Сельскую дорогу капитально отремонтировали на Житомирщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
Дорогу местного значения С060902 Жеревцы - Миролюбов капитально отремонтировали на Житомирщине.
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
"Эта дорога была просто в ужасном состоянии, а уже последние месяцы, пока не начали делать ремонт, жителям близлежащих сел было вообще страшно вспоминать, потому что добраться из села на работу в центр громады стало почти невыполнимой задачей. Поэтому местные жители с нетерпением ждали этого ремонта", - отметил он.
Дорогу, которая проходит селами Коростеньского района, капитально отремонтировали на отрезке 11-14 км в рамках президентской программы "Большая стройка". Основные работы уже завершены, осталось установить барьеры и дорожные знаки.
Стоимость ремонта в размере около 19 млн гривен профинансировали из государственного бюджета.
Глава ОГА заверил, что восстановление дорог в разных районах Житомирщины продолжится.
Как сообщалось, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запланирован ремонт и строительство 4 500 км дорог государственного значения, 2 000 км дорог местного значения, а также 245 мостов.
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Понятно...за 19 миллионов гривен отремонтировали 4 км. сельской дороги... по 5 миллионов на километр...
В офшоры капнуло не плохо...Есть чем гордится....
Где обочина? По ДБН, для дорог 5-й категории, она должна быть 1,75 м.!
Даже на фото видно что разметка нанесена маслянной краской, которую для удобства распила бабла назвали "специальной, для дорожной разметки. Сотрется через год-два.