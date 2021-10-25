Ремонт трьох передаварійних мостів стартує на Чернігівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області дорожні працівники почали підготовку до ремонту трьох мостів, що перебувають у передаварійному стані.

Про це повідомляє Чернігівська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Мости розташовані на трасі Р-56 Чернігів - Пакуль - Славутич - КПП "Чорнобиль". Зараз шляховики будують тимчасові об'їзні дороги на ділянках майбутнього ремонту мостів.

"На автодорозі планується капітально оновити три мости: два за селом Михайло-Коцюбинське і один поблизу села Пакуль", - йдеться в повідомленні ОДА.

Всі три мости є штучними спорудами через суходіл. Їх довжина - по 18,5 метра. Всі три побудовані в 1967 році, а два з них в 1988 році були реконструйовані.

Під час капітального ремонту в рамках президентської програми "Велике будівництво" старі конструкції будуть демонтовані.

В цьому році в Чернігівській області планується відремонтувати 182 кілометри доріг державного значення.

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Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський раніше анонсував плани в цьому році відремонтувати і побудувати за програмою "Велике будівництво" в цілому 245 мостів по Україні.







