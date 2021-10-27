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Ветеран погрожував підірвати свою дівчину гранатою. ФОТОрепортаж

24-річний хлопець посварився з дівчиною і погрожував підірвати гранату, але її знайомий встиг звернутися до поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент трапився в Індустріальному районі Харкова. До поліції звернувся знайомий дівчини. Він повідомив, що ветеран погрожує їй розправою.

"Співробітники поліції оперативно прибули до місця події, розпорядженням начальника поліцейського главку в дію ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім". Зловмисник був налаштований агресивно, нервував, але переговорникам вдалося переконати його здатися правоохоронним органам. Наразі його затримано, речові докази вилучено", - розповіли в поліції.

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Хлопцеві 24 роки, він уродженець Донецької області, воював на Донеччині. З дівчиною живе із серпня.

Проти нього відкрили справу за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. Наразі ветерану загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ветеран погрожував підірвати свою дівчину гранатою 01
Ветеран погрожував підірвати свою дівчину гранатою 02
Ветеран погрожував підірвати свою дівчину гранатою 03
Ветеран погрожував підірвати свою дівчину гранатою 04
Ветеран погрожував підірвати свою дівчину гранатою 05

Автор: 

ветерани (1089) граната (802) Нацполіція (15276) Харків (5700)


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Топ коментарі
+20
Консультація психолога і допомога. Які 15 років?
Гонщика отого харківського краще спробуйте посадити. Але ж кишка тонка...
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27.10.2021 19:31 Відповісти
+16
24 года... ревность и дурость...
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27.10.2021 19:24 Відповісти
+13
Дивні закони...
Вбив на дорозі - відпускають.
А за ***********, так зване, дають по 15 років.
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27.10.2021 19:32 Відповісти
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24 года... ревность и дурость...
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27.10.2021 19:24 Відповісти
...плюс розхитана війною психіка. На війні людина звикає до думки, що простіше за все, проблеми вирішуються за допомогою зброї. Як потім позбутися тої звички, особливо коли ти потрапив на війну в досить юному віці?
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27.10.2021 19:32 Відповісти
так... в такому віці вони всі максималісти... або все...або нікому... (тому так багато самогубств серед молоді... нажаль)
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27.10.2021 19:35 Відповісти
на фото муляжная граната... пустышка... главное ветеран воевал в АТО ну да 16 летнего в..****** который ДТП устроил у СЕПАРАТИСТОВ ХАРЬКОВА ВО ВЛАСТИ как то понос случился везде и сразу а тут КОРД танк не подогнали часом неее....
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27.10.2021 19:45 Відповісти
за вашою логікою в США всі ветерани повбивали би всіх уже давним-давно. ви хоч розумієте скільки їх там з часів в'єтнаму?
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27.10.2021 20:36 Відповісти
Хоч за моєю логікою, хоч за логікою США, багатьом людям, що пройшли війну, потрібна досить серйозна психологічна реабілітація. В США, після Вєтнаму, з цим були досить серйозні проблеми. Та навіть фільм "Рембо" - якраз саме про це.
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27.10.2021 22:45 Відповісти
тут 100% згоден
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27.10.2021 23:11 Відповісти
На війні людина звикає до думки, що простіше за все, проблеми вирішуються за допомогою зброї.
На війні людина звикає до думки что оружие и боеприпасы нужно использовать экономно. Всё что не выстрелит и не взорвётся в АТО будет продано или использовано в ссоре с девушками.
Данная граната была использована на Светлодарской дуге и списана.
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27.10.2021 21:07 Відповісти
Сєрьожа, скажи, ти дібіл?
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27.10.2021 22:45 Відповісти
Акт списання покажеш?
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28.10.2021 03:51 Відповісти
Не виходить. Зброю легше купити у місті, аніж вивезти з фронту.
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27.10.2021 19:31 Відповісти
А як та зброя в місто потрапляє?!
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27.10.2021 19:34 Відповісти
Сонечко! У мене за спиною - чверть століття військової служби (в тому числі і в місцях де вона валялася як груші піддеревом) Як ти думаєш - Я трохи розумію про рух зброї ***********? Де як і скільки чого можна приховать і як перевезти? Не буду тут розписувать - коментарі читає купа придурків а я не хочу писать їм інструктажі
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27.10.2021 20:00 Відповісти
легко. и вывезти и купить здесь, на гражданке. Чаще всего - у служивших в АТО. Мне лично предлагали калаш. Отказался. Мне хватает охотничьего для охраны дома.
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27.10.2021 19:35 Відповісти
Ну, може ти за своїх моцкалів пишеш..
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27.10.2021 19:54 Відповісти
І не тільки у ветеранів. Так що подумайте- вона вам треба, та новоотсоссія?
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27.10.2021 19:32 Відповісти
Ну... у всих моїх знайомих є. Легальна, зареєстрована, але є.
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27.10.2021 19:34 Відповісти
Консультація психолога і допомога. Які 15 років?
Гонщика отого харківського краще спробуйте посадити. Але ж кишка тонка...
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27.10.2021 19:31 Відповісти
Дивні закони...
Вбив на дорозі - відпускають.
А за ***********, так зване, дають по 15 років.
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27.10.2021 19:32 Відповісти
Урод должен сидеть!он преступник!
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27.10.2021 21:21 Відповісти
ватный урод и преступник какраз ты,раз на основании нескольких строк неполной информации тавруеш человека.Парень воевал,это не индульгенция,но веский аргумент разобраться с его психикой.
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27.10.2021 21:36 Відповісти
Так что теперь?что он ваивал?закон один для всех и для тебя тоже.не забывай супер вата!
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28.10.2021 07:11 Відповісти
А чо ты приступника защищаешь?сам такой же!
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28.10.2021 07:13 Відповісти
Тебе сказали до 15 лет!теперь будет время подумать,если есть чем!
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28.10.2021 07:39 Відповісти
не парся,кацапосвине,мені твій словесний понос до одного місця. Йди на сусідню гілку,там тобіподібному уроду Харківському до 8 років світить,за жмура і покалічених.От свого брата по розвитку і вчи.
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28.10.2021 11:44 Відповісти
От тут Хвєміда відіграється по повній... Це ж не ківа і не мертвеччук...
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27.10.2021 19:32 Відповісти
фсё зло от баб !
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27.10.2021 19:32 Відповісти
Дрочи в кулак... Якби ще й вагітніть і родить навчишся - ціни тобі не буде!
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27.10.2021 19:36 Відповісти
Ну ти ж людям мізки компостуєш своєю дурістю - ніхто ж не пише тут що все зло від тебе...
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27.10.2021 19:41 Відповісти
Ясно! Ти захотів виставить себе "великим філософом" і "ляпнув язиком" не подумавши Коли "піймали за язик" - почав викручуваться Бачачи що "викрутиться" не вдасться - "з"їхав на те з чого все почалося - на побутовий конфлікт з гранатою Тепер винна лише одна баба І ще не відомо чи вона взагалі в чомусь винна! Може у хлопця "окопний синдром" (ми так це називали) і у нього просто "рвонуло кришу"? І якщо виявиться що "баба" "не при ділах" що залишиться від твого дурного ляпання язиком?! (Це між іншим теж логічна конструкція - вчили колись розбирать такі історії при вивченні кримінального права)
Питання: І воно тобі треба було?
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27.10.2021 20:59 Відповісти
ну давай дождемся результатов, если баба "не при делах", а парень сам по себе так решил гранатой покрасоваться, значит "окопный синдром", вот только при не проведенной судебной реформе кто будет эти решения выносить ?
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27.10.2021 21:26 Відповісти
Якщо...
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27.10.2021 19:37 Відповісти
Ти мирний ? А як прийдуть кацапи впадеш у ніжки ?
Слабак..
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27.10.2021 19:33 Відповісти
Пацак- кацаП.
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27.10.2021 19:36 Відповісти
Дурак, ніколи не тримайте тих, хто хоче йти. Ще незрозуміло кому повезло більше
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27.10.2021 19:35 Відповісти
ну как бы в данной ситуации девушке сильно повезло. ОЧЕНЬ. Что жива осталась.
Я поражаюсь как бабы любят друг дружку унижать и топить.
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27.10.2021 19:36 Відповісти
Баби? Принижувати і топити?
Де це ви все в моєму дописі побачили?
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27.10.2021 20:13 Відповісти
І додам, нащо тримати те, що хоче піти з вашого життя звільняючи місце для чогось нового і чудового. Все ж життя попереду. Вважаю, що це недоліки у навчанні молодих людей
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27.10.2021 20:16 Відповісти
Са врємьн вайни ва Вьєтнамє хранят?
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27.10.2021 20:00 Відповісти
Любовний трикутник = тому дам+тому не дам.
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27.10.2021 20:00 Відповісти
Вот это подарочек на день рождения. Ничего, этого увезут, можно дальше праздновать.
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27.10.2021 20:05 Відповісти
.... и развлекатся с оставшимся...
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27.10.2021 20:14 Відповісти
"знакомый девушки" это кто - йоу-барь-соперник? эх друже, друже, не порти себе жизнь
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27.10.2021 22:12 Відповісти
Яке бурхливе сімейне життя.
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28.10.2021 00:54 Відповісти
шарики-цветочки. свидание пошло вкось.
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28.10.2021 02:53 Відповісти
 
 