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СБУ заблокувала фейкові нарахування соцвиплат мешканцям ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала незаконний механізм оформлення соціальних виплат мешканцям ОРДЛО, у тому числі на померлих осіб.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, організував оборудку мешканець Костянтинівки, колишній працівник правоохоронних органів. Організатори "схеми" встигли завдати державі мільйонних збитків.

Зловмисник підробляв необхідні документи на ім’я мешканців тимчасово окупованих територій і віддавав їх в органи соцзахисту. Там його спільники "сприяли прийому" паперів, навіть без фізичної присутності осіб, на яких оформлялися виплати.

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Незаконно нараховані виплати надходили на банківські рахунки зловмисників. Щомісяця вони привласнювали у середньому 400 тис. грн. Протиправна схема діяла понад рік.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями фактичного мешкання учасників угруповання та у приміщеннях трьох держструктур. У ході обшуків вилучено:

  • велику кількість підробленої та офіційної документації;
  • електронні носії інформації, мобільні телефони; жорсткі диски та персональні комп’ютери з доказами протиправної діяльності;
  • банківські картки, за якими здійснювалися виплати, та записи із чорною бухгалтерією.

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СБУ заблокувала фейкові нарахування соцвиплат мешканцям ОРДЛО 01

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам оборудки за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до оборудки осіб.

Перевіряється інформація щодо фінансування незаконних збройних формувань через цю протиправну схему.

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Викриття здійснювали співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

шахрайство (1080) СБУ (12812) махінації (416)


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Топ коментарі
+5
"Зловмисник підробляв необхідні документи на ім'я мешканців тимчасово окупованих територій і віддавав їх в органи соцзахисту. Там його спільники "сприяли прийому" паперів, навіть без фізичної присутності осіб, на яких оформлялися виплати."

Джерело:

Так ви ж, нинішня влада, хочете самі замутити таку ж схему для ордловців. Оформлення онлайн.
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09.11.2021 11:12
+5
Є окуповані територіі Донбасу . Будь які виплати на тих територіях це фінансування окупантів і всіх хто іх підтримує.
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09.11.2021 12:08
+3
" ...колишній працівник правоохоронних органів ..."

И почему я не удивлен ...
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09.11.2021 11:30
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Давно пора…. Какие им выплаты от Украины? Им же царёк плешивый платит. Хитрые они, укропов на бабки разводят потом хвастаются друг другу как он ловко дела проворачивают.
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09.11.2021 11:08 Відповісти
В черзі до хунти за пособіямі
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09.11.2021 11:09 Відповісти
"Зловмисник підробляв необхідні документи на ім'я мешканців тимчасово окупованих територій і віддавав їх в органи соцзахисту. Там його спільники "сприяли прийому" паперів, навіть без фізичної присутності осіб, на яких оформлялися виплати."

Джерело:

Так ви ж, нинішня влада, хочете самі замутити таку ж схему для ордловців. Оформлення онлайн.
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09.11.2021 11:12 Відповісти
"За два года все госуслуги для жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма переведут в онлайн-формат, - Минреинтеграции."

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09.11.2021 11:14 Відповісти
Те що викрили добре, але треба таких не тільки притягати до відповідальності, але й держава повинна через суд вимагати відшкодування завданих збитків, а також відшкодування матеріальних витрат через конфіскацію майна, а якщо майна не хватить, то арешт зарплати, все що вище прожиткового мінімуму.
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09.11.2021 11:16 Відповісти
" ...колишній працівник правоохоронних органів ..."

И почему я не удивлен ...
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09.11.2021 11:30 Відповісти
Протиправна схема діяла понад рік..., отож то и оно..., скорость раскрытия таких преступлений просто поражает, в плохом смысле этого слова..., и это при том, что такие деятели не особо прячутся, объявления об их услугах висят на каждом столбе..., но, очевидно, что год он с кем-то делился, а потом решили улучшить статистику раскрываемости... и чувака повязали...
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09.11.2021 11:39 Відповісти
Коломой краде мільярди і його в упор не бачить ні СБУ,ні взагалі ніхто...А в розкритті отаких дрібних махінацій наші органи набили руку...Хоча назвати це махінаціями навряд чи можна...Люди ж були реальні,навіть якщо помер то в нас таке на кожному кроці коли знімають пенсію з картки покійного...Зрештою,тим хто там живе не солодко...
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09.11.2021 11:48 Відповісти
Дело рыгосвинарчуков живёт

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09.11.2021 11:55 Відповісти
а при жабозеле найвеличнейшем набирает невиданных оборотов...
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09.11.2021 11:58 Відповісти
При Зеленском ваших, как выяснилось, начали отлавливать

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09.11.2021 12:25 Відповісти
при зеленском ваши официально возвращаются в Украину сами... и начинают мутить воду ( хотя раньше боялись даже пукнуть себе в штаны)))) а теперь их даже трудно/устраивают в офис преЗЕнелоха на неплохие хлебные должности...
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09.11.2021 12:28 Відповісти
Пукать в штаны боялись лишь те жадины, кто не был готов "честно" откупиться от Мародёра.
Иных проблем у рыгов при своих 2 рыгопрезидентах никогда никаких не было

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09.11.2021 13:21 Відповісти
ну видимо Вам больше известно об этом...
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09.11.2021 13:31 Відповісти
Нам с вами известно то, что написано в новости выше: ваших ловят. Законспектируйте

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09.11.2021 14:39 Відповісти
значит ВЫ не внимательно прочитали ))) наших там нет )))))
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09.11.2021 14:50 Відповісти
Тогда чего нервничаешь?

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09.11.2021 15:13 Відповісти

не нервничаю )))
развлекаюсь)))))
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09.11.2021 15:17 Відповісти
все течет,ь все меняется. И рыгов сейчас полно в окружении Зелебени. И в тюрьмах сидят патриоты, а гниды типа Медведчука, под личным обязательством. И ты еще тут пасть разеваешь?
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09.11.2021 15:23 Відповісти
При Порошенко "гниды типа Медведчука", были НЕ "под личным обязательством", а в Трёхсторонней группе и в полном ином шоколаде с трубопроводами-яхтами-самолётами. Завянь и учись

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09.11.2021 15:57 Відповісти
Да было дело. Ошибся Петя. Но территории не сдавал, С лукашенко военных тайн не разбалтывал. и армию укреплял. Чем похвастаешь, убогий?
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09.11.2021 16:08 Відповісти
Народ всё взвесил, оценил и дал ему позорно под сраку.
Следующий раз не выбирай в президенты рыгов Януковича-Порошенко и будет тебе счастье... но пока с войной, Донбассом и без Крыма - которые ты помог организовать Украине, выбрав Януковича

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09.11.2021 16:25 Відповісти
Трудно спорить с идиотом. И не буду. Стенка тебя вылечит
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09.11.2021 16:29 Відповісти
У вас, избирателей скомпрометированных и получивших под сраку от народа воров Януковича-Порошенко - нет аргументов. Потому что за вами нет правды

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09.11.2021 16:44 Відповісти
Вот зря ты только один раз об стенку ударился. Ударься во второй. Сколько там против Порошенко дел открывали и НИЧЕГО. А у Зелебени все впереди. И скулить за клоуна могут только дураки и враги независимой Украины. А ты и то и другое. Пшел вон, смердюк зебильный
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09.11.2021 17:10 Відповісти
Свинарчук не ошибается. Ошибается молодой неполитик Зеленский. А Свинарчук всё делал с умом и выгодой

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09.11.2021 16:27 Відповісти
Є окуповані територіі Донбасу . Будь які виплати на тих територіях це фінансування окупантів і всіх хто іх підтримує.
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09.11.2021 12:08 Відповісти
Нанесли миллионный ущерб . 400000 х 12 или более получится миллион . Наверное я или кто-то другой ходили не в ту школу .
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09.11.2021 13:05 Відповісти
 
 