Сельскую дорогу капитально отремонтировали на Житомирщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Дорогу местного значения С060902 Жеревцы - Миролюбов капитально отремонтировали на Житомирщине.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Эта дорога была просто в ужасном состоянии, а уже последние месяцы, пока не начали делать ремонт, жителям близлежащих сел было вообще страшно вспоминать, потому что добраться из села на работу в центр громады стало почти невыполнимой задачей. Поэтому местные жители с нетерпением ждали этого ремонта", - отметил он.

Дорогу, которая проходит селами Коростеньского района, капитально отремонтировали на отрезке 11-14 км в рамках президентской программы "Большая стройка". Основные работы уже завершены, осталось установить барьеры и дорожные знаки.

Стоимость ремонта в размере около 19 млн гривен профинансировали из государственного бюджета.

Глава ОГА заверил, что восстановление дорог в разных районах Житомирщины продолжится.

Как сообщалось, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запланирован ремонт и строительство 4 500 км дорог государственного значения, 2 000 км дорог местного значения, а также 245 мостов.

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