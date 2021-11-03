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Следователи Нацполиции разоблачили схему подделки COVID-документации: ежемесячный "доход" дельцов составлял 3 млн грн. ФОТОрепортаж

Следователи Нацполиции разоблачили группу лиц, которые изготавливали фиктивную COVID-документацию. Фигуранты ежемесячно изготавливали около тысячи сертификатов о вакцинации и около двух тысяч негативных ПЦР-тестов. Стоимость одного сертификата составляла 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест стоил 600 гривен. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины (по материалам Главного следственного управления Нацполиции Украины).

Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с сотрудниками СБУ разоблачили группу лиц, которые изготавливали фиктивные документы по прохождению теста на COVID-19 и международных свидетельств о вакцинации от COVID-19. Документирование деятельности злоумышленников происходило под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Правоохранители установили, что фигуранты подыскивали "клиентов" на территории Львовской и Запорожской областей. Один международный сертификат стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест – 600 гривен. Поддельные COVID-документы "дельцы" отправляли "клиентам" через почтовые отделения, а денежные средства получали на собственные банковские карты.

Следователи Нацполиции разоблачили схему подделки COVID-документации: ежемесячный доход дельцов составлял 3 млн грн 01

2 ноября правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов в г. Львове. При проведении следственных действий следователи и оперативники обнаружили и изъяли поддельные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19, бланки отрицательных ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию. Кроме того, изъяты другие поддельные документы: приглашения на работу за границей и справки для государственных органов власти. Также полицейские изъяли полиграфическое оборудование, компьютерную технику и средства связи.

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В ходе следствия правоохранители установили, что участники группировки ежемесячно производили около тысячи сертификатов о вакцинации и почти две тысячи негативных ПЦР-тестов. Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более 3 млн. гривен.

Следователи Нацполиции разоблачили схему подделки COVID-документации: ежемесячный доход дельцов составлял 3 млн грн 02

Следователи осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 1 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Продолжаются дальнейшие процессуальные меры по сообщению фигурантам о подозрении и избрании им мер.

Напомним, Нацполиция зарегистрировала почти 870 уголовных производств по фактам мошенничества и подделки COVID-документации.

Следователи Нацполиции разоблачили схему подделки COVID-документации: ежемесячный доход дельцов составлял 3 млн грн 03
Фото: сайт полиции

МВД (9331) подлог (1364) Нацполиция (16603) правоохранительные органы (2971) сертификат (227) силовики (2799)


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Топ комментарии
+2
За 600 тест всегда отрицательный.
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03.11.2021 13:07 Ответить
+1
Молодцы. И те, и те
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03.11.2021 12:48 Ответить
+1
Но как после подобных случаев не утверждать, что прекращение компании по Короновирусу не возможно, ее будут под разным соусом продлевать поскольку это превратилось в крупнейший международный бизнес, изначально продуманный для мировых фармацевтов. А потом появились разного рода присосавшиеся, начиная с продажи масок, которые не являются защитой от вирусов в силу того, что их ячейки в 200 и более раз больше, чем размеры вирусов - https://www.9111.ru/questions/7777777771036585/ . А теперь заработала ещё и система купли-продажи Сертификатов, заработала система не безвозмездых комиссий по магазинам, рынкам и транспорту, включая при этом правохранителей. Разве с этим можно сравнить работу бывшей Санэпидстанции и тех.осмотров транспорта? Мафия и коррупция - это очень и очень гибкие формы , находящиеся себя и уживающиеся в любых сферах человеческой жизни богато размерных формах обогащения без официального налогообложения. Единственное, что эти уникальные жизненые методы не могут существовать без участия в них власти!!! Поэтому попадание во властные структуры является голубой мечтой любого гомо-сапиенса на земле.
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03.11.2021 13:09 Ответить
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Молодцы. И те, и те
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03.11.2021 12:48 Ответить
В Киеве на ж\д вокзале видел тесты официально делали по-моему за 315 гривен, результат через 15 минут, по 600 и "левые" это уже жлобство.
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03.11.2021 12:50 Ответить
За 600 тест всегда отрицательный.
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03.11.2021 13:07 Ответить
А все равно шана им одна. Как на меня. За 600 даже точнее.
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03.11.2021 13:43 Ответить
Это же сколько идиотов деньги за это платили? Страна Дураков.
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03.11.2021 12:50 Ответить
Тести мають похибку, десь 5%. Тобто є імовірність що повністю здоровій людині тест покаже позитивний результат. І от наприклад людина зібралась з родиною на море, проплатила 2-3К баксів за тур, робить тест за 12 годин до вильоту і зальот.
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03.11.2021 13:30 Ответить
Тести мають похибку, десь 5%.
Не 5 - значно більше. Загалом близько 50 на 50.
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03.11.2021 13:45 Ответить
Мав на увазі експрес тести.
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03.11.2021 13:45 Ответить
Будь-які.
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03.11.2021 15:18 Ответить
Ну стосовно ПЛР тесту я не маю інформації. Тому дав уточнення. А що експрес дають більше 20 відсотків в одну сторону та більше 30 в іншу колись пробігала така інфа. Та у нас он захворів керівник моеї дружини та його дружина. Симптоми не те що подібні - мажна сказати однакові. Зробили ПЛР тест йому та дружині. В нього ковід, в неї немає. Вона типу як немає як в мене ті ж самі симптоми. Зробили повторно їй - о, вже є. Отакі тести, малята, як сказав би діт Панас. Царство йому небесне.
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03.11.2021 15:42 Ответить
Інструкція до ПЛР на сайті американського виробника лабораторних прибамбасів, але вже швидко не знайду, бо більше року пройшло. Працюють так само, в залежності від бажання людини і медсистеми.
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03.11.2021 15:52 Ответить
Влада гнобить дрібний бізнес! Всі на акцію протесту!
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03.11.2021 12:52 Ответить
Запретить проверки мелкого бизнеса, рейдерство правохренителей и кражи ими передовых технологий! *****, сами блин ничего не умеют - только сутенерить и пушеров лапошить...
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03.11.2021 13:01 Ответить
- САРА, ЧЕГО ТЫ БОЛЬШЕ НЕ ВАРИШЬ ВАКЦИНУ?
- НЕВЫГОДНО. Я ТЕПЕРЬ СЕРТИФИКАТЫ РИСУЮ.
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03.11.2021 12:54 Ответить
Вообще не похож на пцртесты которые выдают: Смартлаб и гос больницы) Клоуны.Интересно, кто бредит)
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03.11.2021 12:55 Ответить
Судя то потому сколько подделок, люди не хотят колоть себе вакцину. А власти всё показатели задвигают. Это сколько они каждый день ловят поддельщиков. а процентов 90 не пойманы за руку. так то не так много сторонников вакцины. как об этом везде пишут.
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03.11.2021 13:08 Ответить
а вы заметили,что только за последние пару недель,возникла ситуация с якобы поимкой левых ковид-сертификатов и тех кто купил и тех кто сделал.
ну ни для же не секрет,что медсправку при приёме на работе 90% людей тупо покупают,потому как бегать по врачам и долго и нервов не хватит. и при этом никаких проблем. а с этими что,не то
я думаю что вот эту поимку организуют фейком,чтоб народ пугать и заставить его ширнуться этим дерьмом!
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03.11.2021 13:08 Ответить
Но как после подобных случаев не утверждать, что прекращение компании по Короновирусу не возможно, ее будут под разным соусом продлевать поскольку это превратилось в крупнейший международный бизнес, изначально продуманный для мировых фармацевтов. А потом появились разного рода присосавшиеся, начиная с продажи масок, которые не являются защитой от вирусов в силу того, что их ячейки в 200 и более раз больше, чем размеры вирусов - https://www.9111.ru/questions/7777777771036585/ . А теперь заработала ещё и система купли-продажи Сертификатов, заработала система не безвозмездых комиссий по магазинам, рынкам и транспорту, включая при этом правохранителей. Разве с этим можно сравнить работу бывшей Санэпидстанции и тех.осмотров транспорта? Мафия и коррупция - это очень и очень гибкие формы , находящиеся себя и уживающиеся в любых сферах человеческой жизни богато размерных формах обогащения без официального налогообложения. Единственное, что эти уникальные жизненые методы не могут существовать без участия в них власти!!! Поэтому попадание во властные структуры является голубой мечтой любого гомо-сапиенса на земле.
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03.11.2021 13:09 Ответить
Брысь отсюда, лаптеногий.
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03.11.2021 13:14 Ответить
870 дел, минимум по 3000 документов.
Это у нас 2.5 млн жителей ходит с подделками?
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03.11.2021 13:28 Ответить
Продавцям лупіть 10ку з конфіскацією . Покупцям - двушечку і теж з конфіскацією.
Не помилитесь , бо це по суті вбивці і терористи , + підробка документів
. Під час пандемії , за таке треба карати жорстоко .
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03.11.2021 13:31 Ответить
шкурный интерес антиваксеров теперь понятен)) Косят бабло на тупом населении втирая про чипирование и нарушения ДНК в отдаленном будущем. Моя теще 74 года тоже страшно вакцинироваться - вдруг через 10 лет родит и у ребенка будут изменения в наследственности((
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03.11.2021 14:28 Ответить
Ці свідчення і цифри говорять перш за все про рівень корумпованості самого населення України! Бо не було б попиту - не було б і пропозиції ! Влада - це дзеркало самого населення , яке вирішує все за гроші і в обхід Закону! І це жах!!!
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03.11.2021 16:20 Ответить
 
 