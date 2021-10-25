Ремонт траси до Святогорська стартував на Донеччині, - "Укравтодор". ФОТО
9 км траси T-05-21/М-03/на під'їзді до міста Святогірськ відновлюють на Донеччині. Капітальний ремонт планують завершити в кінці вересня 2022 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор.
В рамках президентської програми "Велике будівництво" робочі провели фрезерування старого зношеного покриття на відрізку протяжністю 5 км. На ділянці поклали шар посиленої основи дорожнього одягу середньої товщиною 19 см і нижній шар асфальтобетону товщиною 7 см.
Фахівці також встановили потужну систему водовідведення і замінили плити покриття під проїжджою частиною в місці просідання труби. Роботи виконує підрядна компанія ТОВ "Славдорстрой".
"Далі дорожники перейдуть до фрезерування старого покриття з боку міста Святогірськ, влаштування верхнього шару асфальтобетону, зміцнення узбіч сумішшю С7, установки лотків, водоскидів і бортового каменю", - йдеться в повідомленні Служби автомобільних доріг.
Всього в цьому році в Донецькій області планують відновити 165 кілометрів доріг державного значення.
Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.
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понавибирали аніматорів-жлобів..
что при зиленском пастроили чего ви
за него голосовали
как по мне лучше зиленский .
да и кто хочит бачити на банерах тех
кто бомбил словьянск да и привет
вид словьянска кто вважае що
словьянск звал х....а .
можливо ви ще мало видгребли .