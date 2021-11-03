Следователи Нацполиции разоблачили схему подделки COVID-документации: ежемесячный "доход" дельцов составлял 3 млн грн. ФОТОрепортаж

Следователи Нацполиции разоблачили группу лиц, которые изготавливали фиктивную COVID-документацию. Фигуранты ежемесячно изготавливали около тысячи сертификатов о вакцинации и около двух тысяч негативных ПЦР-тестов. Стоимость одного сертификата составляла 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест стоил 600 гривен. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины (по материалам Главного следственного управления Нацполиции Украины).

Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с сотрудниками СБУ разоблачили группу лиц, которые изготавливали фиктивные документы по прохождению теста на COVID-19 и международных свидетельств о вакцинации от COVID-19. Документирование деятельности злоумышленников происходило под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Правоохранители установили, что фигуранты подыскивали "клиентов" на территории Львовской и Запорожской областей. Один международный сертификат стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест – 600 гривен. Поддельные COVID-документы "дельцы" отправляли "клиентам" через почтовые отделения, а денежные средства получали на собственные банковские карты.

2 ноября правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов в г. Львове. При проведении следственных действий следователи и оперативники обнаружили и изъяли поддельные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19, бланки отрицательных ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию. Кроме того, изъяты другие поддельные документы: приглашения на работу за границей и справки для государственных органов власти. Также полицейские изъяли полиграфическое оборудование, компьютерную технику и средства связи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковые COVID-сертификаты выявили в аэропорту "Борисполь" у 10 пассажиров, прилетевших из других государств, - Нацполиция

В ходе следствия правоохранители установили, что участники группировки ежемесячно производили около тысячи сертификатов о вакцинации и почти две тысячи негативных ПЦР-тестов. Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более 3 млн. гривен.

Следователи осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 1 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. Продолжаются дальнейшие процессуальные меры по сообщению фигурантам о подозрении и избрании им мер.

Напомним, Нацполиция зарегистрировала почти 870 уголовных производств по фактам мошенничества и подделки COVID-документации.



Фото: сайт полиции