Маршрутка горіла в Києві: постраждав водій, - ДСНС. ФОТО

Увечері 5 серпня, в Деснянському районі Києва загорілася маршрутка. На момент пожежі в транспортному засобі пасажирів не було, водій зазнав опіків обличчя та руки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

5 серпня о 20:47 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Крайня, 1, що в Деснянському районі столиці.

"На місце події було направлено рятувальників 19-ї та 43-ї Державних пожежно-рятувальних частин Головного управління. На місце події було встановлено, що під час слідування до місця стоянки, у маршрутному таксі "Богдан" виникла пожежа. На момент пожежі у транспортному засобі пасажирів не було. Пожежники відразу ж приступили до гасіння. О 20:56 загоряння було локалізовано та о 21:03 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок пожежі водій транспортного засобу зазнав опіків обличчя та руки. Допомогу було надано медиками на місці події, від госпіталізації чоловік відмовився.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 рятувальників особового складу.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохороннці.