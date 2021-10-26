У Чернівцях біля облдержадміністрації згоріла маршрутка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Чернівців у вівторок, 26 жовтня, вранці спалахнуло маршрутне таксі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Відео директорки департаменту соцполітики міськради Чернівців Наталі Фрунзе.

26 жовтня о 08:48 на спецлінію "101" надійшло повідомлення, що у Чернівцях на вул. Степана Бандери під час руху спалахнув маршрутний автобус №12.

На момент займання всередині транспортного засобу перебував водій та три пасажири.

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"Помітивши вогонь, водій зупинив маршрутку, люди самостійно вийшли з маршрутки та викликали рятувальників", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули працівники 1 державної пожежно-рятувальної частини Чернівців.

Пожежники о 8:57 локалізували та о 9:05 ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття.

Полум'я знищило відсік двигуна та салон автобуса. Постраждалих та травмованих внаслідок пожежі немає. Причину пожежі встановлюють.











Фото: ДСНС, соцмережі