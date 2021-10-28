Пенсионерка и 20-летний парень пытались ввезти в Украину килограмм драгоценностей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Золото, серебро и бриллианты были спрятаны в чемоданах среди одежды.
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
На самолете из столицы Катара 70-летняя женщина и 20-летний молодой человек прибыли вчера вечером. Они прошли через "зеленый коридор", не предусматривающий декларирования.
Во время проверки в чемодане женщины обнаружили 146 украшений из серебра, инкрустированного бриллиантами разной пробы, 25 золотых украшений с драгоценными камнями, и 12 бриллиантов.
Пенсионерка пояснила, что привезла это все в Украину для своей дочери и ее подруг, отмечают "Комментарии".
Стоимость драгоценностей сейчас устанавливают. На нарушителей составили админпротокол.
Топ комментарии
+5 multissstar .
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+5 Олег Ангел
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+5 Serg Sergeev
показать весь комментарий28.10.2021 15:59 Ответить Ссылка
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Они патриоты ввозят ценности..... В отличие от чинуш которые вывозят.
Брилики конфисковать. Парочку поблагодарить и отпустить. Опять в Катар. Пускай еще везут.
Не бачу проблем.