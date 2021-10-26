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Дорога Кролевец-Пирятин полностью восстановлена на Полтавщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Дорожно-ремонтные работы завершились на трассе Р-60 Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин протяженностью 82,5 км в Полтавской области.

Об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что до начала ремонта дорога находилась в практически аварийном состоянии.

В ходе президентской программы "Большая стройка" дорога была полностью восстановлена. Финишные 17 км были отремонтированы в этом году.

Подрядчик перед укладкой двух новых слоев асфальтобетона провел усиление основы дороги. Кроме этого, в ходе текущего среднего ремонта здесь были укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение, а также нанесена дорожная разметка.

Как ранее уже сообщалось, в 2021 году в ходе реализации программы Владимира Зеленского "Большая стройка" во всех регионах Украины будет построено и отремонтировано 4500 км дорог государственного значения. Еще 2000 км местных дорог должны восстановить местные администрации.

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Дорога Кролевец-Пирятин полностью восстановлена на Полтавщине, - ОГА 01
Дорога Кролевец-Пирятин полностью восстановлена на Полтавщине, - ОГА 02
Дорога Кролевец-Пирятин полностью восстановлена на Полтавщине, - ОГА 03

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+4
весной посмотрим на нее...
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26.10.2021 15:22 Ответить
+4
Кролевець і Конотоп - це Сумщина, а не Полтавщина...
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26.10.2021 15:24 Ответить
+4
Усьо! Не вставляє наріду відремонтована дорога Кролевець-Пирятин. Не вставляє. 😊
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26.10.2021 15:25 Ответить
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весной посмотрим на нее...
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26.10.2021 15:22 Ответить
Все последние фото типа "ремонтов" стали публиковать с высоты. Т.к. если ниже и внимательно присмотреться, то получается совсем другое "кино"

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26.10.2021 15:44 Ответить
Эпический "ремонт".

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26.10.2021 15:45 Ответить
,,Еще 2000 км местных дорог должны восстановить местные администрации,,
десь була новина: ОТГ проплатило покупку шкільного автобусу і коли його підігнали під місцеву гіперсільраду, у ньому голова РДА і перший замісник глави ОДА, які урочисто вручили ключі для всієї громади..
отак і з місцевими дорогами...попіаряться
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26.10.2021 15:46 Ответить
У нас подобного ремонта на год не хватило, асфальт весь поплыл уже
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26.10.2021 15:54 Ответить
Кролевець і Конотоп - це Сумщина, а не Полтавщина...
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26.10.2021 15:24 Ответить
А "КАКАЯ РАЗНІЦА"?
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26.10.2021 15:26 Ответить
мова про фінішні 17 км...вони, мабуть, на полтавщині
а сама дорога може проходити і по чернігівщині...там близько
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26.10.2021 15:35 Ответить
Не може по Чернігівщині
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26.10.2021 16:58 Ответить
невже, там далеко/це питання/
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26.10.2021 17:05 Ответить
Тиждень тому там їздив, ремонт якраз тривав у Андріяшівці Сумської області, а решту вже було зроблено. Втім, піарники - це ж не ті люди, які оперують фактами…
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26.10.2021 17:00 Ответить
Усьо! Не вставляє наріду відремонтована дорога Кролевець-Пирятин. Не вставляє. 😊
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26.10.2021 15:25 Ответить
Дороги ремонтируют и ремонтируют, а рейтинг всё меньше и меньше....
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26.10.2021 15:36 Ответить
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26.10.2021 15:38 Ответить
ты чего орешь?
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26.10.2021 16:00 Ответить
Слава богу...Тепер ми не замерзнем зимою і хворих на ковід швиденько возитимуть на кладовище.
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26.10.2021 16:00 Ответить
вам не вгодиш. нікагда.
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26.10.2021 16:08 Ответить
А мені не потрібно вгождати. Я не требував всі гроші закатать в асфальт.
Навіть ті які були на закуп газу літом.
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26.10.2021 16:12 Ответить
Отлично. Я этой дорогой в Прилуки боялся на своей машине ездить. Брал служебную.
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26.10.2021 16:18 Ответить
Трошки прибрехали: минулими вихідними їхав там в обидва боки, і ще лишився кількакілометровий шматок між Юсківцями та Млинами, де ремонта не було. Але, в цілому, покращення є. Побачимо навесні, чого воно варте.
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26.10.2021 16:57 Ответить
вчора їздив з Кролевця в Конотоп дорога не з найкращих особливо в селах Спаське та Присеймів'я.
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26.10.2021 20:35 Ответить
 
 