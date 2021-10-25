Приезжие из Китая пытались поджечь хостел в Ужгороде. ФОТО

Приезжие из Поднебесной в ответ на просьбу предъявить документы начали бросаться предметами, заперлись в номере и "устроили поджог и задымление".

Об этом сообщает главное управление Государственной миграционной службы в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

С просьбой проверить документы у постояльцев в Миграционную службу обратилась администрация хостела.

"На просьбу предъявить документы граждане Китая отреагировали враждебно - начали бросаться различными предметами, забаррикадировались в номере, где устроили поджог и задымление. На место происшествия вызваны работники ДСНС и полиция", - рассказали в миграционной службе.

Сейчас с китайцами работаю следователи. Они выясняют, законно ли те находятся на территории Украины.

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