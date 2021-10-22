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Сельскую дорогу капитально отремонтировали на Житомирщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Дорогу местного значения С060902 Жеревцы - Миролюбов капитально отремонтировали на Житомирщине.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Эта дорога была просто в ужасном состоянии, а уже последние месяцы, пока не начали делать ремонт, жителям близлежащих сел было вообще страшно вспоминать, потому что добраться из села на работу в центр громады стало почти невыполнимой задачей. Поэтому местные жители с нетерпением ждали этого ремонта", - отметил он.

Дорогу, которая проходит селами Коростеньского района, капитально отремонтировали на отрезке 11-14 км в рамках президентской программы "Большая стройка". Основные работы уже завершены, осталось установить барьеры и дорожные знаки.

Стоимость ремонта в размере около 19 млн гривен профинансировали из государственного бюджета.

Глава ОГА заверил, что восстановление дорог в разных районах Житомирщины продолжится.

Как сообщалось, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запланирован ремонт и строительство 4 500 км дорог государственного значения, 2 000 км дорог местного значения, а также 245 мостов.

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Сельскую дорогу капитально отремонтировали на Житомирщине, - ОГА 01
Сельскую дорогу капитально отремонтировали на Житомирщине, - ОГА 02
Сельскую дорогу капитально отремонтировали на Житомирщине, - ОГА 03

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Житомирская область (1408)


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Ура, три киламетра отремонтировали!!!111адинадинадин
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22.10.2021 13:27 Ответить
капитально отремонтировали на отрезке 11-14 км Источник:

Понятно...за 19 миллионов гривен отремонтировали 4 км. сельской дороги... по 5 миллионов на километр...
В офшоры капнуло не плохо...Есть чем гордится....
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22.10.2021 13:29 Ответить
"капитально отремонтировали"? Это, в смысле, как всегда через жопу?
Где обочина? По ДБН, для дорог 5-й категории, она должна быть 1,75 м.!
Даже на фото видно что разметка нанесена маслянной краской, которую для удобства распила бабла назвали "специальной, для дорожной разметки. Сотрется через год-два.
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22.10.2021 13:52 Ответить
 
 