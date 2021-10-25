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Ремонт трех предаварийных мостов стартует на Черниговщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Черниговской области дорожные работники начали подготовку к ремонту трех мостов, находящихся в предаварийном состоянии.

Об этом сообщает Черниговская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Мосты расположены на трассе Р-56 Чернигов - Пакуль - Славутич - КПП "Чернобыль". Сейчас дорожники строят временные объездные дороги на участках будущего ремонта мостов.

"На автодороге планируется капитально обновить три моста: два за селом Михайло-Коцюбинское и один вблизи села Пакуль", - говорится в сообщении ОГА.

Все три моста являются искусственными сооружениями через суходол. Их длина - по 18,5 метра. Все три построены в 1967 году, а два из них в 1988 году были реконструированы.

Во время капитального ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" старые конструкции будут демонтированы.

В этом году в Черниговской области планируется отремонтировать 182 километра дорог государственного значения.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал планы в этом году отремонтировать и построить по программе "Большая стройка" в целом 245 мостов по Украине.

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Ремонт трех предаварийных мостов стартует на Черниговщине, - ОГА 01
Ремонт трех предаварийных мостов стартует на Черниговщине, - ОГА 02
Ремонт трех предаварийных мостов стартует на Черниговщине, - ОГА 03
Ремонт трех предаварийных мостов стартует на Черниговщине, - ОГА 04

Автор: 

мост (1031) Черниговщина (1485) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
Щось дуже я сумніваюсь що ті мости потребують чи то реконструкції чи то кап. ремонту??!! Вони реконструювались (два з них) в 1988 році??!! Думаю чийсь з"явився фінансовий інтерес у цьому ремонті!!
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25.10.2021 11:22 Ответить
+1
завтра вердикт по скифському золоту в Амстердаме ..какие у нас шансы ?
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25.10.2021 11:17 Ответить
+1
50/50
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25.10.2021 11:28 Ответить
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завтра вердикт по скифському золоту в Амстердаме ..какие у нас шансы ?
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25.10.2021 11:17 Ответить
50/50
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25.10.2021 11:28 Ответить
У Украины шансы хорошие!
А у них там шансов нет, пока не вернутся в Украину.
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25.10.2021 14:30 Ответить
Щось дуже я сумніваюсь що ті мости потребують чи то реконструкції чи то кап. ремонту??!! Вони реконструювались (два з них) в 1988 році??!! Думаю чийсь з"явився фінансовий інтерес у цьому ремонті!!
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25.10.2021 11:22 Ответить
***, а мостюги які потужні, мостища прямо! Он в Києві не можуть один нещасний міст через той їх струмок Дніпро добудувати роками - а тут рррраз і аж 3 мости за рік в одній тільки області. Слава Великому Добудівництву Зелемойського!
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25.10.2021 11:36 Ответить
через СТРУМОК ДНІПРО?!!
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25.10.2021 11:55 Ответить
На фото дренажная канава, хде мост?
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25.10.2021 12:05 Ответить
А ти через канаву як думаєш їздити? Як при "папередниках"?
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25.10.2021 12:09 Ответить
А вы разницу между мостом и дренажной канавой улавливаете?
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25.10.2021 12:11 Ответить
Ай да молодці!
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25.10.2021 12:08 Ответить
хто виришів,що вони аварійні?там дорога відмінна.
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25.10.2021 12:57 Ответить
 
 