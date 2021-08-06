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Маршрутка горела в Киеве: пострадал водитель, - ГСЧС. ФОТО

Вечером 5 августа, в Деснянском районе Киева загорелась маршрутка. На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было, водитель получил ожоги лица и руки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

5 августа в 20:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крайняя, 1, что в Деснянском районе столицы.

"На место происшествия были направлены спасатели 19-й и 43-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления. По прибытию на место происшествия было установлено, что во время следования к месту стоянки, в маршрутном такси "Богдан" возник пожар. На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было. Пожарные сразу же приступили к тушению. В 20:56 возгорание было локализовано и в 21:03 - ликвидировано", - сказано в сообщении.

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Маршрутка горела в Киеве: пострадал водитель, - ГСЧС 01

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В результате пожара водитель транспортного средства получил ожоги лица и руки. Помощь была оказана медиками на месте происшествия, от госпитализации мужчина отказался.

На месте происшествия были задействованы 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Киев (25521) маршрутки (546) пожар (5944)


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Ездят на дерьме. От того и страдают.
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06.08.2021 10:50 Ответить
Ну извините, не все могут позволить себе кортеж как у Зеленского...
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06.08.2021 10:53 Ответить
Извиняю. Но это Зеленский виноват ,почему те на оном ездят. Уже третий год пошел - нужны перемены.
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06.08.2021 10:57 Ответить
ужин в салоне на костре разогревал?
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06.08.2021 10:50 Ответить
Она ж насквозь из пенопласта, кз в проводке и всё.
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06.08.2021 11:05 Ответить
Слава богу, в Днепре это говно потихоньку меняют на б.у. Вольво. Едешь с удовольствием, и 10 грн не жаль.
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06.08.2021 11:07 Ответить
Похер на це корито, втім, як й на водія. Тільки бидло може працювати на подібній роботі. Маршрутки треба давно заборонити.
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06.08.2021 11:17 Ответить
Пусть пешком ходят те крисы, чай не баре.
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06.08.2021 14:15 Ответить
Банят и банят , когда уже у вас крысенышей лапки отсохнут ?
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06.08.2021 11:47 Ответить
 
 