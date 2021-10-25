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Ремонт трассы до Святогорска стартовал на Донетчине, - "Укравтодор". ФОТО

9 км трассы T-05-21 /М-03/ на подъезде к городу Святогорск восстанавливают на Донетчине. Капитальный ремонт планируют завершить в конце сентября 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укравтодор.

В рамках президентской программы "Большая стройка" рабочие провели фрезерование старого изношенного покрытия на отрезке протяженностью 5 км. На участке уложили слой усиленной основы дорожной одежды средней толщиной 19 см и нижний слой асфальтобетона толщиной 7 см.

Специалисты также установили мощную систему водоотвода и заменили плиты покрытия под проезжей частью в месте проседания трубы. Работы выполняет подрядная компания ООО "Славдорстрой".

"Далее дорожники перейдут к фрезерованию старого покрытия со стороны города Святогорск, устройству верхнего слоя асфальтобетона, укреплению обочин смесью С7, установке лотков, водосбросов и бортового камня", - говорится в сообщении Службы автомобильных дорог.

Всего в этом году в Донецкой области планируют восстановить 165 километров дорог государственного значения.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

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Ремонт трассы до Святогорска стартовал на Донетчине, - Укравтодор 01
Ремонт трассы до Святогорска стартовал на Донетчине, - Укравтодор 02

Автор: 

дороги (2512) Донецкая область (9972) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+11
А смысл строить дороги на донетчине? Что бы кацапам было легче наступать? Может в тылу сначала инфраструктуру побудуем, как думаете?
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25.10.2021 09:35 Ответить
+9
А как мракобесам посещать ватную лавру по разбитой дороге?
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25.10.2021 09:39 Ответить
+7
Строить дороги тем кто перекрывал их и звал *****? Ах да...этоженашилюди! ГОВНА ИМ НА ЛОПАТЕ ..
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25.10.2021 09:40 Ответить
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А смысл строить дороги на донетчине? Что бы кацапам было легче наступать? Может в тылу сначала инфраструктуру побудуем, как думаете?
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25.10.2021 09:35 Ответить
А как мракобесам посещать ватную лавру по разбитой дороге?
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25.10.2021 09:39 Ответить
Клоун великобудує, а рейтинг падає. Чомусь.
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25.10.2021 09:35 Ответить
с покровска на константиновку сделали дорогу?
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25.10.2021 09:36 Ответить
Булыгу конячью, сделали кусочек, уже ничего не делают. Лет 5 уже мурыжат ту дорогу, а шуму то было, та мы, та вот.....
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25.10.2021 11:16 Ответить
Покровск вообще больная тема в плане ремонта дорог, там 500 метров перед горбатым мостом содрали год назад и все, ямы жесть , машины крадутся. Улица Шмидта по которой основной поток был с Днепра на Константиновку вообще кошмар, 10 лет ремонтируют, пиз....ят бабло и все
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25.10.2021 11:19 Ответить
Строить дороги тем кто перекрывал их и звал *****? Ах да...этоженашилюди! ГОВНА ИМ НА ЛОПАТЕ ..
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25.10.2021 09:40 Ответить
Велике крадівництво вбиває.. і не тільки рейтинг Вошьдя..
понавибирали аніматорів-жлобів..
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25.10.2021 10:31 Ответить
До 2015 у нас в регионе не было ни одной дороги, более менее был отрезок от Клебан-Быка до Ясиноватой, в 2019 уже можно было по любой дороге более менее ехать, приведу пример: с Краматорска до Харькова 4 часа пути(175км) только по Изюму 40 минут. В 2018 уже за полтора часа на футбол в Харьков доезжали, и нигде никаких "Программа Петра Порошенко или Гройсмана", зато сейчас смотрю эта дорога в рамках "ВБ" не спорю конечно, сейчас сделали обочину, разметку, но блин это как посолить борщ, который начали варить другие и сказать что ты готовил.
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25.10.2021 10:43 Ответить
так я не пойму если вам не нравится
что при зиленском пастроили чего ви
за него голосовали
как по мне лучше зиленский .
да и кто хочит бачити на банерах тех
кто бомбил словьянск да и привет
вид словьянска кто вважае що
словьянск звал х....а .
можливо ви ще мало видгребли .
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26.10.2021 19:37 Ответить
Тепер треба лавру до ПЦУ переводити
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25.10.2021 11:21 Ответить
Великие комментаторы🤬
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26.10.2021 20:11 Ответить
 
 