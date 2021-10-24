У Харкові спалили Lexus батька працівника Генпрокуратури Калюжного, - ЗМІ. ФОТО

Вночі в неділю, 24 жовтня, в Слобідському районі Харкова згорів легковий автомобіль, який може належати високопосадовцю Генеральної прокуратури України.

Як передає Цензор.НЕТ, про пожежу повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"24 жовтня у 1:44 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у дворі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. Ньютона, 104 в Харкові. Горів автомобіль Lexus ЕS 350", - йдеться в заяві ГУ ДСНС на Харківщині.





Зазначається, що вогонь знищив всю передню частину автомобіля, пошкодивши й задню частину припаркованого поблизу легковика Skoda.

Попередньою причиною пожежі рятувальники називають "занесення відкритого джерела запалювання ззовні", тобто підпал.

Правоохоронці вже почали розслідування.

Дивіться також: Поліція затримала групу зловмисників, яка підпалила шість автомобілів у дворі престижного ЖК у Крюківщині на Київщині. ВIДЕО

За даними джерел видання Police Control Ukraine, автомобіль належить близьким колишнього співробітника обласного управління СБУ, а нині заступника голови Генеральної інспекції Генпрокуратури Дмитра Калюжного.

У своїй податковій декларації чоловік зазначив право керування автомобілем Lexus ES 350 2011 року випуску, власник якого - Олександр Калюжний (ймовірно, батько).