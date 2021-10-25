Ремонт трассы до Святогорска стартовал на Донетчине, - "Укравтодор". ФОТО

9 км трассы T-05-21 /М-03/ на подъезде к городу Святогорск восстанавливают на Донетчине. Капитальный ремонт планируют завершить в конце сентября 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укравтодор.

В рамках президентской программы "Большая стройка" рабочие провели фрезерование старого изношенного покрытия на отрезке протяженностью 5 км. На участке уложили слой усиленной основы дорожной одежды средней толщиной 19 см и нижний слой асфальтобетона толщиной 7 см.

Специалисты также установили мощную систему водоотвода и заменили плиты покрытия под проезжей частью в месте проседания трубы. Работы выполняет подрядная компания ООО "Славдорстрой".

"Далее дорожники перейдут к фрезерованию старого покрытия со стороны города Святогорск, устройству верхнего слоя асфальтобетона, укреплению обочин смесью С7, установке лотков, водосбросов и бортового камня", - говорится в сообщении Службы автомобильных дорог.

Всего в этом году в Донецкой области планируют восстановить 165 километров дорог государственного значения.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей Украине планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

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