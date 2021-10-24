У Харкові спалили Lexus батька працівника Генпрокуратури Калюжного, - ЗМІ. ФОТО
Вночі в неділю, 24 жовтня, в Слобідському районі Харкова згорів легковий автомобіль, який може належати високопосадовцю Генеральної прокуратури України.
Як передає Цензор.НЕТ, про пожежу повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"24 жовтня у 1:44 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у дворі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. Ньютона, 104 в Харкові. Горів автомобіль Lexus ЕS 350", - йдеться в заяві ГУ ДСНС на Харківщині.
Зазначається, що вогонь знищив всю передню частину автомобіля, пошкодивши й задню частину припаркованого поблизу легковика Skoda.
Попередньою причиною пожежі рятувальники називають "занесення відкритого джерела запалювання ззовні", тобто підпал.
Правоохоронці вже почали розслідування.
За даними джерел видання Police Control Ukraine, автомобіль належить близьким колишнього співробітника обласного управління СБУ, а нині заступника голови Генеральної інспекції Генпрокуратури Дмитра Калюжного.
У своїй податковій декларації чоловік зазначив право керування автомобілем Lexus ES 350 2011 року випуску, власник якого - Олександр Калюжний (ймовірно, батько).
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и это правильно !
М.С. Горбачев
(вырвано из контекста)
*****, копирайтеры, хватит бухать 😀
Простим людям, не палять автівки, лише корупціонерам.
Але я дуже сумніваюся шо оцей конкретно батя працівника Генпрокуратури - програміст, сварщік-аргонщік або пластичний хірург.
От ще побачать паничи,
Як Лексуси горять в ночi.
Пишеться - оскільки дане слово відноситься до першої дієвідміни, то у закінченнях воно має писатися через букву «е» - пишеться.
сынок докинет - новую купит
антипатия то осталась ?
Від недопалку, он склади горять та арсенали…
У президії якихось поважних зборів сидить поет Максим Рильський і слухає, як доповідач на прізвище Калюжний розповідає, що між російською та українською мовами нема ніякої різниці.
Рильський нахиляється до мікрофона на столі президії і зауважує:
"Ну що ви, різниця все-таки є. От російською ваше прізвище звучить Кал Южний, а українською на вас треба казати Гімно Південне". Під загальний регіт промовець кудись зник.
70-ті роки ХХ ст. Київ. Довжелезна черга в гастрономі.
До прилавка нахабно протискається молода особа.
Микола Лукаш, один з найвизначніших українських перекладачів, звертається до неї:
"Куди це ви так поспішаєте, панночко?"
Дівиця гордо відповідає: "А я по-вашему нє понимаю!".
"Нічого,- каже Лукаш,- я можу і по-вашому:
"...куда прьошь, б...ть?"
Вот если бы с сотрудником прокуратуры....
https://www.youtube.com/watch?v=04AffaZbiGI
КАЛЮГИН КАЛЮЖИН КАЛЮЖНЫЙ Возможная основа фамилии калюга, что значит мелкое озеро, лужа, наполненная водой яма , но какова связь между фамилией и таким значением неясно.
а українці знають про связь....
Lexus