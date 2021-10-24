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В Харькове сожгли Lexus отца работника Генпрокуратуры Калюжного, - СМИ. ФОТО

Ночью в воскресенье, 24 октября, в Слободском районе Харькова сгорел легковой автомобиль, который может принадлежать высокопоставленному сотруднику Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, о пожаре сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"24 октября в 1:44 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе девятиэтажного жилого дома по ул. Ньютона, 104 в Харькове. Горел автомобиль Lexus ЕS 350", - говорится в заявлении ГУ ГСЧС на Харьковщине.

В Харькове сожгли Lexus отца работника Генпрокуратуры Калюжного, - СМИ 01
В Харькове сожгли Lexus отца работника Генпрокуратуры Калюжного, - СМИ 02

Отмечается, что огонь уничтожил всю переднюю часть автомобиля, повредив заднюю часть припаркованной поблизости легковушки Skoda.

Предварительной причиной пожара спасатели называют "занесение открытого источника зажигания извне", то есть поджог.

Правоохранители уже начали расследование.

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По данным источников издания Police Control Ukraine, автомобиль принадлежит близким бывшего сотрудника областного управления СБУ, а ныне заместителя главы Генеральной инспекции Генпрокуратуры Дмитрия Калюжного.

В своей налоговой декларации мужчина указал право управления автомобилем Lexus ES 350 2011 года выпуска, владелец которого - Александр Калюжный (вероятно, отец).

Автор: 

авто (4219) поджог (1091) Харьков (7555)


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Топ комментарии
+40
Ну надо же - отец сотрудника генпрокуратуры всю жизнь на тот лексус за станком горбатился! Где совесть у поджигателей....
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24.10.2021 15:10 Ответить
+32
и это хорошо,
и это правильно !
М.С. Горбачев
(вырвано из контекста)
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24.10.2021 15:07 Ответить
+27
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24.10.2021 15:11 Ответить
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и это хорошо,
и это правильно !
М.С. Горбачев
(вырвано из контекста)
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24.10.2021 15:07 Ответить
Может, когда будут гореть купленные на преступные деньги особняки и авто судебной и прокурорской мафии - тогда они не будут так унижать и презирать украинский народ и поймут, что мы не их холопы
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24.10.2021 15:20 Ответить
сожгли Lexus отца работника Генпрокуратуры.
*****, копирайтеры, хватит бухать 😀
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24.10.2021 15:21 Ответить
но мало....
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24.10.2021 17:38 Ответить
это абсолютно глупо и не правильно. этот атэц работника прокурватуры, купивший на последнюю пенсию тачку, получит страховку и купит новый "лексус". жечь надо исключительно с владельцем внутри.
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24.10.2021 21:29 Ответить
лексус це не коллекционный рояль, всегда можно купить новый на нетрудовые доходы
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24.10.2021 15:07 Ответить
он теперь Порш Макан купит! отомстит поджигателям)
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24.10.2021 20:30 Ответить
Вот не паркуйтесь вблизи всяких лексусов и прочего ворованного имущества.
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24.10.2021 15:09 Ответить
Ну надо же - отец сотрудника генпрокуратуры всю жизнь на тот лексус за станком горбатился! Где совесть у поджигателей....
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24.10.2021 15:10 Ответить
Одной жизни не хватит!
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25.10.2021 09:51 Ответить
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24.10.2021 15:11 Ответить
беда какая, хай скинет номер карточки , всем миром скинемся, ну как он, бедняга, без лексуса, еще сдохнет
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24.10.2021 15:11 Ответить
Так ему и надо.
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24.10.2021 15:12 Ответить
неправильно, нужно было лексус с хозяином
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24.10.2021 15:13 Ответить
Думаю эта новость скорее хорошая, чем плохая.
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24.10.2021 15:14 Ответить
Корупционер по любому.
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24.10.2021 15:14 Ответить
Був Лексус 2011 року, а завтра купить 2021 року... Дєлов то для прокурора. Всього-навсього якийсь один клієнт...
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24.10.2021 15:14 Ответить
Так люди могут и повторить
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24.10.2021 15:21 Ответить
проверить время страховки...может сам спалил...
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24.10.2021 17:40 Ответить
За чесно зароблені кошти лексуса не купиш.
Простим людям, не палять автівки, лише корупціонерам.
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24.10.2021 15:14 Ответить
На чесно зароблені грощі можна Лєксуса купити.
Але я дуже сумніваюся шо оцей конкретно батя працівника Генпрокуратури - програміст, сварщік-аргонщік або пластичний хірург.
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25.10.2021 10:00 Ответить
Мабуть согрішив,і замкнула ел-проводка,а вогнегасника у машині не було.Як прийшло,так і пішло.
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24.10.2021 15:16 Ответить
Как писал Т.Г. Шевченко

От ще побачать паничи,
Як Лексуси горять в ночi.
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24.10.2021 15:16 Ответить
"вночі" пишиться разом, це - прислівник.
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24.10.2021 18:01 Ответить
Дякую. Я прагну.
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24.10.2021 18:20 Ответить
Бачите, гординя (моя)завжди карається.
Пишеться - оскільки дане слово відноситься до першої дієвідміни, то у закінченнях воно має писатися через букву «е» - пишеться.
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24.10.2021 19:40 Ответить
Друкарська помилка. То пусте.
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24.10.2021 19:54 Ответить
А к смыслу претензий нет?
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24.10.2021 18:21 Ответить
Та ні, що ви? Тарас ЗАВЖДИ, актуальний.
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24.10.2021 18:25 Ответить
ПишЕться, пробачте.
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24.10.2021 19:42 Ответить
можна й так - якщо, не "коли", а "де"..))) так шо - не закривайте рота..)))
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25.10.2021 02:23 Ответить
страховая покроет
сынок докинет - новую купит
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24.10.2021 15:16 Ответить
У меня одного отсутствует эмпатия к пострадавшему?
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24.10.2021 15:17 Ответить
не разочаровывайте !
антипатия то осталась ?
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25.10.2021 02:25 Ответить
Земля металлом.
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24.10.2021 15:18 Ответить
Староватый лексус. Покупателя не нашел - решить взять страховкой.
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24.10.2021 15:18 Ответить
Ну, то таке…
Від недопалку, он склади горять та арсенали…
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24.10.2021 15:22 Ответить
а батько працівника прокуратури, як то зазвичай буває - надзвичайно талановитий бізнесмен, тому і розсікає на лексусі
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24.10.2021 15:24 Ответить
И конечно отец прокурора 50 лет копил на этот Лексус.)))
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24.10.2021 15:24 Ответить
Нет, подбросили.
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24.10.2021 15:28 Ответить
‎60-ті роки ХХ ст. Русифікація йде повним ходом.
У президії якихось поважних зборів сидить поет Максим Рильський і слухає, як доповідач на прізвище Калюжний розповідає, що між російською та українською мовами нема ніякої різниці.
Рильський нахиляється до мікрофона на столі президії і зауважує:
"Ну що ви, різниця все-таки є. От російською ваше прізвище звучить Кал Южний, а українською на вас треба казати Гімно Південне". Під загальний регіт промовець кудись зник.

70-ті роки ХХ ст. Київ. Довжелезна черга в гастрономі.
До прилавка нахабно протискається молода особа.
Микола Лукаш, один з найвизначніших українських перекладачів, звертається до неї:
"Куди це ви так поспішаєте, панночко?"
Дівиця гордо відповідає: "А я по-вашему нє понимаю!".
"Нічого,- каже Лукаш,- я можу і по-вашому:
"...куда прьошь, б...ть?"
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24.10.2021 15:25 Ответить
Пусть готовятся орёлики, это только начало!
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24.10.2021 15:27 Ответить
глупо-автомобиль застрахован
Вот если бы с сотрудником прокуратуры....
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24.10.2021 15:30 Ответить
Ето тебе не США. Здесь авто от поджога не страхуют. В любом случае пускай страховики с госчиновников берут 10-ти кратный тариф так как их авто в зоне особого риска под названием *народный гнев*
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24.10.2021 16:36 Ответить
..... кто насмотрелся фильмов про "неуловимых мстителей " жизнь в Украине теряет всякий смысл (((( иногда хочется пожить в ЛЕСУ дремучем- дремучем (((((
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24.10.2021 15:36 Ответить
І звідти робити вилазки.Бойові.))
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24.10.2021 15:56 Ответить
Якби виклали в мережу як горить прокурорський лексус, це був би хіт сезону. Нажаль суспільство не змогло насолодитися таким гарним видовищем.
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24.10.2021 15:45 Ответить
да машина згорает очень быстро ..страховые компании уйдут тогда
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24.10.2021 15:49 Ответить
Почалося?
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24.10.2021 15:59 Ответить
Было бы странно чтобы это был Ланос Дэу...
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24.10.2021 16:06 Ответить
Для тех, кто забыл.
https://www.youtube.com/watch?v=04AffaZbiGI
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24.10.2021 16:09 Ответить
Ознайомився я з коментами. З новиною. Не знайшов жодного комента з закликом знайти злочинців або з співчуттями постраждалим. Цікаво, про що свідчить цей факт.
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24.10.2021 16:27 Ответить
Ето же ниего автомобиль. Можете даже декларацию посмотреть. Ему теща новый купит.
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24.10.2021 16:33 Ответить
Авто шкода. А всіх цих прокурорів і їх "родичів-бізнесменів" - ані грама.
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24.10.2021 16:36 Ответить
Скоро новий з'явиться...
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24.10.2021 17:14 Ответить
Так вчера из США целый корабль с новыми машинками пришел! Надо избавляться от старья под прикрытием страховки....
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24.10.2021 17:44 Ответить
не ясно. почему так мало лайков в этой теме.
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24.10.2021 17:57 Ответить
Калюжний - в перекладі на кацапську Кал Южный.
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24.10.2021 18:35 Ответить
Гімно південне
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24.10.2021 18:38 Ответить
він й українською недуже - калюга

КАЛЮГИН КАЛЮЖИН КАЛЮЖНЫЙ Возможная основа фамилии калюга, что значит мелкое озеро, лужа, наполненная водой яма , но какова связь между фамилией и таким значением неясно.

а українці знають про связь....
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25.10.2021 02:28 Ответить
Читаешь комменты - и возникает вопрос. Они или столь рисковые, или столь тупые ? Или все вместе? Ох, и догуляется вся эта прокурорско-судейско-ментовско- чиновничья мафия ! Судьба яныка им покажется раем.
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24.10.2021 18:37 Ответить
Респект и уважуха!
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24.10.2021 18:40 Ответить
утилізація машин чиновників, придбаних на вкрадені у народу гроші, це завжди гарна та шляхетна справа! тепер головне - не зупинятися на досягнутому
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24.10.2021 18:50 Ответить
лучше бы конфисковать продать и купить танк. а так - можно и зарплаты\пенсии и т.п. спалить в акции протеста. а потом национализировать все что есть, потом что бабла у народа нет а жить надо.
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24.10.2021 18:53 Ответить
прям хз, это угроза, принуждение к сотрудничеству, обновление авто по страховке, месть несправедливо\справедливо осужденных, зависть и пролетарская ненависть "простого народа", бухой бомж грелся или просто замыкание проводки.
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24.10.2021 18:52 Ответить
Шкоду жалко.
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24.10.2021 20:28 Ответить
Мою ладу калінку нє палітє бііндєровци
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24.10.2021 20:42 Ответить
Швейные машины никто не палит.... Ездите спокойно, гражданин....
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24.10.2021 22:16 Ответить
НЕ с того конца следствие началось. в подобных случаях вопрос 1 чей лексус. 2 финсостояне человека. 3 сколько показивал прибыли и с колько уплочено налогов 4как в сша, за неуплату в тюрьму с конфискацией и при чем тут сбу или прокуратура? все просто как советских 3 рубля. но есть вопрос, а судьи кто........
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24.10.2021 21:08 Ответить
Обычные для нашего времени воровские и бандитские разборки...
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24.10.2021 22:13 Ответить
хороший повод для флэшмоба...
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25.10.2021 06:01 Ответить
В Харькове сожгли отца работника Генпрокуратуры.
Lexus
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25.10.2021 10:00 Ответить
 
 