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Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич посетила админграницу с оккупированным Крымом, - Джапарова. ФОТО

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила административную границу с временно оккупированным Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Вместе с Постоянным представителем Украины при Совете Европы Борисом Тарасюком и Постоянным представителем Президента Украины в АР Крым Антоном Кориневичем была рада сопровождать генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич во время поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом", - написала Джапарова.

"Благодарны Марии Пейчинович-Бурич и Совету Европы за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Надеюсь, что поездка будет способствовать подготовке будущего отчета генсекретаря по ситуации с правами человека в Крыму. Украина готова сотрудничать с СЕ по защите прав человека в Крыму".

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Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич посетила админграницу с оккупированным Крымом, - Джапарова 01
Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич посетила админграницу с оккупированным Крымом, - Джапарова 02
Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич посетила админграницу с оккупированным Крымом, - Джапарова 03

Автор: 

Джапарова Эмине (174) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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Это не Чонгар, Чаплинка закрыта, остается Каланчак)
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06.11.2021 01:13 Ответить
Посетила... и?
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06.11.2021 06:54 Ответить
Линию фронта однако...
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06.11.2021 09:45 Ответить
 
 