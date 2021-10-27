Ветеран погрожував підірвати свою дівчину гранатою. ФОТОрепортаж

24-річний хлопець посварився з дівчиною і погрожував підірвати гранату, але її знайомий встиг звернутися до поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент трапився в Індустріальному районі Харкова. До поліції звернувся знайомий дівчини. Він повідомив, що ветеран погрожує їй розправою.

"Співробітники поліції оперативно прибули до місця події, розпорядженням начальника поліцейського главку в дію ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім". Зловмисник був налаштований агресивно, нервував, але переговорникам вдалося переконати його здатися правоохоронним органам. Наразі його затримано, речові докази вилучено", - розповіли в поліції.

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Хлопцеві 24 роки, він уродженець Донецької області, воював на Донеччині. З дівчиною живе із серпня.

Проти нього відкрили справу за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. Наразі ветерану загрожує до 15 років позбавлення волі.









