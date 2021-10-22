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Сільську дорогу капітально відремонтували на Житомирщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Дорогу місцевого значення С060902 Жеревці - Миролюбів капітально відремонтували на Житомирщині.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Ця дорога була просто в жахливому стані, а вже останні місяці, допоки не розпочали робити ремонт, мешканцям прилеглих сіл було взагалі страшно згадувати, бо дістатися із села на роботу до центру громади стало майже нездійсненним завданням. Тому місцеві жителі з нетерпінням чекали на цей ремонт", - зазначив він.

Дорогу, яка проходить селами Коростенського району, капітально відремонтували на відрізку 11-14 км у межах президентської програми "Велике будівництво". Основні роботи вже завершено, залишилося встановити бар'єри і дорожні знаки.

Вартість ремонту в розмірі майже 19 млн гривень профінансували з державного бюджету.

Глава ОДА запевнив, що відновлення доріг у різних районах Житомирщини триватиме.

Як повідомлялося, цього року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" запланований ремонт і будівництво 4500 км доріг державного значення, 2000 км доріг місцевого значення, а також 245 мостів.

Також дивіться: На під'їзді до кордону з Польщею на Львівщині відремонтували і розширили дорогу, - "Укравтодор". ФОТО

Сільську дорогу капітально відремонтували на Житомирщині, - ОДА 01
Сільську дорогу капітально відремонтували на Житомирщині, - ОДА 02
Сільську дорогу капітально відремонтували на Житомирщині, - ОДА 03

Автор: 

дороги (3071) Велике будівництво (741) Житомирська область (1280)


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Ура, три киламетра отремонтировали!!!111адинадинадин
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22.10.2021 13:27 Відповісти
капитально отремонтировали на отрезке 11-14 км Источник:

Понятно...за 19 миллионов гривен отремонтировали 4 км. сельской дороги... по 5 миллионов на километр...
В офшоры капнуло не плохо...Есть чем гордится....
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22.10.2021 13:29 Відповісти
"капитально отремонтировали"? Это, в смысле, как всегда через жопу?
Где обочина? По ДБН, для дорог 5-й категории, она должна быть 1,75 м.!
Даже на фото видно что разметка нанесена маслянной краской, которую для удобства распила бабла назвали "специальной, для дорожной разметки. Сотрется через год-два.
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22.10.2021 13:52 Відповісти
 
 