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У Харкові спалили Lexus батька працівника Генпрокуратури Калюжного, - ЗМІ. ФОТО

Вночі в неділю, 24 жовтня, в Слобідському районі Харкова згорів легковий автомобіль, який може належати високопосадовцю Генеральної прокуратури України.

Як передає Цензор.НЕТ, про пожежу повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"24 жовтня у 1:44 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у дворі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. Ньютона, 104 в Харкові. Горів автомобіль Lexus ЕS 350", - йдеться в заяві ГУ ДСНС на Харківщині.

У Харкові спалили Lexus батька працівника Генпрокуратури Калюжного, - ЗМІ 01
У Харкові спалили Lexus батька працівника Генпрокуратури Калюжного, - ЗМІ 02

Зазначається, що вогонь знищив всю передню частину автомобіля,  пошкодивши й задню частину припаркованого поблизу легковика Skoda.

Попередньою причиною пожежі рятувальники називають "занесення відкритого джерела запалювання ззовні", тобто підпал.

Правоохоронці вже почали розслідування.

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За даними джерел видання Police Control Ukraine, автомобіль належить близьким колишнього співробітника обласного управління СБУ, а нині заступника голови Генеральної інспекції Генпрокуратури Дмитра Калюжного.

У своїй податковій декларації чоловік зазначив право керування автомобілем Lexus ES 350 2011 року випуску, власник якого - Олександр Калюжний (ймовірно, батько).

Автор: 

авто (6227) підпал (693) Харків (5672)


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Топ коментарі
+40
Ну надо же - отец сотрудника генпрокуратуры всю жизнь на тот лексус за станком горбатился! Где совесть у поджигателей....
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24.10.2021 15:10 Відповісти
+32
и это хорошо,
и это правильно !
М.С. Горбачев
(вырвано из контекста)
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24.10.2021 15:07 Відповісти
+27
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24.10.2021 15:11 Відповісти
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и это хорошо,
и это правильно !
М.С. Горбачев
(вырвано из контекста)
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24.10.2021 15:07 Відповісти
Может, когда будут гореть купленные на преступные деньги особняки и авто судебной и прокурорской мафии - тогда они не будут так унижать и презирать украинский народ и поймут, что мы не их холопы
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24.10.2021 15:20 Відповісти
сожгли Lexus отца работника Генпрокуратуры.
*****, копирайтеры, хватит бухать 😀
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24.10.2021 15:21 Відповісти
но мало....
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24.10.2021 17:38 Відповісти
это абсолютно глупо и не правильно. этот атэц работника прокурватуры, купивший на последнюю пенсию тачку, получит страховку и купит новый "лексус". жечь надо исключительно с владельцем внутри.
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24.10.2021 21:29 Відповісти
лексус це не коллекционный рояль, всегда можно купить новый на нетрудовые доходы
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24.10.2021 15:07 Відповісти
он теперь Порш Макан купит! отомстит поджигателям)
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24.10.2021 20:30 Відповісти
Вот не паркуйтесь вблизи всяких лексусов и прочего ворованного имущества.
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24.10.2021 15:09 Відповісти
Ну надо же - отец сотрудника генпрокуратуры всю жизнь на тот лексус за станком горбатился! Где совесть у поджигателей....
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24.10.2021 15:10 Відповісти
Одной жизни не хватит!
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25.10.2021 09:51 Відповісти
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24.10.2021 15:11 Відповісти
беда какая, хай скинет номер карточки , всем миром скинемся, ну как он, бедняга, без лексуса, еще сдохнет
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24.10.2021 15:11 Відповісти
Так ему и надо.
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24.10.2021 15:12 Відповісти
неправильно, нужно было лексус с хозяином
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24.10.2021 15:13 Відповісти
Думаю эта новость скорее хорошая, чем плохая.
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24.10.2021 15:14 Відповісти
Корупционер по любому.
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24.10.2021 15:14 Відповісти
Був Лексус 2011 року, а завтра купить 2021 року... Дєлов то для прокурора. Всього-навсього якийсь один клієнт...
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24.10.2021 15:14 Відповісти
Так люди могут и повторить
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24.10.2021 15:21 Відповісти
проверить время страховки...может сам спалил...
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24.10.2021 17:40 Відповісти
За чесно зароблені кошти лексуса не купиш.
Простим людям, не палять автівки, лише корупціонерам.
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24.10.2021 15:14 Відповісти
На чесно зароблені грощі можна Лєксуса купити.
Але я дуже сумніваюся шо оцей конкретно батя працівника Генпрокуратури - програміст, сварщік-аргонщік або пластичний хірург.
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25.10.2021 10:00 Відповісти
Мабуть согрішив,і замкнула ел-проводка,а вогнегасника у машині не було.Як прийшло,так і пішло.
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24.10.2021 15:16 Відповісти
Как писал Т.Г. Шевченко

От ще побачать паничи,
Як Лексуси горять в ночi.
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24.10.2021 15:16 Відповісти
"вночі" пишиться разом, це - прислівник.
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24.10.2021 18:01 Відповісти
Дякую. Я прагну.
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24.10.2021 18:20 Відповісти
Бачите, гординя (моя)завжди карається.
Пишеться - оскільки дане слово відноситься до першої дієвідміни, то у закінченнях воно має писатися через букву «е» - пишеться.
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24.10.2021 19:40 Відповісти
Друкарська помилка. То пусте.
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24.10.2021 19:54 Відповісти
А к смыслу претензий нет?
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24.10.2021 18:21 Відповісти
Та ні, що ви? Тарас ЗАВЖДИ, актуальний.
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24.10.2021 18:25 Відповісти
ПишЕться, пробачте.
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24.10.2021 19:42 Відповісти
можна й так - якщо, не "коли", а "де"..))) так шо - не закривайте рота..)))
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25.10.2021 02:23 Відповісти
страховая покроет
сынок докинет - новую купит
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24.10.2021 15:16 Відповісти
У меня одного отсутствует эмпатия к пострадавшему?
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24.10.2021 15:17 Відповісти
не разочаровывайте !
антипатия то осталась ?
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25.10.2021 02:25 Відповісти
Земля металлом.
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24.10.2021 15:18 Відповісти
Староватый лексус. Покупателя не нашел - решить взять страховкой.
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24.10.2021 15:18 Відповісти
Ну, то таке…
Від недопалку, он склади горять та арсенали…
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24.10.2021 15:22 Відповісти
а батько працівника прокуратури, як то зазвичай буває - надзвичайно талановитий бізнесмен, тому і розсікає на лексусі
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24.10.2021 15:24 Відповісти
И конечно отец прокурора 50 лет копил на этот Лексус.)))
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24.10.2021 15:24 Відповісти
Нет, подбросили.
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24.10.2021 15:28 Відповісти
‎60-ті роки ХХ ст. Русифікація йде повним ходом.
У президії якихось поважних зборів сидить поет Максим Рильський і слухає, як доповідач на прізвище Калюжний розповідає, що між російською та українською мовами нема ніякої різниці.
Рильський нахиляється до мікрофона на столі президії і зауважує:
"Ну що ви, різниця все-таки є. От російською ваше прізвище звучить Кал Южний, а українською на вас треба казати Гімно Південне". Під загальний регіт промовець кудись зник.

70-ті роки ХХ ст. Київ. Довжелезна черга в гастрономі.
До прилавка нахабно протискається молода особа.
Микола Лукаш, один з найвизначніших українських перекладачів, звертається до неї:
"Куди це ви так поспішаєте, панночко?"
Дівиця гордо відповідає: "А я по-вашему нє понимаю!".
"Нічого,- каже Лукаш,- я можу і по-вашому:
"...куда прьошь, б...ть?"
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24.10.2021 15:25 Відповісти
Пусть готовятся орёлики, это только начало!
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24.10.2021 15:27 Відповісти
глупо-автомобиль застрахован
Вот если бы с сотрудником прокуратуры....
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24.10.2021 15:30 Відповісти
Ето тебе не США. Здесь авто от поджога не страхуют. В любом случае пускай страховики с госчиновников берут 10-ти кратный тариф так как их авто в зоне особого риска под названием *народный гнев*
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24.10.2021 16:36 Відповісти
..... кто насмотрелся фильмов про "неуловимых мстителей " жизнь в Украине теряет всякий смысл (((( иногда хочется пожить в ЛЕСУ дремучем- дремучем (((((
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24.10.2021 15:36 Відповісти
І звідти робити вилазки.Бойові.))
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24.10.2021 15:56 Відповісти
Якби виклали в мережу як горить прокурорський лексус, це був би хіт сезону. Нажаль суспільство не змогло насолодитися таким гарним видовищем.
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24.10.2021 15:45 Відповісти
да машина згорает очень быстро ..страховые компании уйдут тогда
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24.10.2021 15:49 Відповісти
Почалося?
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24.10.2021 15:59 Відповісти
Было бы странно чтобы это был Ланос Дэу...
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24.10.2021 16:06 Відповісти
Для тех, кто забыл.
https://www.youtube.com/watch?v=04AffaZbiGI
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24.10.2021 16:09 Відповісти
Ознайомився я з коментами. З новиною. Не знайшов жодного комента з закликом знайти злочинців або з співчуттями постраждалим. Цікаво, про що свідчить цей факт.
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24.10.2021 16:27 Відповісти
Ето же ниего автомобиль. Можете даже декларацию посмотреть. Ему теща новый купит.
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24.10.2021 16:33 Відповісти
Авто шкода. А всіх цих прокурорів і їх "родичів-бізнесменів" - ані грама.
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24.10.2021 16:36 Відповісти
Скоро новий з'явиться...
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24.10.2021 17:14 Відповісти
Так вчера из США целый корабль с новыми машинками пришел! Надо избавляться от старья под прикрытием страховки....
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24.10.2021 17:44 Відповісти
не ясно. почему так мало лайков в этой теме.
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24.10.2021 17:57 Відповісти
Калюжний - в перекладі на кацапську Кал Южный.
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24.10.2021 18:35 Відповісти
Гімно південне
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24.10.2021 18:38 Відповісти
він й українською недуже - калюга

КАЛЮГИН КАЛЮЖИН КАЛЮЖНЫЙ Возможная основа фамилии калюга, что значит мелкое озеро, лужа, наполненная водой яма , но какова связь между фамилией и таким значением неясно.

а українці знають про связь....
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25.10.2021 02:28 Відповісти
Читаешь комменты - и возникает вопрос. Они или столь рисковые, или столь тупые ? Или все вместе? Ох, и догуляется вся эта прокурорско-судейско-ментовско- чиновничья мафия ! Судьба яныка им покажется раем.
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24.10.2021 18:37 Відповісти
Респект и уважуха!
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24.10.2021 18:40 Відповісти
утилізація машин чиновників, придбаних на вкрадені у народу гроші, це завжди гарна та шляхетна справа! тепер головне - не зупинятися на досягнутому
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24.10.2021 18:50 Відповісти
лучше бы конфисковать продать и купить танк. а так - можно и зарплаты\пенсии и т.п. спалить в акции протеста. а потом национализировать все что есть, потом что бабла у народа нет а жить надо.
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24.10.2021 18:53 Відповісти
прям хз, это угроза, принуждение к сотрудничеству, обновление авто по страховке, месть несправедливо\справедливо осужденных, зависть и пролетарская ненависть "простого народа", бухой бомж грелся или просто замыкание проводки.
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24.10.2021 18:52 Відповісти
Шкоду жалко.
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24.10.2021 20:28 Відповісти
Мою ладу калінку нє палітє бііндєровци
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24.10.2021 20:42 Відповісти
Швейные машины никто не палит.... Ездите спокойно, гражданин....
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24.10.2021 22:16 Відповісти
НЕ с того конца следствие началось. в подобных случаях вопрос 1 чей лексус. 2 финсостояне человека. 3 сколько показивал прибыли и с колько уплочено налогов 4как в сша, за неуплату в тюрьму с конфискацией и при чем тут сбу или прокуратура? все просто как советских 3 рубля. но есть вопрос, а судьи кто........
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24.10.2021 21:08 Відповісти
Обычные для нашего времени воровские и бандитские разборки...
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24.10.2021 22:13 Відповісти
хороший повод для флэшмоба...
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25.10.2021 06:01 Відповісти
В Харькове сожгли отца работника Генпрокуратуры.
Lexus
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25.10.2021 10:00 Відповісти
 
 