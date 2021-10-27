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Ветеран угрожал взорвать свою девушку гранатой. ФОТОрепортаж

24-летний парень поссорился с девушкой и угрожал взорвать гранату, но ее знакомый успел обратиться в полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в Индустриальном районе Харькова. В полицию обратился знакомый девушки. Он сообщил, что ветеран угрожает ей расправой.

"Сотрудники полиции оперативно прибыли к месту происшествия, распоряжением начальника полицейского главка в действие ввели специальную полицейскую операцию "Гром". Злоумышленник был настроен агрессивно, нервничал, но переговорщикам удалось убедить его сдаться правоохранительным органам. В настоящее время он задержан, вещественные доказательства изъяты", - рассказали в полиции.

Читайте: 1 человек погиб, 8 ранены: суд приговорил к 8-ми годам тюрьмы военнослужащего, бросившего в ходе конфликта гранату в посетителей кафе на Ивано-Франковщине

Парню 24 года, он уроженец Донецкой области, воевал на Донбассе. С девушкой живёт с августа.

Против него открыли дело по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием. Теперь ветерану грозит до 15 лет лишения свободы.

Ветеран угрожал взорвать свою девушку гранатой 01
Ветеран угрожал взорвать свою девушку гранатой 02
Ветеран угрожал взорвать свою девушку гранатой 03
Ветеран угрожал взорвать свою девушку гранатой 04
Ветеран угрожал взорвать свою девушку гранатой 05

Автор: 

ветераны (1119) граната (1011) Нацполиция (16562) Харьков (7581)


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Топ комментарии
+20
Консультація психолога і допомога. Які 15 років?
Гонщика отого харківського краще спробуйте посадити. Але ж кишка тонка...
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27.10.2021 19:31 Ответить
+16
24 года... ревность и дурость...
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27.10.2021 19:24 Ответить
+13
Дивні закони...
Вбив на дорозі - відпускають.
А за ***********, так зване, дають по 15 років.
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27.10.2021 19:32 Ответить
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24 года... ревность и дурость...
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27.10.2021 19:24 Ответить
...плюс розхитана війною психіка. На війні людина звикає до думки, що простіше за все, проблеми вирішуються за допомогою зброї. Як потім позбутися тої звички, особливо коли ти потрапив на війну в досить юному віці?
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27.10.2021 19:32 Ответить
так... в такому віці вони всі максималісти... або все...або нікому... (тому так багато самогубств серед молоді... нажаль)
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27.10.2021 19:35 Ответить
на фото муляжная граната... пустышка... главное ветеран воевал в АТО ну да 16 летнего в..****** который ДТП устроил у СЕПАРАТИСТОВ ХАРЬКОВА ВО ВЛАСТИ как то понос случился везде и сразу а тут КОРД танк не подогнали часом неее....
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27.10.2021 19:45 Ответить
за вашою логікою в США всі ветерани повбивали би всіх уже давним-давно. ви хоч розумієте скільки їх там з часів в'єтнаму?
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27.10.2021 20:36 Ответить
Хоч за моєю логікою, хоч за логікою США, багатьом людям, що пройшли війну, потрібна досить серйозна психологічна реабілітація. В США, після Вєтнаму, з цим були досить серйозні проблеми. Та навіть фільм "Рембо" - якраз саме про це.
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27.10.2021 22:45 Ответить
тут 100% згоден
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27.10.2021 23:11 Ответить
На війні людина звикає до думки, що простіше за все, проблеми вирішуються за допомогою зброї.
На війні людина звикає до думки что оружие и боеприпасы нужно использовать экономно. Всё что не выстрелит и не взорвётся в АТО будет продано или использовано в ссоре с девушками.
Данная граната была использована на Светлодарской дуге и списана.
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27.10.2021 21:07 Ответить
Сєрьожа, скажи, ти дібіл?
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27.10.2021 22:45 Ответить
Акт списання покажеш?
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28.10.2021 03:51 Ответить
Не виходить. Зброю легше купити у місті, аніж вивезти з фронту.
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27.10.2021 19:31 Ответить
А як та зброя в місто потрапляє?!
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27.10.2021 19:34 Ответить
Сонечко! У мене за спиною - чверть століття військової служби (в тому числі і в місцях де вона валялася як груші піддеревом) Як ти думаєш - Я трохи розумію про рух зброї ***********? Де як і скільки чого можна приховать і як перевезти? Не буду тут розписувать - коментарі читає купа придурків а я не хочу писать їм інструктажі
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27.10.2021 20:00 Ответить
легко. и вывезти и купить здесь, на гражданке. Чаще всего - у служивших в АТО. Мне лично предлагали калаш. Отказался. Мне хватает охотничьего для охраны дома.
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27.10.2021 19:35 Ответить
Ну, може ти за своїх моцкалів пишеш..
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27.10.2021 19:54 Ответить
І не тільки у ветеранів. Так що подумайте- вона вам треба, та новоотсоссія?
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27.10.2021 19:32 Ответить
Ну... у всих моїх знайомих є. Легальна, зареєстрована, але є.
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27.10.2021 19:34 Ответить
Консультація психолога і допомога. Які 15 років?
Гонщика отого харківського краще спробуйте посадити. Але ж кишка тонка...
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27.10.2021 19:31 Ответить
Дивні закони...
Вбив на дорозі - відпускають.
А за ***********, так зване, дають по 15 років.
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27.10.2021 19:32 Ответить
Урод должен сидеть!он преступник!
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27.10.2021 21:21 Ответить
ватный урод и преступник какраз ты,раз на основании нескольких строк неполной информации тавруеш человека.Парень воевал,это не индульгенция,но веский аргумент разобраться с его психикой.
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27.10.2021 21:36 Ответить
Так что теперь?что он ваивал?закон один для всех и для тебя тоже.не забывай супер вата!
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28.10.2021 07:11 Ответить
А чо ты приступника защищаешь?сам такой же!
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28.10.2021 07:13 Ответить
Тебе сказали до 15 лет!теперь будет время подумать,если есть чем!
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28.10.2021 07:39 Ответить
не парся,кацапосвине,мені твій словесний понос до одного місця. Йди на сусідню гілку,там тобіподібному уроду Харківському до 8 років світить,за жмура і покалічених.От свого брата по розвитку і вчи.
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28.10.2021 11:44 Ответить
От тут Хвєміда відіграється по повній... Це ж не ківа і не мертвеччук...
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27.10.2021 19:32 Ответить
фсё зло от баб !
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27.10.2021 19:32 Ответить
Дрочи в кулак... Якби ще й вагітніть і родить навчишся - ціни тобі не буде!
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27.10.2021 19:36 Ответить
Ну ти ж людям мізки компостуєш своєю дурістю - ніхто ж не пише тут що все зло від тебе...
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27.10.2021 19:41 Ответить
Ясно! Ти захотів виставить себе "великим філософом" і "ляпнув язиком" не подумавши Коли "піймали за язик" - почав викручуваться Бачачи що "викрутиться" не вдасться - "з"їхав на те з чого все почалося - на побутовий конфлікт з гранатою Тепер винна лише одна баба І ще не відомо чи вона взагалі в чомусь винна! Може у хлопця "окопний синдром" (ми так це називали) і у нього просто "рвонуло кришу"? І якщо виявиться що "баба" "не при ділах" що залишиться від твого дурного ляпання язиком?! (Це між іншим теж логічна конструкція - вчили колись розбирать такі історії при вивченні кримінального права)
Питання: І воно тобі треба було?
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27.10.2021 20:59 Ответить
ну давай дождемся результатов, если баба "не при делах", а парень сам по себе так решил гранатой покрасоваться, значит "окопный синдром", вот только при не проведенной судебной реформе кто будет эти решения выносить ?
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27.10.2021 21:26 Ответить
Якщо...
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27.10.2021 19:37 Ответить
Ти мирний ? А як прийдуть кацапи впадеш у ніжки ?
Слабак..
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27.10.2021 19:33 Ответить
Пацак- кацаП.
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27.10.2021 19:36 Ответить
Дурак, ніколи не тримайте тих, хто хоче йти. Ще незрозуміло кому повезло більше
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27.10.2021 19:35 Ответить
ну как бы в данной ситуации девушке сильно повезло. ОЧЕНЬ. Что жива осталась.
Я поражаюсь как бабы любят друг дружку унижать и топить.
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27.10.2021 19:36 Ответить
Баби? Принижувати і топити?
Де це ви все в моєму дописі побачили?
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27.10.2021 20:13 Ответить
І додам, нащо тримати те, що хоче піти з вашого життя звільняючи місце для чогось нового і чудового. Все ж життя попереду. Вважаю, що це недоліки у навчанні молодих людей
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27.10.2021 20:16 Ответить
Са врємьн вайни ва Вьєтнамє хранят?
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27.10.2021 20:00 Ответить
Любовний трикутник = тому дам+тому не дам.
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27.10.2021 20:00 Ответить
Вот это подарочек на день рождения. Ничего, этого увезут, можно дальше праздновать.
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27.10.2021 20:05 Ответить
.... и развлекатся с оставшимся...
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27.10.2021 20:14 Ответить
"знакомый девушки" это кто - йоу-барь-соперник? эх друже, друже, не порти себе жизнь
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27.10.2021 22:12 Ответить
Яке бурхливе сімейне життя.
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28.10.2021 00:54 Ответить
шарики-цветочки. свидание пошло вкось.
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28.10.2021 02:53 Ответить
 
 