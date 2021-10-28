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Пенсионерка и 20-летний парень пытались ввезти в Украину килограмм драгоценностей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Золото, серебро и бриллианты были спрятаны в чемоданах среди одежды.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

На самолете из столицы Катара 70-летняя женщина и 20-летний молодой человек прибыли вчера вечером. Они прошли через "зеленый коридор", не предусматривающий декларирования.

Во время проверки в чемодане женщины обнаружили 146 украшений из серебра, инкрустированного бриллиантами разной пробы, 25 золотых украшений с драгоценными камнями, и 12 бриллиантов.

Смотрите: Изумруд стоимостью $10 тысяч пытались ввезти в Украину по цене бижутерии, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пенсионерка пояснила, что привезла это все в Украину для своей дочери и ее подруг, отмечают "Комментарии".

Стоимость драгоценностей сейчас устанавливают. На нарушителей составили админпротокол.

Пенсионерка и 20-летний парень пытались ввезти в Украину килограмм драгоценностей 01
Пенсионерка и 20-летний парень пытались ввезти в Украину килограмм драгоценностей 02
Пенсионерка и 20-летний парень пытались ввезти в Украину килограмм драгоценностей 03
Пенсионерка и 20-летний парень пытались ввезти в Украину килограмм драгоценностей 04
Пенсионерка и 20-летний парень пытались ввезти в Украину килограмм драгоценностей 05
Пенсионерка и 20-летний парень пытались ввезти в Украину килограмм драгоценностей 06
Пенсионерка и 20-летний парень пытались ввезти в Украину килограмм драгоценностей 07

Автор: 

Борисполь (768) Госпогранслужба (6585) драгоценности (10)


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Топ комментарии
+5
на китайскую бижутерию больше похоже
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28.10.2021 15:57 Ответить
+5
Такаято тупость. Пытались ввезти в Украину. Это же не наркота, Действительно клоунада а не борьба с контрабандой.
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28.10.2021 15:58 Ответить
+5
И шо?
Они патриоты ввозят ценности..... В отличие от чинуш которые вывозят.
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28.10.2021 15:59 Ответить
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пара видать после медового месяца,а то-приданное невесты...
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28.10.2021 15:56 Ответить
на китайскую бижутерию больше похоже
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28.10.2021 15:57 Ответить
Отдать ВСЁ это МНЕ ,я эти цяцьки своей ляле презентую ...
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28.10.2021 15:58 Ответить
Такаято тупость. Пытались ввезти в Украину. Это же не наркота, Действительно клоунада а не борьба с контрабандой.
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28.10.2021 15:58 Ответить
Схоже на шмурдяк.
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28.10.2021 15:58 Ответить
И шо?
Они патриоты ввозят ценности..... В отличие от чинуш которые вывозят.
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28.10.2021 15:59 Ответить
а .. так вот оно скифское золото! буба даже музей для него подготовил. Не соврал ведь и не зря пропиарился?
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28.10.2021 15:59 Ответить
,,146 украшений из сепребра , инкрустированного бриллиантами ,, !!!! Не помню сколько стоит грамм серебра ( около 60-70 центов ) , по фото - унылая дешевка с ,,бриллиантами,, !!!! . Могли бы колбасы ( или еще какой жрачки ) на эту же сумму прикупить - в сумку бы вместилось .
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28.10.2021 16:03 Ответить
похожее серебро со всякими камушками у нас по ТВ в прямой трансляции предлагают тоннами
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28.10.2021 16:10 Ответить
А говорят, что пенсионеры плохо живут ))) Наверно пенсионерка мама кого то из слуг бени и ахметк
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28.10.2021 16:29 Ответить
Пане Микола , срібло дуже дешеве , в ломбардах за грам дають всього 10 гривень. Якраз ювелірка для бідних , а не багатих. З повагою.
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28.10.2021 16:40 Ответить
І в чому злочин ?? Це ж просто сувеніри , брязкальця , це просто дешеве срібло ! Мамцю, до чого ми катимося з цією зеленою владою , ще трохи , і будуть відбирати шоколадки, цукерки, іграшки дитячі , косметику , яку везуть заробітчани на подарунки родичам , та друзям ...(((
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28.10.2021 16:38 Ответить
Проще собрать на заседания ВСЮ нашу Раду ( что само по себе конечно сложно) и пройтись с мешками по рядам собрав кольца, крестики, серьги, брошки, перстни, ожерелья, цепочки и прочие драгоценности, запанки, мобильные телефоны, зажигалки, портсигары, ручки, смартфоны и заодно ключи от машин ( и это я еще не упоминаю гардероб) и годовой план таможни будет выполнен, если не по количеству, то уж по сумме точно.
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28.10.2021 17:13 Ответить
Фото преступников прилагается
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28.10.2021 17:36 Ответить
Скорей всего какого то эмира в Катаре грабанули. Ну или развели.
Брилики конфисковать. Парочку поблагодарить и отпустить. Опять в Катар. Пускай еще везут.
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28.10.2021 17:46 Ответить
синьора донна коза ностровенко и ее правая рука контрабандист серджио де сало)
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28.10.2021 18:12 Ответить
Головне що хрестиків багато = бох_прастит
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28.10.2021 19:25 Ответить
Ввести це не вивести.

Не бачу проблем.
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28.10.2021 20:49 Ответить
Вывести из страны 40 лямов баксов от Бени в офшоры без уплаты налогов можно, а вот ввезти свое имущество, даже если это украшения, нет) Вот такие пироги))
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29.10.2021 09:03 Ответить
 
 