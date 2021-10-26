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У Чернівцях біля облдержадміністрації згоріла маршрутка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Чернівців у вівторок, 26 жовтня, вранці спалахнуло маршрутне таксі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Відео директорки департаменту соцполітики міськради Чернівців Наталі Фрунзе.

26 жовтня о 08:48 на спецлінію "101" надійшло повідомлення, що у Чернівцях на вул. Степана Бандери під час руху спалахнув маршрутний автобус №12.

На момент займання всередині транспортного засобу перебував водій та три пасажири.

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"Помітивши вогонь, водій зупинив маршрутку, люди самостійно вийшли з маршрутки та викликали рятувальників", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули працівники 1 державної пожежно-рятувальної частини Чернівців.

Пожежники о 8:57 локалізували та о 9:05 ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття.

Полум'я знищило відсік двигуна та салон автобуса. Постраждалих та травмованих внаслідок пожежі немає. Причину пожежі встановлюють.

У Чернівцях біля облдержадміністрації згоріла маршрутка 01
У Чернівцях біля облдержадміністрації згоріла маршрутка 02
У Чернівцях біля облдержадміністрації згоріла маршрутка 03
У Чернівцях біля облдержадміністрації згоріла маршрутка 04
У Чернівцях біля облдержадміністрації згоріла маршрутка 05
Фото: ДСНС, соцмережі

Автор: 

маршрутки (347) пожежа (4351) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+4
тут главное чтоб водиле не пришили теракт )))
чего это он именно возле обладминистрации надумал гореть? )))
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26.10.2021 15:28 Відповісти
+2
Вот-вот! Не так давно совсем рядом, около горадминистрации, троллейбус дерево снёс, а теперь вот пожалуйста, маршрутка возле обладминистрации загорелась. Неспроста всё это!
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26.10.2021 16:07 Відповісти
+1
Так?

жатроперОТОФ+ОЕДИВ .актуршрам ьсалерогаз иицартсинимдасоглбо елзов хацвонреЧ В
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26.10.2021 13:44 Відповісти
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Лучше бы заголовок был бы наоборот.
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26.10.2021 13:40 Відповісти
Так?

жатроперОТОФ+ОЕДИВ .актуршрам ьсалерогаз иицартсинимдасоглбо елзов хацвонреЧ В
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26.10.2021 13:44 Відповісти
Да нет, не так!. А к примеру , загорелось здание обладминистации возле маршрутки.
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26.10.2021 13:56 Відповісти
там что водитель курил в салоне
?
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26.10.2021 14:08 Відповісти
сам из черновиц, у нас есть такое говно дзюбак, который живет в канаде и имеет частные маршрутки и срать он хотел на их ремонт, в канаде ему хорошо, только цены подымает, в сговоре с владой
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26.10.2021 14:26 Відповісти
тут главное чтоб водиле не пришили теракт )))
чего это он именно возле обладминистрации надумал гореть? )))
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26.10.2021 15:28 Відповісти
Вот-вот! Не так давно совсем рядом, около горадминистрации, троллейбус дерево снёс, а теперь вот пожалуйста, маршрутка возле обладминистрации загорелась. Неспроста всё это!
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26.10.2021 16:07 Відповісти
черновцы украиноговорящий судя по пиджаковому штемпу
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26.10.2021 15:41 Відповісти
Швидше багатомовний, але українська переважає.
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26.10.2021 16:10 Відповісти
причина видимо эл.проводка потомушо движок дизель....
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26.10.2021 23:46 Відповісти
 
 