Ветеран угрожал взорвать свою девушку гранатой. ФОТОрепортаж

24-летний парень поссорился с девушкой и угрожал взорвать гранату, но ее знакомый успел обратиться в полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в Индустриальном районе Харькова. В полицию обратился знакомый девушки. Он сообщил, что ветеран угрожает ей расправой.

"Сотрудники полиции оперативно прибыли к месту происшествия, распоряжением начальника полицейского главка в действие ввели специальную полицейскую операцию "Гром". Злоумышленник был настроен агрессивно, нервничал, но переговорщикам удалось убедить его сдаться правоохранительным органам. В настоящее время он задержан, вещественные доказательства изъяты", - рассказали в полиции.

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Парню 24 года, он уроженец Донецкой области, воевал на Донбассе. С девушкой живёт с августа.

Против него открыли дело по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием. Теперь ветерану грозит до 15 лет лишения свободы.









