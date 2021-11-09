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СБУ заблокировала фейковые начисления соцвыплат жителям ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала незаконный механизм оформления социальных выплат жителям ОРДЛО, в том числе на умерших.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, организовал сделку житель Константиновки, бывший работник правоохранительных органов. Организаторы "схемы" успели нанести государству миллионный ущерб.

Злоумышленник подделывал необходимые документы на имя жителей временно оккупированных территорий и отдавал их в органы соцзащиты. Там его сообщники "способствовали приему" бумаг, даже без физического присутствия лиц, на которых оформлялись выплаты.

Незаконно начисленные выплаты поступали на банковские счета злоумышленников. Ежемесячно они присваивали в среднем 400 тыс. грн. Противоправная схема действовала больше года.

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Правоохранители провели 11 обысков по местам фактического проживания участников группировки и в помещениях трех госструктур. В ходе обысков изъято:

  • большое количество поддельной и официальной документации;
  • электронные носители информации; мобильные телефоны; жесткие диски и персональные компьютеры с подтверждением противоправной деятельности;
  • банковские карты, по которым осуществлялись выплаты, и записи с черной бухгалтерией.

СБУ заблокировала фейковые начисления соцвыплат жителям ОРДЛО 01

Решается вопрос о сообщении о подозрении участникам сделки по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к сделке лиц.

Проверяется информация о финансировании незаконных вооруженных формирований через эту противоправную схему.

Разоблачение осуществляли сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Автор: 

мошенничество (1221) СБУ (19893) махинации (582)


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Топ комментарии
+5
"Зловмисник підробляв необхідні документи на ім'я мешканців тимчасово окупованих територій і віддавав їх в органи соцзахисту. Там його спільники "сприяли прийому" паперів, навіть без фізичної присутності осіб, на яких оформлялися виплати."

Джерело:

Так ви ж, нинішня влада, хочете самі замутити таку ж схему для ордловців. Оформлення онлайн.
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09.11.2021 11:12
+5
Є окуповані територіі Донбасу . Будь які виплати на тих територіях це фінансування окупантів і всіх хто іх підтримує.
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09.11.2021 12:08
+3
" ...колишній працівник правоохоронних органів ..."

И почему я не удивлен ...
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09.11.2021 11:30
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Давно пора…. Какие им выплаты от Украины? Им же царёк плешивый платит. Хитрые они, укропов на бабки разводят потом хвастаются друг другу как он ловко дела проворачивают.
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09.11.2021 11:08 Ответить
В черзі до хунти за пособіямі
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09.11.2021 11:09 Ответить
"Зловмисник підробляв необхідні документи на ім'я мешканців тимчасово окупованих територій і віддавав їх в органи соцзахисту. Там його спільники "сприяли прийому" паперів, навіть без фізичної присутності осіб, на яких оформлялися виплати."

Джерело:

Так ви ж, нинішня влада, хочете самі замутити таку ж схему для ордловців. Оформлення онлайн.
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09.11.2021 11:12 Ответить
"За два года все госуслуги для жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма переведут в онлайн-формат, - Минреинтеграции."

Источник:
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09.11.2021 11:14 Ответить
Те що викрили добре, але треба таких не тільки притягати до відповідальності, але й держава повинна через суд вимагати відшкодування завданих збитків, а також відшкодування матеріальних витрат через конфіскацію майна, а якщо майна не хватить, то арешт зарплати, все що вище прожиткового мінімуму.
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09.11.2021 11:16 Ответить
" ...колишній працівник правоохоронних органів ..."

И почему я не удивлен ...
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09.11.2021 11:30 Ответить
Протиправна схема діяла понад рік..., отож то и оно..., скорость раскрытия таких преступлений просто поражает, в плохом смысле этого слова..., и это при том, что такие деятели не особо прячутся, объявления об их услугах висят на каждом столбе..., но, очевидно, что год он с кем-то делился, а потом решили улучшить статистику раскрываемости... и чувака повязали...
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09.11.2021 11:39 Ответить
Коломой краде мільярди і його в упор не бачить ні СБУ,ні взагалі ніхто...А в розкритті отаких дрібних махінацій наші органи набили руку...Хоча назвати це махінаціями навряд чи можна...Люди ж були реальні,навіть якщо помер то в нас таке на кожному кроці коли знімають пенсію з картки покійного...Зрештою,тим хто там живе не солодко...
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09.11.2021 11:48 Ответить
Дело рыгосвинарчуков живёт

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09.11.2021 11:55 Ответить
а при жабозеле найвеличнейшем набирает невиданных оборотов...
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09.11.2021 11:58 Ответить
При Зеленском ваших, как выяснилось, начали отлавливать

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09.11.2021 12:25 Ответить
при зеленском ваши официально возвращаются в Украину сами... и начинают мутить воду ( хотя раньше боялись даже пукнуть себе в штаны)))) а теперь их даже трудно/устраивают в офис преЗЕнелоха на неплохие хлебные должности...
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09.11.2021 12:28 Ответить
Пукать в штаны боялись лишь те жадины, кто не был готов "честно" откупиться от Мародёра.
Иных проблем у рыгов при своих 2 рыгопрезидентах никогда никаких не было

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09.11.2021 13:21 Ответить
ну видимо Вам больше известно об этом...
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09.11.2021 13:31 Ответить
Нам с вами известно то, что написано в новости выше: ваших ловят. Законспектируйте

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09.11.2021 14:39 Ответить
значит ВЫ не внимательно прочитали ))) наших там нет )))))
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09.11.2021 14:50 Ответить
Тогда чего нервничаешь?

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09.11.2021 15:13 Ответить

не нервничаю )))
развлекаюсь)))))
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09.11.2021 15:17 Ответить
все течет,ь все меняется. И рыгов сейчас полно в окружении Зелебени. И в тюрьмах сидят патриоты, а гниды типа Медведчука, под личным обязательством. И ты еще тут пасть разеваешь?
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09.11.2021 15:23 Ответить
При Порошенко "гниды типа Медведчука", были НЕ "под личным обязательством", а в Трёхсторонней группе и в полном ином шоколаде с трубопроводами-яхтами-самолётами. Завянь и учись

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09.11.2021 15:57 Ответить
Да было дело. Ошибся Петя. Но территории не сдавал, С лукашенко военных тайн не разбалтывал. и армию укреплял. Чем похвастаешь, убогий?
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09.11.2021 16:08 Ответить
Народ всё взвесил, оценил и дал ему позорно под сраку.
Следующий раз не выбирай в президенты рыгов Януковича-Порошенко и будет тебе счастье... но пока с войной, Донбассом и без Крыма - которые ты помог организовать Украине, выбрав Януковича

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09.11.2021 16:25 Ответить
Трудно спорить с идиотом. И не буду. Стенка тебя вылечит
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09.11.2021 16:29 Ответить
У вас, избирателей скомпрометированных и получивших под сраку от народа воров Януковича-Порошенко - нет аргументов. Потому что за вами нет правды

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09.11.2021 16:44 Ответить
Вот зря ты только один раз об стенку ударился. Ударься во второй. Сколько там против Порошенко дел открывали и НИЧЕГО. А у Зелебени все впереди. И скулить за клоуна могут только дураки и враги независимой Украины. А ты и то и другое. Пшел вон, смердюк зебильный
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09.11.2021 17:10 Ответить
Свинарчук не ошибается. Ошибается молодой неполитик Зеленский. А Свинарчук всё делал с умом и выгодой

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09.11.2021 16:27 Ответить
Є окуповані територіі Донбасу . Будь які виплати на тих територіях це фінансування окупантів і всіх хто іх підтримує.
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09.11.2021 12:08 Ответить
Нанесли миллионный ущерб . 400000 х 12 или более получится миллион . Наверное я или кто-то другой ходили не в ту школу .
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09.11.2021 13:05 Ответить
 
 