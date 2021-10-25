Ремонт трех предаварийных мостов стартует на Черниговщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
В Черниговской области дорожные работники начали подготовку к ремонту трех мостов, находящихся в предаварийном состоянии.
Об этом сообщает Черниговская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Мосты расположены на трассе Р-56 Чернигов - Пакуль - Славутич - КПП "Чернобыль". Сейчас дорожники строят временные объездные дороги на участках будущего ремонта мостов.
"На автодороге планируется капитально обновить три моста: два за селом Михайло-Коцюбинское и один вблизи села Пакуль", - говорится в сообщении ОГА.
Все три моста являются искусственными сооружениями через суходол. Их длина - по 18,5 метра. Все три построены в 1967 году, а два из них в 1988 году были реконструированы.
Во время капитального ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" старые конструкции будут демонтированы.
В этом году в Черниговской области планируется отремонтировать 182 километра дорог государственного значения.
Напомним, Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал планы в этом году отремонтировать и построить по программе "Большая стройка" в целом 245 мостов по Украине.
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