В Харькове сожгли Lexus отца работника Генпрокуратуры Калюжного, - СМИ. ФОТО

Ночью в воскресенье, 24 октября, в Слободском районе Харькова сгорел легковой автомобиль, который может принадлежать высокопоставленному сотруднику Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, о пожаре сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"24 октября в 1:44 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе девятиэтажного жилого дома по ул. Ньютона, 104 в Харькове. Горел автомобиль Lexus ЕS 350", - говорится в заявлении ГУ ГСЧС на Харьковщине.





Отмечается, что огонь уничтожил всю переднюю часть автомобиля, повредив заднюю часть припаркованной поблизости легковушки Skoda.

Предварительной причиной пожара спасатели называют "занесение открытого источника зажигания извне", то есть поджог.

Правоохранители уже начали расследование.

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По данным источников издания Police Control Ukraine, автомобиль принадлежит близким бывшего сотрудника областного управления СБУ, а ныне заместителя главы Генеральной инспекции Генпрокуратуры Дмитрия Калюжного.

В своей налоговой декларации мужчина указал право управления автомобилем Lexus ES 350 2011 года выпуска, владелец которого - Александр Калюжный (вероятно, отец).