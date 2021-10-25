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Ремонт трьох передаварійних мостів стартує на Чернігівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області дорожні працівники почали підготовку до ремонту трьох мостів, що перебувають у передаварійному стані.

Про це повідомляє Чернігівська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Мости розташовані на трасі Р-56 Чернігів - Пакуль - Славутич - КПП "Чорнобиль". Зараз шляховики будують тимчасові об'їзні дороги на ділянках майбутнього ремонту мостів.

"На автодорозі планується капітально оновити три мости: два за селом Михайло-Коцюбинське і один поблизу села Пакуль", - йдеться в повідомленні ОДА.

Всі три мости є штучними спорудами через суходіл. Їх довжина - по 18,5 метра. Всі три побудовані в 1967 році, а два з них в 1988 році були реконструйовані.

Під час капітального ремонту в рамках президентської програми "Велике будівництво" старі конструкції будуть демонтовані.

В цьому році в Чернігівській області планується відремонтувати 182 кілометри доріг державного значення.

Також дивіться: Ремонт траси до Святогорська стартував на Донеччині, - "Укравтодор". ФОТО

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський раніше анонсував плани в цьому році відремонтувати і побудувати за програмою "Велике будівництво" в цілому 245 мостів по Україні.

Ремонт трьох передаварійних мостів стартує на Чернігівщині, - ОДА 01
Ремонт трьох передаварійних мостів стартує на Чернігівщині, - ОДА 02
Ремонт трьох передаварійних мостів стартує на Чернігівщині, - ОДА 03
Ремонт трьох передаварійних мостів стартує на Чернігівщині, - ОДА 04

Автор: 

міст (1240) Чернігівщина (1584) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
Щось дуже я сумніваюсь що ті мости потребують чи то реконструкції чи то кап. ремонту??!! Вони реконструювались (два з них) в 1988 році??!! Думаю чийсь з"явився фінансовий інтерес у цьому ремонті!!
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25.10.2021 11:22 Відповісти
+1
завтра вердикт по скифському золоту в Амстердаме ..какие у нас шансы ?
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25.10.2021 11:17 Відповісти
+1
50/50
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25.10.2021 11:28 Відповісти
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завтра вердикт по скифському золоту в Амстердаме ..какие у нас шансы ?
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25.10.2021 11:17 Відповісти
50/50
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25.10.2021 11:28 Відповісти
У Украины шансы хорошие!
А у них там шансов нет, пока не вернутся в Украину.
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25.10.2021 14:30 Відповісти
Щось дуже я сумніваюсь що ті мости потребують чи то реконструкції чи то кап. ремонту??!! Вони реконструювались (два з них) в 1988 році??!! Думаю чийсь з"явився фінансовий інтерес у цьому ремонті!!
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25.10.2021 11:22 Відповісти
***, а мостюги які потужні, мостища прямо! Он в Києві не можуть один нещасний міст через той їх струмок Дніпро добудувати роками - а тут рррраз і аж 3 мости за рік в одній тільки області. Слава Великому Добудівництву Зелемойського!
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25.10.2021 11:36 Відповісти
через СТРУМОК ДНІПРО?!!
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25.10.2021 11:55 Відповісти
На фото дренажная канава, хде мост?
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25.10.2021 12:05 Відповісти
А ти через канаву як думаєш їздити? Як при "папередниках"?
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25.10.2021 12:09 Відповісти
А вы разницу между мостом и дренажной канавой улавливаете?
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25.10.2021 12:11 Відповісти
Ай да молодці!
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25.10.2021 12:08 Відповісти
хто виришів,що вони аварійні?там дорога відмінна.
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25.10.2021 12:57 Відповісти
 
 