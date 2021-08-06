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Маршрутка горіла в Києві: постраждав водій, - ДСНС. ФОТО

Увечері 5 серпня, в Деснянському районі Києва загорілася маршрутка. На момент пожежі в транспортному засобі пасажирів не було, водій зазнав опіків обличчя та руки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

5 серпня о 20:47 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Крайня, 1, що в Деснянському районі столиці.

"На місце події було направлено рятувальників 19-ї та 43-ї Державних пожежно-рятувальних частин Головного управління. На місце події було встановлено, що під час слідування до місця стоянки, у маршрутному таксі "Богдан" виникла пожежа. На момент пожежі у транспортному засобі пасажирів не було. Пожежники відразу ж приступили до гасіння. О 20:56 загоряння було локалізовано та о 21:03 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

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Маршрутка горіла в Києві: постраждав водій, - ДСНС 01

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Унаслідок пожежі водій транспортного засобу зазнав опіків обличчя та руки. Допомогу було надано медиками на місці події, від госпіталізації чоловік відмовився.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 рятувальників особового складу.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохороннці.

Автор: 

Київ (19466) маршрутки (347) пожежа (4325)


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Ездят на дерьме. От того и страдают.
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06.08.2021 10:50 Відповісти
Ну извините, не все могут позволить себе кортеж как у Зеленского...
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06.08.2021 10:53 Відповісти
Извиняю. Но это Зеленский виноват ,почему те на оном ездят. Уже третий год пошел - нужны перемены.
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06.08.2021 10:57 Відповісти
ужин в салоне на костре разогревал?
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06.08.2021 10:50 Відповісти
Она ж насквозь из пенопласта, кз в проводке и всё.
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06.08.2021 11:05 Відповісти
Слава богу, в Днепре это говно потихоньку меняют на б.у. Вольво. Едешь с удовольствием, и 10 грн не жаль.
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06.08.2021 11:07 Відповісти
Похер на це корито, втім, як й на водія. Тільки бидло може працювати на подібній роботі. Маршрутки треба давно заборонити.
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06.08.2021 11:17 Відповісти
Пусть пешком ходят те крисы, чай не баре.
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06.08.2021 14:15 Відповісти
Банят и банят , когда уже у вас крысенышей лапки отсохнут ?
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06.08.2021 11:47 Відповісти
 
 