Дорога Кролевец-Пирятин полностью восстановлена на Полтавщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
Дорожно-ремонтные работы завершились на трассе Р-60 Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин протяженностью 82,5 км в Полтавской области.
Об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что до начала ремонта дорога находилась в практически аварийном состоянии.
В ходе президентской программы "Большая стройка" дорога была полностью восстановлена. Финишные 17 км были отремонтированы в этом году.
Подрядчик перед укладкой двух новых слоев асфальтобетона провел усиление основы дороги. Кроме этого, в ходе текущего среднего ремонта здесь были укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение, а также нанесена дорожная разметка.
Как ранее уже сообщалось, в 2021 году в ходе реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" во всех регионах Украины будет построено и отремонтировано 4500 км дорог государственного значения. Еще 2000 км местных дорог должны восстановить местные администрации.
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десь була новина: ОТГ проплатило покупку шкільного автобусу і коли його підігнали під місцеву гіперсільраду, у ньому голова РДА і перший замісник глави ОДА, які урочисто вручили ключі для всієї громади..
отак і з місцевими дорогами...попіаряться
а сама дорога може проходити і по чернігівщині...там близько
Навіть ті які були на закуп газу літом.