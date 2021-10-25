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Ремонт траси до Святогорська стартував на Донеччині, - "Укравтодор". ФОТО

9 км траси T-05-21/М-03/на під'їзді до міста Святогірськ відновлюють на Донеччині. Капітальний ремонт планують завершити в кінці вересня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" робочі провели фрезерування старого зношеного покриття на відрізку протяжністю 5 км. На ділянці поклали шар посиленої основи дорожнього одягу середньої товщиною 19 см і нижній шар асфальтобетону товщиною 7 см.

Фахівці також встановили потужну систему водовідведення і замінили плити покриття під проїжджою частиною в місці просідання труби. Роботи виконує підрядна компанія ТОВ "Славдорстрой".

"Далі дорожники перейдуть до фрезерування старого покриття з боку міста Святогірськ, влаштування верхнього шару асфальтобетону, зміцнення узбіч сумішшю С7, установки лотків, водоскидів і бортового каменю", - йдеться в повідомленні Служби автомобільних доріг.

Всього в цьому році в Донецькій області планують відновити 165 кілометрів доріг державного значення.

Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сільську дорогу капітально відремонтували на Житомирщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Ремонт траси до Святогорська стартував на Донеччині, - Укравтодор 01
Ремонт траси до Святогорська стартував на Донеччині, - Укравтодор 02

Автор: 

дороги (3073) Донецька область (8788) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+11
А смысл строить дороги на донетчине? Что бы кацапам было легче наступать? Может в тылу сначала инфраструктуру побудуем, как думаете?
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25.10.2021 09:35 Відповісти
+9
А как мракобесам посещать ватную лавру по разбитой дороге?
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25.10.2021 09:39 Відповісти
+7
Строить дороги тем кто перекрывал их и звал *****? Ах да...этоженашилюди! ГОВНА ИМ НА ЛОПАТЕ ..
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25.10.2021 09:40 Відповісти
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А смысл строить дороги на донетчине? Что бы кацапам было легче наступать? Может в тылу сначала инфраструктуру побудуем, как думаете?
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25.10.2021 09:35 Відповісти
А как мракобесам посещать ватную лавру по разбитой дороге?
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25.10.2021 09:39 Відповісти
Клоун великобудує, а рейтинг падає. Чомусь.
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25.10.2021 09:35 Відповісти
с покровска на константиновку сделали дорогу?
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25.10.2021 09:36 Відповісти
Булыгу конячью, сделали кусочек, уже ничего не делают. Лет 5 уже мурыжат ту дорогу, а шуму то было, та мы, та вот.....
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25.10.2021 11:16 Відповісти
Покровск вообще больная тема в плане ремонта дорог, там 500 метров перед горбатым мостом содрали год назад и все, ямы жесть , машины крадутся. Улица Шмидта по которой основной поток был с Днепра на Константиновку вообще кошмар, 10 лет ремонтируют, пиз....ят бабло и все
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25.10.2021 11:19 Відповісти
Строить дороги тем кто перекрывал их и звал *****? Ах да...этоженашилюди! ГОВНА ИМ НА ЛОПАТЕ ..
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25.10.2021 09:40 Відповісти
Велике крадівництво вбиває.. і не тільки рейтинг Вошьдя..
понавибирали аніматорів-жлобів..
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25.10.2021 10:31 Відповісти
До 2015 у нас в регионе не было ни одной дороги, более менее был отрезок от Клебан-Быка до Ясиноватой, в 2019 уже можно было по любой дороге более менее ехать, приведу пример: с Краматорска до Харькова 4 часа пути(175км) только по Изюму 40 минут. В 2018 уже за полтора часа на футбол в Харьков доезжали, и нигде никаких "Программа Петра Порошенко или Гройсмана", зато сейчас смотрю эта дорога в рамках "ВБ" не спорю конечно, сейчас сделали обочину, разметку, но блин это как посолить борщ, который начали варить другие и сказать что ты готовил.
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25.10.2021 10:43 Відповісти
так я не пойму если вам не нравится
что при зиленском пастроили чего ви
за него голосовали
как по мне лучше зиленский .
да и кто хочит бачити на банерах тех
кто бомбил словьянск да и привет
вид словьянска кто вважае що
словьянск звал х....а .
можливо ви ще мало видгребли .
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26.10.2021 19:37 Відповісти
Тепер треба лавру до ПЦУ переводити
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25.10.2021 11:21 Відповісти
Великие комментаторы🤬
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26.10.2021 20:11 Відповісти
 
 