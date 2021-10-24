В Харькове сожгли Lexus отца работника Генпрокуратуры Калюжного, - СМИ. ФОТО
Ночью в воскресенье, 24 октября, в Слободском районе Харькова сгорел легковой автомобиль, который может принадлежать высокопоставленному сотруднику Генеральной прокуратуры Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, о пожаре сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"24 октября в 1:44 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе девятиэтажного жилого дома по ул. Ньютона, 104 в Харькове. Горел автомобиль Lexus ЕS 350", - говорится в заявлении ГУ ГСЧС на Харьковщине.
Отмечается, что огонь уничтожил всю переднюю часть автомобиля, повредив заднюю часть припаркованной поблизости легковушки Skoda.
Предварительной причиной пожара спасатели называют "занесение открытого источника зажигания извне", то есть поджог.
Правоохранители уже начали расследование.
По данным источников издания Police Control Ukraine, автомобиль принадлежит близким бывшего сотрудника областного управления СБУ, а ныне заместителя главы Генеральной инспекции Генпрокуратуры Дмитрия Калюжного.
В своей налоговой декларации мужчина указал право управления автомобилем Lexus ES 350 2011 года выпуска, владелец которого - Александр Калюжный (вероятно, отец).
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и это правильно !
М.С. Горбачев
(вырвано из контекста)
*****, копирайтеры, хватит бухать 😀
Простим людям, не палять автівки, лише корупціонерам.
Але я дуже сумніваюся шо оцей конкретно батя працівника Генпрокуратури - програміст, сварщік-аргонщік або пластичний хірург.
От ще побачать паничи,
Як Лексуси горять в ночi.
Пишеться - оскільки дане слово відноситься до першої дієвідміни, то у закінченнях воно має писатися через букву «е» - пишеться.
сынок докинет - новую купит
антипатия то осталась ?
Від недопалку, он склади горять та арсенали…
У президії якихось поважних зборів сидить поет Максим Рильський і слухає, як доповідач на прізвище Калюжний розповідає, що між російською та українською мовами нема ніякої різниці.
Рильський нахиляється до мікрофона на столі президії і зауважує:
"Ну що ви, різниця все-таки є. От російською ваше прізвище звучить Кал Южний, а українською на вас треба казати Гімно Південне". Під загальний регіт промовець кудись зник.
70-ті роки ХХ ст. Київ. Довжелезна черга в гастрономі.
До прилавка нахабно протискається молода особа.
Микола Лукаш, один з найвизначніших українських перекладачів, звертається до неї:
"Куди це ви так поспішаєте, панночко?"
Дівиця гордо відповідає: "А я по-вашему нє понимаю!".
"Нічого,- каже Лукаш,- я можу і по-вашому:
"...куда прьошь, б...ть?"
Вот если бы с сотрудником прокуратуры....
https://www.youtube.com/watch?v=04AffaZbiGI
КАЛЮГИН КАЛЮЖИН КАЛЮЖНЫЙ Возможная основа фамилии калюга, что значит мелкое озеро, лужа, наполненная водой яма , но какова связь между фамилией и таким значением неясно.
а українці знають про связь....
Lexus