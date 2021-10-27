Ветеран угрожал взорвать свою девушку гранатой. ФОТОрепортаж
24-летний парень поссорился с девушкой и угрожал взорвать гранату, но ее знакомый успел обратиться в полицию.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в Индустриальном районе Харькова. В полицию обратился знакомый девушки. Он сообщил, что ветеран угрожает ей расправой.
"Сотрудники полиции оперативно прибыли к месту происшествия, распоряжением начальника полицейского главка в действие ввели специальную полицейскую операцию "Гром". Злоумышленник был настроен агрессивно, нервничал, но переговорщикам удалось убедить его сдаться правоохранительным органам. В настоящее время он задержан, вещественные доказательства изъяты", - рассказали в полиции.
Парню 24 года, он уроженец Донецкой области, воевал на Донбассе. С девушкой живёт с августа.
Против него открыли дело по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием. Теперь ветерану грозит до 15 лет лишения свободы.
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На війні людина звикає до думки что оружие и боеприпасы нужно использовать экономно. Всё что не выстрелит и не взорвётся в АТО будет продано или использовано в ссоре с девушками.
Данная граната была использована на Светлодарской дуге и списана.
Гонщика отого харківського краще спробуйте посадити. Але ж кишка тонка...
Вбив на дорозі - відпускають.
А за ***********, так зване, дають по 15 років.
Питання: І воно тобі треба було?
Слабак..
Я поражаюсь как бабы любят друг дружку унижать и топить.
Де це ви все в моєму дописі побачили?