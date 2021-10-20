Черга автобусів біля Байкового кладовища в Києві. ФОТО

Поруч з Байковим кладовищем 19 жовтня утворилася велика черга з автобусів. Ховають переважно померлих від COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Обозреватель".

За даними видання, нові машини під'їжджають кожні 10 хвилин.

"У нас така черга цілий день. Більшість тих, кого привозять, померли від коронавірусу або через ускладнення", – розповів співробітник кладовища.

Щоб оформити необхідні документи, люди змушені стояти в черзі. Через карантинні обмеження всередині будівлі біля вікна адміністрації можуть перебувати тільки двоє людей одночасно.

Також дивіться: Львівська лікарка Матолінець: "Допоможіть нам впоратися з цією епідемією. Адже насправді сил вже просто не вистачає ні в кого". ВIДЕО





