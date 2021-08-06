Маршрутка горела в Киеве: пострадал водитель, - ГСЧС. ФОТО

Вечером 5 августа, в Деснянском районе Киева загорелась маршрутка. На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было, водитель получил ожоги лица и руки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

5 августа в 20:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крайняя, 1, что в Деснянском районе столицы.

"На место происшествия были направлены спасатели 19-й и 43-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления. По прибытию на место происшествия было установлено, что во время следования к месту стоянки, в маршрутном такси "Богдан" возник пожар. На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было. Пожарные сразу же приступили к тушению. В 20:56 возгорание было локализовано и в 21:03 - ликвидировано", - сказано в сообщении.

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В результате пожара водитель транспортного средства получил ожоги лица и руки. Помощь была оказана медиками на месте происшествия, от госпитализации мужчина отказался.

На месте происшествия были задействованы 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.