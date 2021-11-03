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Слідчі Нацполіції викрили схему підробки COVID-документації: щомісячний "дохід" ділків становив 3 млн грн. ФОТОрепортаж

Слідчі Нацполіції викрили групу осіб, які виготовляли фіктивну документацію COVID. Фігуранти щомісяця виготовляли приблизно тисячу сертифікатів про вакцинацію та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів. Вартість одного сертифіката становила 40 євро, а негативний ПЛР-тест коштував 600 гривень. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України (за матеріалами Головного слідчого управління Нацполіції України).

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно зі співробітниками СБУ викрили групу осіб у виготовленні фіктивних документів щодо проходження тесту на COVID-19 та міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Документування діяльності зловмисників відбувалося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що фігуранти підшукували "клієнтів" на території Львівської та Запорізької областей. Один міжнародний сертифікат коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест – 600 гривень. Підроблені COVID-документи "ділки" відправляли "клієнтам" через поштові відділення, а грошові кошти отримували на власні банківські картки.

Слідчі Нацполіції викрили схему підробки COVID-документації: щомісячний дохід ділків становив 3 млн грн 01

2 листопада правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів у м. Львів. При проведенні слідчих дій слідчі та оперативники виявили і вилучили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію. Крім того, вилучені інші підроблені документи: запрошення на роботу за кордоном та довідки для державних органів влади. Також поліцейські вилучили поліграфічне обладнання, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

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Під час слідства правоохоронці встановили, що учасники угрупування щомісяця виготовляли близько тисячі сертифікатів про вакцинацію та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів. Така протиправна діяльність приносила їм дохід на суму понад 3 млн гривень.

Слідчі Нацполіції викрили схему підробки COVID-документації: щомісячний дохід ділків становив 3 млн грн 02

Слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Тривають подальші процесуальні заходи для повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, Нацполіція зареєструвала майже 870 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та підробки COVID-документації.

Слідчі Нацполіції викрили схему підробки COVID-документації: щомісячний дохід ділків становив 3 млн грн 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

МВС (3519) фальсифікація (170) Нацполіція (15320) Правоохоронні органи (2709) сертифікат (427) силовики (2515)


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Топ коментарі
+2
За 600 тест всегда отрицательный.
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03.11.2021 13:07 Відповісти
+1
Молодцы. И те, и те
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03.11.2021 12:48 Відповісти
+1
Но как после подобных случаев не утверждать, что прекращение компании по Короновирусу не возможно, ее будут под разным соусом продлевать поскольку это превратилось в крупнейший международный бизнес, изначально продуманный для мировых фармацевтов. А потом появились разного рода присосавшиеся, начиная с продажи масок, которые не являются защитой от вирусов в силу того, что их ячейки в 200 и более раз больше, чем размеры вирусов - https://www.9111.ru/questions/7777777771036585/ . А теперь заработала ещё и система купли-продажи Сертификатов, заработала система не безвозмездых комиссий по магазинам, рынкам и транспорту, включая при этом правохранителей. Разве с этим можно сравнить работу бывшей Санэпидстанции и тех.осмотров транспорта? Мафия и коррупция - это очень и очень гибкие формы , находящиеся себя и уживающиеся в любых сферах человеческой жизни богато размерных формах обогащения без официального налогообложения. Единственное, что эти уникальные жизненые методы не могут существовать без участия в них власти!!! Поэтому попадание во властные структуры является голубой мечтой любого гомо-сапиенса на земле.
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03.11.2021 13:09 Відповісти
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Молодцы. И те, и те
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03.11.2021 12:48 Відповісти
В Киеве на ж\д вокзале видел тесты официально делали по-моему за 315 гривен, результат через 15 минут, по 600 и "левые" это уже жлобство.
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03.11.2021 12:50 Відповісти
За 600 тест всегда отрицательный.
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03.11.2021 13:07 Відповісти
А все равно шана им одна. Как на меня. За 600 даже точнее.
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03.11.2021 13:43 Відповісти
Это же сколько идиотов деньги за это платили? Страна Дураков.
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03.11.2021 12:50 Відповісти
Тести мають похибку, десь 5%. Тобто є імовірність що повністю здоровій людині тест покаже позитивний результат. І от наприклад людина зібралась з родиною на море, проплатила 2-3К баксів за тур, робить тест за 12 годин до вильоту і зальот.
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03.11.2021 13:30 Відповісти
Тести мають похибку, десь 5%.
Не 5 - значно більше. Загалом близько 50 на 50.
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03.11.2021 13:45 Відповісти
Мав на увазі експрес тести.
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03.11.2021 13:45 Відповісти
Будь-які.
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03.11.2021 15:18 Відповісти
Ну стосовно ПЛР тесту я не маю інформації. Тому дав уточнення. А що експрес дають більше 20 відсотків в одну сторону та більше 30 в іншу колись пробігала така інфа. Та у нас он захворів керівник моеї дружини та його дружина. Симптоми не те що подібні - мажна сказати однакові. Зробили ПЛР тест йому та дружині. В нього ковід, в неї немає. Вона типу як немає як в мене ті ж самі симптоми. Зробили повторно їй - о, вже є. Отакі тести, малята, як сказав би діт Панас. Царство йому небесне.
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03.11.2021 15:42 Відповісти
Інструкція до ПЛР на сайті американського виробника лабораторних прибамбасів, але вже швидко не знайду, бо більше року пройшло. Працюють так само, в залежності від бажання людини і медсистеми.
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03.11.2021 15:52 Відповісти
Влада гнобить дрібний бізнес! Всі на акцію протесту!
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03.11.2021 12:52 Відповісти
Запретить проверки мелкого бизнеса, рейдерство правохренителей и кражи ими передовых технологий! *****, сами блин ничего не умеют - только сутенерить и пушеров лапошить...
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03.11.2021 13:01 Відповісти
- САРА, ЧЕГО ТЫ БОЛЬШЕ НЕ ВАРИШЬ ВАКЦИНУ?
- НЕВЫГОДНО. Я ТЕПЕРЬ СЕРТИФИКАТЫ РИСУЮ.
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03.11.2021 12:54 Відповісти
Вообще не похож на пцртесты которые выдают: Смартлаб и гос больницы) Клоуны.Интересно, кто бредит)
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03.11.2021 12:55 Відповісти
Судя то потому сколько подделок, люди не хотят колоть себе вакцину. А власти всё показатели задвигают. Это сколько они каждый день ловят поддельщиков. а процентов 90 не пойманы за руку. так то не так много сторонников вакцины. как об этом везде пишут.
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03.11.2021 13:08 Відповісти
а вы заметили,что только за последние пару недель,возникла ситуация с якобы поимкой левых ковид-сертификатов и тех кто купил и тех кто сделал.
ну ни для же не секрет,что медсправку при приёме на работе 90% людей тупо покупают,потому как бегать по врачам и долго и нервов не хватит. и при этом никаких проблем. а с этими что,не то
я думаю что вот эту поимку организуют фейком,чтоб народ пугать и заставить его ширнуться этим дерьмом!
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03.11.2021 13:08 Відповісти
Но как после подобных случаев не утверждать, что прекращение компании по Короновирусу не возможно, ее будут под разным соусом продлевать поскольку это превратилось в крупнейший международный бизнес, изначально продуманный для мировых фармацевтов. А потом появились разного рода присосавшиеся, начиная с продажи масок, которые не являются защитой от вирусов в силу того, что их ячейки в 200 и более раз больше, чем размеры вирусов - https://www.9111.ru/questions/7777777771036585/ . А теперь заработала ещё и система купли-продажи Сертификатов, заработала система не безвозмездых комиссий по магазинам, рынкам и транспорту, включая при этом правохранителей. Разве с этим можно сравнить работу бывшей Санэпидстанции и тех.осмотров транспорта? Мафия и коррупция - это очень и очень гибкие формы , находящиеся себя и уживающиеся в любых сферах человеческой жизни богато размерных формах обогащения без официального налогообложения. Единственное, что эти уникальные жизненые методы не могут существовать без участия в них власти!!! Поэтому попадание во властные структуры является голубой мечтой любого гомо-сапиенса на земле.
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03.11.2021 13:09 Відповісти
Брысь отсюда, лаптеногий.
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03.11.2021 13:14 Відповісти
870 дел, минимум по 3000 документов.
Это у нас 2.5 млн жителей ходит с подделками?
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03.11.2021 13:28 Відповісти
Продавцям лупіть 10ку з конфіскацією . Покупцям - двушечку і теж з конфіскацією.
Не помилитесь , бо це по суті вбивці і терористи , + підробка документів
. Під час пандемії , за таке треба карати жорстоко .
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03.11.2021 13:31 Відповісти
шкурный интерес антиваксеров теперь понятен)) Косят бабло на тупом населении втирая про чипирование и нарушения ДНК в отдаленном будущем. Моя теще 74 года тоже страшно вакцинироваться - вдруг через 10 лет родит и у ребенка будут изменения в наследственности((
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03.11.2021 14:28 Відповісти
Ці свідчення і цифри говорять перш за все про рівень корумпованості самого населення України! Бо не було б попиту - не було б і пропозиції ! Влада - це дзеркало самого населення , яке вирішує все за гроші і в обхід Закону! І це жах!!!
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03.11.2021 16:20 Відповісти
 
 