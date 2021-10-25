УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10929 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 332 44

Приїжджі з Китаю намагалися підпалити хостел в Ужгороді. ФОТО

Приїжджі з Піднебесної у відповідь на прохання пред'явити документи почали кидатися предметами, замкнулися в номері і "влаштували підпал і задимлення".

Про це повідомляє головне управління Державної міграційної служби в Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

З проханням перевірити документи у постояльців до Міграційної служби звернулася адміністрація хостелу.

"На прохання пред'явити документи громадяни Китаю відреагували ворожо - почали кидатися різними предметами, забарикадувалися в номері, де влаштували підпал і задимлення. На місце події викликано працівників ДСНС і поліції", - розповіли в міграційній службі.

Зараз із китайцями працюють слідчі. Вони з'ясовують, чи законно ті перебувають на території України.

Читайте також: Іноземці й особи без громадянства можуть вакцинуватися проти COVID-19 в Україні, - МОЗ

Приїжджі з Китаю намагалися підпалити хостел в Ужгороді 01
Приїжджі з Китаю намагалися підпалити хостел в Ужгороді 02

Автор: 

іноземець (394) Китай (4695) підпал (696) Ужгород (345) ДМС (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
За едой дешевой приехали
Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, Источник:
показати весь коментар
25.10.2021 21:44 Відповісти
+13
Круто, надо срочно ехать в Киев, у нас все раза в 3-4 дороже)))
показати весь коментар
25.10.2021 21:50 Відповісти
+12
Да не врите))) Это цены Бессарабского рынка, по словам Коли котлеты))) Вы ему не верите?)))
показати весь коментар
25.10.2021 21:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китайцы в Ужгороде? Что они там забыли?
показати весь коментар
25.10.2021 21:43 Відповісти
За едой дешевой приехали
Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, Источник:
показати весь коментар
25.10.2021 21:44 Відповісти
Круто, надо срочно ехать в Киев, у нас все раза в 3-4 дороже)))
показати весь коментар
25.10.2021 21:50 Відповісти
Да не врите))) Это цены Бессарабского рынка, по словам Коли котлеты))) Вы ему не верите?)))
показати весь коментар
25.10.2021 21:57 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 01:35 Відповісти
Китайці приїхали в Ужгород, щоб відкрити китайський базарчик.
Що? Немає місця? Нічого, - китайцям багато місця й непотрібно. )))

показати весь коментар
25.10.2021 22:37 Відповісти
Наверное у илона Маска купили патент и собрались завод по производству ракет открыть, а в качестве рабочих пригласили местных цыган
показати весь коментар
25.10.2021 21:46 Відповісти
Це історія, що трапилася якось із китайцями,
із утікачами, що живуть на автостанціях,
в підвалах, по вокзалах, на батутах у спортзалах,
на товарі у контейнері і на соснових нарах.

Кожному китайцеві, що виїхав з Китаю,
але всяке слово Мао береже і пам'ятає,
складно уживатися щодня з капіталізмом,
із народним, інородним, видатним алкоголізмом.

І найстарші із китайців порішили більш не паритись,
й взяли собі у складчину розйобаний «Ікарус»,
в салон напакувавши задля виїзду з країни
садовини, городини та іншої мівіни.

І ось їдуть

триста китайців добу до Будапешта,
триста китайців добу до Будапешта,
триста китайців добу до Будапешта -
перші вже на місці, підтягнуться і решта.
показати весь коментар
25.10.2021 22:08 Відповісти
І ось вони вкладаються між торбами картатими,
і рухаються сторожко осінніми Карпатами,
за чорною пітьмою, за господньою сурмою,
за райською, угорською, смурною шаурмою.

І в кожного китайця є душа його непрощенна,
і сниться йому сонячна республіка Угорщина
з полями і тополями, фіатами і опелями,
соплями, рублями і солодкими коноплями,

з побудками і дудками, з фінансовими мутками,
з дешевими, кошерними, страшними проститутками,
з відкритими кордонами, циганськими баронами
і майже ще не вживаними польськими гандонами.

Два сонні водії вже третю ніч про щось шепочуться,
і в сутінках волочаться, і п'яно заморочуються,
криво посміхаючися кожному китайцю,
які їм влаштували тут китайську окупацію,

фігачать по облому, переборюючи втому,
щоби цю китайську наволоч довезти до кордону,
щоби здати їх на митниці місцевим чи поліції,
і накупити шмоток, алкоголю і по піці.

Везуть

триста китайців добу до Будапешта,
триста китайців добу до Будапешта,
триста китайців добу до Будапешта -
перші вже на місці, підтягнуться і решта.
показати весь коментар
25.10.2021 22:08 Відповісти
І той із них, хто виживе у чорній м'ясорубці,
хто вислизне за браму бандитизму і корупції,
ще буде підробляти документи між арештами
і торгувати коксом на вокзалах Будапешта.

Й збираючись у клубах на свята і на паради,
на засідання китайської марксистської громади,
вони співатимуть: Мао!
Ми на місці, Мао!

Китайців ніколи не буває замало....

С. Жадан (співає) https://www.youtube.com/watch?v=3b-eKz_n_l8&ab_channel=betv https://www.youtube.com/watch?v=3b-eKz_n_l8&ab_channel=betv

показати весь коментар
25.10.2021 22:09 Відповісти
Решили циган вытеснить.
показати весь коментар
26.10.2021 07:44 Відповісти
Всегда интересовало, на что рассчитывают люди когда начинают себя так вести. Из того же разряда, когда начинают бухие за рулем угрожать копам.
показати весь коментар
25.10.2021 21:43 Відповісти
Наверное на гармонию.вот о чем думают бухие копы задирающие граждан
показати весь коментар
25.10.2021 21:45 Відповісти
Дикие люди, сэр. В них ничего человеческого нет и не будет.
показати весь коментар
26.10.2021 02:12 Відповісти
Готовили себе Маласянго по-сычуаньски.

показати весь коментар
25.10.2021 21:48 Відповісти
На каком интересно они с ними общались?
показати весь коментар
25.10.2021 21:51 Відповісти
"Как поджигать, так никто,
а как греться, так все"
показати весь коментар
25.10.2021 21:52 Відповісти
почему мусора в них сразу не стреляли?
эти шанхайцы даже на территории транзитного госсударства ведут себя по хамски.
показати весь коментар
25.10.2021 21:57 Відповісти
Потому, что чем больше в Украине бардака и бедлама, тем легче всякой ******* грабить и разваливать Украину.
показати весь коментар
25.10.2021 22:08 Відповісти
Наверное нигде иностранцы себя так не ведут как в Украине! Так унизительно! Силовые структуры заточены только украинцев щимить....
показати весь коментар
25.10.2021 21:59 Відповісти
А як бути з мігрантами в Європі? То ж також іноземці і ведуть себе,ще гірше.
показати весь коментар
25.10.2021 22:05 Відповісти
я сказал " наверное"... Но дочь ничего подобного не рассказывает про Германию....
показати весь коментар
25.10.2021 22:09 Відповісти
Так є повно відео і новини,коли мігранти з ножиками бігають і ріжуть громадян.
показати весь коментар
25.10.2021 22:43 Відповісти
отрыжка совка ..унижение перед иностранцами..особенно унижение госорганов перед упавшими сюда с пальм и сломавшим хвост
показати весь коментар
25.10.2021 22:08 Відповісти
Эту нечесть депортировать без права вьезда.Вообще всю Китайскую нечесть нада давить.Это саранча.
показати весь коментар
25.10.2021 22:02 Відповісти
В ковидное отделение из-под больных горшки выносить.
Мразота.
показати весь коментар
25.10.2021 22:07 Відповісти
эта мразь слово демократия понимает как слабость....они понимают только китайские драконовские законы..
показати весь коментар
25.10.2021 22:09 Відповісти
Бомжи. Дать по рылу и выбросить из Украины
показати весь коментар
25.10.2021 22:13 Відповісти
Устроить им лагерь для изучения Чучхе..
показати весь коментар
25.10.2021 22:27 Відповісти
"...На просьбу предъявить документы граждане Китая отреагировали враждебно - начали бросаться различными предметами, забаррикадировались в номере, где устроили поджог и задымление..."

Потрібно було долити їм бензину і заколотити двері.
показати весь коментар
25.10.2021 22:37 Відповісти
Вони спеції якісь свої запалили. Може торгували ними
показати весь коментар
25.10.2021 23:01 Відповісти
Бывшие совки относятся к китайцам как к животным. Это часто вызывает у них неадекватную реакцию, хотя народ до крайности терпеливый.
показати весь коментар
25.10.2021 23:15 Відповісти
Все дело в дрессировке. Им никто не льет в уши круглые сутки, что расизм это плохо, как западному человеку.
показати весь коментар
25.10.2021 23:27 Відповісти
А як китайці відносяться до національних меншин на своїй території? Уйгури з дунганами як у "Піднебесній" себе почувають? "Перед тим як кричать що хтось "усрався" варто обернуться і понюхать свій зад - може він смердить сильніше?" В Україні "таборів перевиховання" не будують!
(Тобі - "для розширення кругозору" - в Громадянську війну більшовики саме з китайців формували "карательні" загони в Таврії ("кулІ" було тоді повно в Одесі) Зберігся вислів одного "червоного командира: "Дайте мне двух коммунистов или китайца-пулемётчика!" А потім вони "продразвёрстки" проводили А коли вони перестали буть потрібними то створили свої банди і торгували наркотою та грабували і вбивали людей - поки їх не вирізали )
показати весь коментар
26.10.2021 09:05 Відповісти
Плакат 1919 року, створений Харківським відділенням ОСВАГ.
У Горліса-Горського в "Холодному Ярі" теж є кілька епізодів про китайських "красноармєйцев".

Задихаючись від смороду паленини, їдемо вулицями села. Деякі хати і
будівлі догаряли, деякі ще горіли. Попід спаленими плотами і будівлями -
трупи застрілених селян, жінок, дітей. "Умиротворювали" червоні "спасителі"
України завзято! Коло церкви, що димилася, труп священика, роздягнений
наголо. З довгого волосся і бороди повиривані пасми. Живіт розрізаний
навхрест. Коло священика - дружина і два малі хлопчики.
У дверях школи зустрічаєм піджилого селянина, що виносив на руках
труп молодої дівчини. Поклавши на землю доньку, вертається з нами до
будинку. В просторій клясі, на застеленій соломою і рядном підлозі -
шістнадцять роздягнених і напівроздягнених молодих дівчат та підлітків.
Товариші "потішалися" ними, видно теж "на зміну", а потім покололи
багнетами.
Селянин, що виносив сімнадцятий труп, понуро витирає кулаком сльози.
- Краще вже, що покололи, як мали нам потім китайчат та жиденят
наплодити.

показати весь коментар
26.10.2021 16:51 Відповісти
Смысл им глаза зарисовывать, нам они все равно на одно лицо
показати весь коментар
26.10.2021 00:56 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 01:37 Відповісти
Це сарана.
показати весь коментар
26.10.2021 01:53 Відповісти
Китайська експансія вже почалася.
показати весь коментар
26.10.2021 10:39 Відповісти
Китайці то ті ще расисти... До речі в Китаї якщо іноземець зупиняйється в готелі то зразу повинен повідомити місцеву поліцію. А в більшості готелів, особливо в провінції, іноземцям взагалі заборонено зупинятись.
показати весь коментар
26.10.2021 17:53 Відповісти
 
 