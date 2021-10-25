Приїжджі з Китаю намагалися підпалити хостел в Ужгороді. ФОТО

Приїжджі з Піднебесної у відповідь на прохання пред'явити документи почали кидатися предметами, замкнулися в номері і "влаштували підпал і задимлення".

Про це повідомляє головне управління Державної міграційної служби в Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

З проханням перевірити документи у постояльців до Міграційної служби звернулася адміністрація хостелу.

"На прохання пред'явити документи громадяни Китаю відреагували ворожо - почали кидатися різними предметами, забарикадувалися в номері, де влаштували підпал і задимлення. На місце події викликано працівників ДСНС і поліції", - розповіли в міграційній службі.

Зараз із китайцями працюють слідчі. Вони з'ясовують, чи законно ті перебувають на території України.

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