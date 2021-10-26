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В Черновцах возле облгосадминистрации сгорела маршрутка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Черновцов во вторник, 26 октября, утром загорелось маршрутное такси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Видео директора департамента соцполитики горсовета Черновцов Наталии Фрунзе.

26 октября в 08:48 на спецлинию "101" поступило сообщение, что в Черновцах по ул. Степана Бандеры во время движения загорелся маршрутный автобус №12.

На момент возгорания внутри транспортного средства находился водитель и три пассажира.

"Заметив огонь, водитель остановил маршрутку, люди самостоятельно вышли из маршрутки и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли работники 1 государственной пожарно-спасательной части Черновцов.

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Пожарные в 8:57 локализовали и в 9:05 ликвидировали пожар в тех пределах, в которых застали его на момент прибытия.

Пламя уничтожило отсек двигателя и салон автобуса. Пострадавших и травмированных в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.

В Черновцах возле облгосадминистрации сгорела маршрутка 01
В Черновцах возле облгосадминистрации сгорела маршрутка 02
В Черновцах возле облгосадминистрации сгорела маршрутка 03
В Черновцах возле облгосадминистрации сгорела маршрутка 04
В Черновцах возле облгосадминистрации сгорела маршрутка 05
Фото: ГСЧС, соцсети

маршрутки (546) пожар (5969) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+4
тут главное чтоб водиле не пришили теракт )))
чего это он именно возле обладминистрации надумал гореть? )))
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26.10.2021 15:28 Ответить
+2
Вот-вот! Не так давно совсем рядом, около горадминистрации, троллейбус дерево снёс, а теперь вот пожалуйста, маршрутка возле обладминистрации загорелась. Неспроста всё это!
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26.10.2021 16:07 Ответить
+1
Так?

жатроперОТОФ+ОЕДИВ .актуршрам ьсалерогаз иицартсинимдасоглбо елзов хацвонреЧ В
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26.10.2021 13:44 Ответить
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Лучше бы заголовок был бы наоборот.
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26.10.2021 13:40 Ответить
Так?

жатроперОТОФ+ОЕДИВ .актуршрам ьсалерогаз иицартсинимдасоглбо елзов хацвонреЧ В
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26.10.2021 13:44 Ответить
Да нет, не так!. А к примеру , загорелось здание обладминистации возле маршрутки.
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26.10.2021 13:56 Ответить
там что водитель курил в салоне
?
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26.10.2021 14:08 Ответить
сам из черновиц, у нас есть такое говно дзюбак, который живет в канаде и имеет частные маршрутки и срать он хотел на их ремонт, в канаде ему хорошо, только цены подымает, в сговоре с владой
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26.10.2021 14:26 Ответить
тут главное чтоб водиле не пришили теракт )))
чего это он именно возле обладминистрации надумал гореть? )))
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26.10.2021 15:28 Ответить
Вот-вот! Не так давно совсем рядом, около горадминистрации, троллейбус дерево снёс, а теперь вот пожалуйста, маршрутка возле обладминистрации загорелась. Неспроста всё это!
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26.10.2021 16:07 Ответить
черновцы украиноговорящий судя по пиджаковому штемпу
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26.10.2021 15:41 Ответить
Швидше багатомовний, але українська переважає.
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26.10.2021 16:10 Ответить
причина видимо эл.проводка потомушо движок дизель....
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26.10.2021 23:46 Ответить
 
 