей.
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20.10.2021 06:33 Відповісти
И потому образовалась огромнная очередь из 4 автобусов😂😂😂
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20.10.2021 08:28 Відповісти
Они чтобы панику создавать пустые гробы закапывают.
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20.10.2021 09:16 Відповісти
Бидлоеліта теж "слухає православні голоси"..

і не вакцинується...

А тут -"нежданчік"...

і загальна ОСТАННЯ ЧЕРГА.
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20.10.2021 08:45 Відповісти
ну,,,, только в такой очереди я еще не стоял
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20.10.2021 00:57 Відповісти
почему ссылка на мутный обосреватель?
обратите внимание на логотип того обосревателя на фото - какая-то змея или масонская G
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20.10.2021 01:00 Відповісти
Это рептилоид.
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20.10.2021 01:24 Відповісти
бродский?
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20.10.2021 01:34 Відповісти
Ну, уж не знаю, каких вы там рептилоидов вычисляете, ковидиоты.
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20.10.2021 01:36 Відповісти
наверное, таких, как вы - любители старых бидонов. Да, мериканский социальщик?
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20.10.2021 01:39 Відповісти
У нас очередь либо на вакцинацию либо на кремацию. Как грится выбирайТЕ!
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20.10.2021 01:05 Відповісти
Еще не видел очередь на вакцинацию и тем более на кремацию на миллионный город 4 маршрутки это не очередь
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20.10.2021 06:27 Відповісти
В США от коронвируса и рака крови в возрасте 84 года умер бывший Госсекретарь США Колин Пауэлл...,талантливый дипломат и педагог многих дипломатов США...,награжден Золотой медалью Конгресса США...
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20.10.2021 01:07 Відповісти
RIP Генералу
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20.10.2021 01:19 Відповісти
Так вот оно, что было в пробирке. Короновирус!
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20.10.2021 01:26 Відповісти
Вы забыли добавить - Он был полностью вакцинирован

Источник:
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20.10.2021 02:42 Відповісти
Дедуся представился не от последствий короновируса, а от осложнения после прививки. Скорее всего! Возраст почтенный и вряд- ли он обчественным транспортом пользовался и по магазинам - рынкам ходил!
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20.10.2021 05:49 Відповісти
там майже завжди аншлаг.
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20.10.2021 01:36 Відповісти
Еще лет 20 назад там было так же....
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20.10.2021 01:44 Відповісти
Зато не чипированние.
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20.10.2021 01:44 Відповісти
та уже хоть куйню не пишите , плять, - "от ковида" , ***** , напишите ещё шо во время пандемии все остальные болезни "исцелились"...
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20.10.2021 01:57 Відповісти
кто умер от чего-то другого - тот агент кремля
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20.10.2021 02:44 Відповісти
Ковид - и мементо море!😎
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20.10.2021 05:52 Відповісти
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20.10.2021 02:42 Відповісти
пока не дойдет, что дибильная мухосранская русня на цензоре пропагандирует свой русский мир - вымираты - будете вымирать как эти вырожденцы, которые верят, что "все они попадут в рай ибо гуедяй договорился". Увидели мухосранского бота-пропагандона антиваксера - не кормите его! сразу в спам!
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20.10.2021 07:22 Відповісти
Ок.давай в спам
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20.10.2021 08:30 Відповісти
Зачем? Я вот лайкаю посты антиваксеров - чем меньше в стране останется дегенератов которые ведутся на антиваксерские посты тем лучше. Времени изучить всё и заставить близких привиться было предостаточно. Боженька - жги!
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20.10.2021 18:49 Відповісти
Надеюсь самые упоротые антивакцинаторы уже нацепили себе на ноги бирки с номерами в этой очереди. Заодно, пересчитают сколько катафалков в очереди и поржут над крематорием, скорее в крематории.
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20.10.2021 08:03 Відповісти
Чего вы так переживаете за не вакцинированых?ты обещопасил себя?сиди радуйся и не трогай нормальных людей
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20.10.2021 08:31 Відповісти
Позвольте спросить, а кто такие эти антивакцинаторы? Ну, что в вашем понимании они представляют? Вот я, к примеру, не хочу вакцинироваться, но ничего не имею против тех, кто решил это сделать. Считаю, каждый сам выбирает, что ему делать. Я по вашему кто? )
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20.10.2021 08:42 Відповісти
якщо не маєш справу з людьми -то прошу дуже... ВАШ вибір..

але НЕОБХІДНИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ІМУНІТЕТ.

(Швеція,норвегія -дружньо провакцинувались більше 70 відсотків-і зняли колективні обмеження..)

А в Україні -18..Завдяки 50 відсоткам небажаючих вакцинуватись.А ще плюс недолуга СЛАБКА ВЛАДА.
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20.10.2021 08:49 Відповісти
Вот видите, вы, так называемые вакцинаторы, агрессивны. К тому же очень слабо понимаете суть. Вакцинированные, так же как и не вакцинированные, одинаково могут являться переносчиками. Вакцина ничего не даёт в этом плане. Всё, что даёт вакцина, теоретически, это мягкое протекание болезни, если уж заболел. У меня прекрасный иммунитет и я не нуждаюсь ни в каких прививках. Если у вас есть желание - вакцинируйтесь, это ваше право, я только приветствую это, но вы не имеете никакого права принуждать меня, тем более в агрессивной форме, делать то, чего я не хочу. С таких вещей и начались коммунизм, нацизм и прочие тоталитарные режимы и идеологии.
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20.10.2021 09:17 Відповісти
либерально- дЭрьмократический он другой ...- с натянутой улыбочкой...., и шприцыком в руке (вакциной) ...- этот мир меняют, и меняют они его не под плебса... , а под вечные ИНТЕРЕСЫ...
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20.10.2021 12:05 Відповісти
Ты внатуре дурак.ты глянь сколько болело в швеции и норвегии до вакцинации в прошлом году и сейчас.и увидешь что в том году болело меньше чем сейчас.ты привит есть сертификат какие нах обмеження для тебя?вакцина дает антитела на пол года ты каждые пол года будешь колоться?
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20.10.2021 10:52 Відповісти
Если бы Вы жили на острове без всяких контактов, тогда пожалуйста, живите как хотите. Но Вы живете в социуме и несете определенную опасность для окружающих как потенциальный разносчик вируса во время инкубационного периода, да и во время болезни тоже. Поэтому, до тех пор, пока среди прохожих массово находятся "безмасочники и антивакцинаторы", никогда не закончится этот ужас. И мне кажется, что власть скоро пойдет на очень непопулярные меры. Я очень сомневаюсь в компетенции нашего Минздрава, но существуют наглядные положительные примеры скандинавских стран (массовая вакцинация), Китая (строгая изоляция). А есть абсолютно провальные планы создание стены массового иммунитета из числа переболевших (стена оказалась из трупов) а Бразилии, США, России. Так что не болейте и живите долго, но не мешайте жить другим.
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20.10.2021 09:08 Відповісти
И вы не мешайте жить другим, своими агрессивными советами.
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20.10.2021 09:18 Відповісти
А может это ты мешаешь жить?
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20.10.2021 10:56 Відповісти
вакциновані також являються носіями вірусу,чому Їх не ізолюють?
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20.10.2021 10:59 Відповісти
урод
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20.10.2021 10:12 Відповісти
В цей час (розгул епідемії, вона набирає обертів) писати про "право вибору", "всесвітню мафію фармацевтів" та іншу ху.ню може або ідіот, або свідомий провокатор. Першому можна поспівчувати, бо у нього гарні шанси "стати в чергу". Другий, то паскуда, яку за інших часів поставили б у ту чергу на раз-два.
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20.10.2021 10:52 Відповісти
Ну, вот видите, я же говорил - проклятия, угрозы. С таких как вы и начинаются все беды на этой планете.
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20.10.2021 11:38 Відповісти
Ага, так і є. З таких все і почнеться.
Хочете побачити - вакцинуйтесь.
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20.10.2021 12:57 Відповісти
Очередь из пяти автобусов, надо же...
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20.10.2021 08:15 Відповісти
Сотрудник кладбища:

"Практически каждые 10 минут приезжают новые машины. ....внутри здания возле окна администрации могут находиться только два человека одновременно."

Що неясно ?
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20.10.2021 08:51 Відповісти
Вакцины смерти...
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20.10.2021 08:40 Відповісти
Так вчтора сотні "вірян" московської церкви вийшли з хрестами і іконами проти вакцинації і зомбували тупий нарід, що зміниться організм і вся ДНК, що вакцинуватися не можна. А де СБУ? Чому московські попи колотять тут недоумків, які розносять вірус? Чи так потрібно, бо Косоворотка в цьому році нагородиві виключно московських попів медальками і орденами, мабуть за проведену тут якусь важливу місію?
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20.10.2021 09:02 Відповісти
не нужно нагнетать - крематорий один единственный на Киев, поэтому очередь там стоит когда не прийди. понаехало народу в Киев х.з. сколько (если верить городским чиновникам то уже 4-5 млн. человек) и умирающие от ковида 25-30 человек для крематория "погоду не делают". зато земелька колумбария стала "золотой" - в скосах возле дороги от 11К, новые сектора от 21К а на старых там вообще треш.
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20.10.2021 09:09 Відповісти
Статья просто как выполнение одного из пунктов плана по нагнетанию негатива в обществе...
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20.10.2021 09:21 Відповісти
Почему не опубликовали фото реальной картины? В автобусе может бы до 20 усопших.
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20.10.2021 09:30 Відповісти
потому что эта фотка из Ньй-Йорка) пкм, поиск в гугл и любой убедится
обкакалось, бот
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20.10.2021 11:45 Відповісти
И хоронят не COVID a JOHN DOE.
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20.10.2021 12:24 Відповісти
пішли всі накуй-виробник вакцини не несе відповідальності,держава не несе відповідальності,лікарі також не несуть відповідальності за смерть після щеплення! мені рішати як помирати-щепленим чи ні,наяву конче необхідно поставити мітку на людині,а все інше до сраки! Вони скоро скажуть,що якщо не щеплений,то не маєш права Їжу в магазині купити,до цього все йде!
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20.10.2021 10:55 Відповісти
Будет война, если кому то запретят в магазин зайти. Просто ан части люди порвут тогда ,всех этих ваксеров и прочих даунов из МОЗа и из рады.
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20.10.2021 12:00 Відповісти
Ото ты идиот, война, на части, да вас скрутит нацгвардия и в бобике на бутылку насадит, будите просится, чтобы отпустили, и обещать что трижды уколетесь и прямо сейчас.
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20.10.2021 17:47 Відповісти
Так тебя как раз и посадят, если ты с вилами на паровоз попрешь. Нацики на районе кошмарили люд простой, а от злых алкашей нормально огребли. Да и от меня уже сосунки огребали не раз, за то что у детей деньги отбирали за с понтом какие то нарушения. Боишься этих сосунков, значит не знаешь своих прав. Иди закон учи , в частности рекомендую конституцию.
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20.10.2021 18:02 Відповісти
Каждую осень нам показывают одну и ту же картинку. Уже не знают, как этот народ обе**ть. Нету никакого ковида! Хватит слушать идиотов, включайте свои мозги!
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20.10.2021 12:00 Відповісти
Ок, слушать идиотов мы не будем, потому сразу кидаем тебя в спам.
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21.10.2021 00:13 Відповісти
Ты еще тут? Нет? Отлично.
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21.10.2021 12:15 Відповісти
Уже пошли трынькать 25млн. грн. на рекламу вакцинации?
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20.10.2021 14:00 Відповісти
Я там такие же очереди наблюдал и года три назад. Один крематорий на Киев и область. Процентов 70 там вообще не хоронят, а только кремируют. Там иногда и машину запарковать бывает негде. Там очереди за урнами с прахом на улице иногда стояла. и это еще до того как про ковид узнали. п.с. Если что я не против вакцины, но когда откровенно дурят, тоже не приемлю.
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20.10.2021 16:44 Відповісти
многие умудряются два раза в год ковидом переболеть ....
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20.10.2021 16:49 Відповісти
Не нужно их переубеждать, наоборот, стоит поощерять экспертов из фейсбука. Чем больше антиваксерских идей тем меньше в стране выжевет идиотов и пойдет на выборы. Убеждать нужно только близких друзей и родственников.
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20.10.2021 18:33 Відповісти
Скажи, чому ти фото свого діда публікуєш у всіх темах про корону - він Герой Труда чи заслужений артіст України ?
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20.10.2021 19:13 Відповісти
Рядом с Байковым кладбищем 19 октября образовалась большая очередь из автобусов. Хоронят в основном скончавшихся от COVID-19. Источник:
В ОСНОВНОМ ?
Може роль тут грає що опалення ще не увімкнули і люди (похилого віку) вмирають від
пневмоній. А потім по факту можна сказати що в ОСНОВНОМ це померлі від КОВІДу

Критичне мислення віддихає - пропаганда процвітає.
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20.10.2021 19:10 Відповісти
Очереди из умерших от вакцинации точно не наблюдается)))
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20.10.2021 23:31 Відповісти
 
 