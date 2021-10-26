Дорога Кролевец-Пирятин полностью восстановлена на Полтавщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Дорожно-ремонтные работы завершились на трассе Р-60 Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин протяженностью 82,5 км в Полтавской области.

Об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что до начала ремонта дорога находилась в практически аварийном состоянии.

В ходе президентской программы "Большая стройка" дорога была полностью восстановлена. Финишные 17 км были отремонтированы в этом году.

Подрядчик перед укладкой двух новых слоев асфальтобетона провел усиление основы дороги. Кроме этого, в ходе текущего среднего ремонта здесь были укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение, а также нанесена дорожная разметка.

Как ранее уже сообщалось, в 2021 году в ходе реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" во всех регионах Украины будет построено и отремонтировано 4500 км дорог государственного значения. Еще 2000 км местных дорог должны восстановить местные администрации.

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