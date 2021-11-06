Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич посетила админграницу с оккупированным Крымом, - Джапарова. ФОТО

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетила административную границу с временно оккупированным Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Вместе с Постоянным представителем Украины при Совете Европы Борисом Тарасюком и Постоянным представителем Президента Украины в АР Крым Антоном Кориневичем была рада сопровождать генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич во время поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом", - написала Джапарова.

"Благодарны Марии Пейчинович-Бурич и Совету Европы за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Надеюсь, что поездка будет способствовать подготовке будущего отчета генсекретаря по ситуации с правами человека в Крыму. Украина готова сотрудничать с СЕ по защите прав человека в Крыму".

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