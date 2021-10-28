Пенсионерка и 20-летний парень пытались ввезти в Украину килограмм драгоценностей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Золото, серебро и бриллианты были спрятаны в чемоданах среди одежды.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

На самолете из столицы Катара 70-летняя женщина и 20-летний молодой человек прибыли вчера вечером. Они прошли через "зеленый коридор", не предусматривающий декларирования.

Во время проверки в чемодане женщины обнаружили 146 украшений из серебра, инкрустированного бриллиантами разной пробы, 25 золотых украшений с драгоценными камнями, и 12 бриллиантов.

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Пенсионерка пояснила, что привезла это все в Украину для своей дочери и ее подруг, отмечают "Комментарии".

Стоимость драгоценностей сейчас устанавливают. На нарушителей составили админпротокол.













