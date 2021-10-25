РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9741 посетитель онлайн
Новости Фото
12 332 44

Приезжие из Китая пытались поджечь хостел в Ужгороде. ФОТО

Приезжие из Поднебесной в ответ на просьбу предъявить документы начали бросаться предметами, заперлись в номере и "устроили поджог и задымление".

Об этом сообщает главное управление Государственной миграционной службы в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

С просьбой проверить документы у постояльцев в Миграционную службу обратилась администрация хостела.

"На просьбу предъявить документы граждане Китая отреагировали враждебно - начали бросаться различными предметами, забаррикадировались в номере, где устроили поджог и задымление. На место происшествия вызваны работники ДСНС и полиция", - рассказали в миграционной службе.

Сейчас с китайцами работаю следователи. Они выясняют, законно ли те находятся на территории Украины.

Также читайте: Семерых граждан РФ арестовали в Турции по подозрению в поджоге леса

Приезжие из Китая пытались поджечь хостел в Ужгороде 01
Приезжие из Китая пытались поджечь хостел в Ужгороде 02

Автор: 

иностранец (496) Китай (3040) поджог (1094) Ужгород (438) ГМС (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+45
За едой дешевой приехали
Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, Источник:
показать весь комментарий
25.10.2021 21:44 Ответить
+13
Круто, надо срочно ехать в Киев, у нас все раза в 3-4 дороже)))
показать весь комментарий
25.10.2021 21:50 Ответить
+12
Да не врите))) Это цены Бессарабского рынка, по словам Коли котлеты))) Вы ему не верите?)))
показать весь комментарий
25.10.2021 21:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китайцы в Ужгороде? Что они там забыли?
показать весь комментарий
25.10.2021 21:43 Ответить
За едой дешевой приехали
Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, Источник:
показать весь комментарий
25.10.2021 21:44 Ответить
Круто, надо срочно ехать в Киев, у нас все раза в 3-4 дороже)))
показать весь комментарий
25.10.2021 21:50 Ответить
Да не врите))) Это цены Бессарабского рынка, по словам Коли котлеты))) Вы ему не верите?)))
показать весь комментарий
25.10.2021 21:57 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2021 01:35 Ответить
Китайці приїхали в Ужгород, щоб відкрити китайський базарчик.
Що? Немає місця? Нічого, - китайцям багато місця й непотрібно. )))

показать весь комментарий
25.10.2021 22:37 Ответить
Наверное у илона Маска купили патент и собрались завод по производству ракет открыть, а в качестве рабочих пригласили местных цыган
показать весь комментарий
25.10.2021 21:46 Ответить
Це історія, що трапилася якось із китайцями,
із утікачами, що живуть на автостанціях,
в підвалах, по вокзалах, на батутах у спортзалах,
на товарі у контейнері і на соснових нарах.

Кожному китайцеві, що виїхав з Китаю,
але всяке слово Мао береже і пам'ятає,
складно уживатися щодня з капіталізмом,
із народним, інородним, видатним алкоголізмом.

І найстарші із китайців порішили більш не паритись,
й взяли собі у складчину розйобаний «Ікарус»,
в салон напакувавши задля виїзду з країни
садовини, городини та іншої мівіни.

І ось їдуть

триста китайців добу до Будапешта,
триста китайців добу до Будапешта,
триста китайців добу до Будапешта -
перші вже на місці, підтягнуться і решта.
показать весь комментарий
25.10.2021 22:08 Ответить
І ось вони вкладаються між торбами картатими,
і рухаються сторожко осінніми Карпатами,
за чорною пітьмою, за господньою сурмою,
за райською, угорською, смурною шаурмою.

І в кожного китайця є душа його непрощенна,
і сниться йому сонячна республіка Угорщина
з полями і тополями, фіатами і опелями,
соплями, рублями і солодкими коноплями,

з побудками і дудками, з фінансовими мутками,
з дешевими, кошерними, страшними проститутками,
з відкритими кордонами, циганськими баронами
і майже ще не вживаними польськими гандонами.

Два сонні водії вже третю ніч про щось шепочуться,
і в сутінках волочаться, і п'яно заморочуються,
криво посміхаючися кожному китайцю,
які їм влаштували тут китайську окупацію,

фігачать по облому, переборюючи втому,
щоби цю китайську наволоч довезти до кордону,
щоби здати їх на митниці місцевим чи поліції,
і накупити шмоток, алкоголю і по піці.

Везуть

триста китайців добу до Будапешта,
триста китайців добу до Будапешта,
триста китайців добу до Будапешта -
перші вже на місці, підтягнуться і решта.
показать весь комментарий
25.10.2021 22:08 Ответить
І той із них, хто виживе у чорній м'ясорубці,
хто вислизне за браму бандитизму і корупції,
ще буде підробляти документи між арештами
і торгувати коксом на вокзалах Будапешта.

Й збираючись у клубах на свята і на паради,
на засідання китайської марксистської громади,
вони співатимуть: Мао!
Ми на місці, Мао!

Китайців ніколи не буває замало....

С. Жадан (співає) https://www.youtube.com/watch?v=3b-eKz_n_l8&ab_channel=betv https://www.youtube.com/watch?v=3b-eKz_n_l8&ab_channel=betv

показать весь комментарий
25.10.2021 22:09 Ответить
Решили циган вытеснить.
показать весь комментарий
26.10.2021 07:44 Ответить
Всегда интересовало, на что рассчитывают люди когда начинают себя так вести. Из того же разряда, когда начинают бухие за рулем угрожать копам.
показать весь комментарий
25.10.2021 21:43 Ответить
Наверное на гармонию.вот о чем думают бухие копы задирающие граждан
показать весь комментарий
25.10.2021 21:45 Ответить
Дикие люди, сэр. В них ничего человеческого нет и не будет.
показать весь комментарий
26.10.2021 02:12 Ответить
Готовили себе Маласянго по-сычуаньски.

показать весь комментарий
25.10.2021 21:48 Ответить
На каком интересно они с ними общались?
показать весь комментарий
25.10.2021 21:51 Ответить
"Как поджигать, так никто,
а как греться, так все"
показать весь комментарий
25.10.2021 21:52 Ответить
почему мусора в них сразу не стреляли?
эти шанхайцы даже на территории транзитного госсударства ведут себя по хамски.
показать весь комментарий
25.10.2021 21:57 Ответить
Потому, что чем больше в Украине бардака и бедлама, тем легче всякой ******* грабить и разваливать Украину.
показать весь комментарий
25.10.2021 22:08 Ответить
Наверное нигде иностранцы себя так не ведут как в Украине! Так унизительно! Силовые структуры заточены только украинцев щимить....
показать весь комментарий
25.10.2021 21:59 Ответить
А як бути з мігрантами в Європі? То ж також іноземці і ведуть себе,ще гірше.
показать весь комментарий
25.10.2021 22:05 Ответить
я сказал " наверное"... Но дочь ничего подобного не рассказывает про Германию....
показать весь комментарий
25.10.2021 22:09 Ответить
Так є повно відео і новини,коли мігранти з ножиками бігають і ріжуть громадян.
показать весь комментарий
25.10.2021 22:43 Ответить
отрыжка совка ..унижение перед иностранцами..особенно унижение госорганов перед упавшими сюда с пальм и сломавшим хвост
показать весь комментарий
25.10.2021 22:08 Ответить
Эту нечесть депортировать без права вьезда.Вообще всю Китайскую нечесть нада давить.Это саранча.
показать весь комментарий
25.10.2021 22:02 Ответить
В ковидное отделение из-под больных горшки выносить.
Мразота.
показать весь комментарий
25.10.2021 22:07 Ответить
эта мразь слово демократия понимает как слабость....они понимают только китайские драконовские законы..
показать весь комментарий
25.10.2021 22:09 Ответить
Бомжи. Дать по рылу и выбросить из Украины
показать весь комментарий
25.10.2021 22:13 Ответить
Устроить им лагерь для изучения Чучхе..
показать весь комментарий
25.10.2021 22:27 Ответить
"...На просьбу предъявить документы граждане Китая отреагировали враждебно - начали бросаться различными предметами, забаррикадировались в номере, где устроили поджог и задымление..."

Потрібно було долити їм бензину і заколотити двері.
показать весь комментарий
25.10.2021 22:37 Ответить
Вони спеції якісь свої запалили. Може торгували ними
показать весь комментарий
25.10.2021 23:01 Ответить
Бывшие совки относятся к китайцам как к животным. Это часто вызывает у них неадекватную реакцию, хотя народ до крайности терпеливый.
показать весь комментарий
25.10.2021 23:15 Ответить
Все дело в дрессировке. Им никто не льет в уши круглые сутки, что расизм это плохо, как западному человеку.
показать весь комментарий
25.10.2021 23:27 Ответить
А як китайці відносяться до національних меншин на своїй території? Уйгури з дунганами як у "Піднебесній" себе почувають? "Перед тим як кричать що хтось "усрався" варто обернуться і понюхать свій зад - може він смердить сильніше?" В Україні "таборів перевиховання" не будують!
(Тобі - "для розширення кругозору" - в Громадянську війну більшовики саме з китайців формували "карательні" загони в Таврії ("кулІ" було тоді повно в Одесі) Зберігся вислів одного "червоного командира: "Дайте мне двух коммунистов или китайца-пулемётчика!" А потім вони "продразвёрстки" проводили А коли вони перестали буть потрібними то створили свої банди і торгували наркотою та грабували і вбивали людей - поки їх не вирізали )
показать весь комментарий
26.10.2021 09:05 Ответить
Плакат 1919 року, створений Харківським відділенням ОСВАГ.
У Горліса-Горського в "Холодному Ярі" теж є кілька епізодів про китайських "красноармєйцев".

Задихаючись від смороду паленини, їдемо вулицями села. Деякі хати і
будівлі догаряли, деякі ще горіли. Попід спаленими плотами і будівлями -
трупи застрілених селян, жінок, дітей. "Умиротворювали" червоні "спасителі"
України завзято! Коло церкви, що димилася, труп священика, роздягнений
наголо. З довгого волосся і бороди повиривані пасми. Живіт розрізаний
навхрест. Коло священика - дружина і два малі хлопчики.
У дверях школи зустрічаєм піджилого селянина, що виносив на руках
труп молодої дівчини. Поклавши на землю доньку, вертається з нами до
будинку. В просторій клясі, на застеленій соломою і рядном підлозі -
шістнадцять роздягнених і напівроздягнених молодих дівчат та підлітків.
Товариші "потішалися" ними, видно теж "на зміну", а потім покололи
багнетами.
Селянин, що виносив сімнадцятий труп, понуро витирає кулаком сльози.
- Краще вже, що покололи, як мали нам потім китайчат та жиденят
наплодити.

показать весь комментарий
26.10.2021 16:51 Ответить
Смысл им глаза зарисовывать, нам они все равно на одно лицо
показать весь комментарий
26.10.2021 00:56 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2021 01:37 Ответить
Це сарана.
показать весь комментарий
26.10.2021 01:53 Ответить
Китайська експансія вже почалася.
показать весь комментарий
26.10.2021 10:39 Ответить
Китайці то ті ще расисти... До речі в Китаї якщо іноземець зупиняйється в готелі то зразу повинен повідомити місцеву поліцію. А в більшості готелів, особливо в провінції, іноземцям взагалі заборонено зупинятись.
показать весь комментарий
26.10.2021 17:53 Ответить
 
 