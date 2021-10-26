В Черновцах возле облгосадминистрации сгорела маршрутка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Черновцов во вторник, 26 октября, утром загорелось маршрутное такси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Видео директора департамента соцполитики горсовета Черновцов Наталии Фрунзе.

26 октября в 08:48 на спецлинию "101" поступило сообщение, что в Черновцах по ул. Степана Бандеры во время движения загорелся маршрутный автобус №12.

На момент возгорания внутри транспортного средства находился водитель и три пассажира.

"Заметив огонь, водитель остановил маршрутку, люди самостоятельно вышли из маршрутки и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли работники 1 государственной пожарно-спасательной части Черновцов.

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Пожарные в 8:57 локализовали и в 9:05 ликвидировали пожар в тех пределах, в которых застали его на момент прибытия.

Пламя уничтожило отсек двигателя и салон автобуса. Пострадавших и травмированных в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.











Фото: ГСЧС, соцсети