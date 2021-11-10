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Новости Фото Силовики
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СБУ задержала мошенников, выдававших себя за офицеров спецслужбы и шантажировавших иностранцев. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ разоблачили мошенническую группировку, которая шантажировала находящихся в Украине иностранцев. По предварительной информации, злоумышленники представлялись сотрудниками украинской спецслужбы и угрожали иностранцам депортацией, если они не дадут им взятку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди организаторов "схемы" - гражданин Украины, уроженец Сирийской Арабской Республики.

СБУ задокументировала, что он убедил гражданку Марокко в необходимости передать ему деньги вроде бы для сотрудников Службы безопасности Украины. Все это якобы для того, чтобы не допустить аннулирования документов, дающих право на постоянное проживание на территории Украины, и чтобы не принимать меры по депортации ее мужа.

СБУ задержала мошенников, выдававших себя за офицеров спецслужбы и шантажировавших иностранцев 01

Злоумышленника задержали с поличным во время получения средств. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Уголовное производство открыто по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 190 (мошенничество);
  • ч. 4 ст. 27 (виды соучастников);
  • ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к этой противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ и следователи Нацпола при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

СБУ задержала мошенников, выдававших себя за офицеров спецслужбы и шантажировавших иностранцев 02
СБУ задержала мошенников, выдававших себя за офицеров спецслужбы и шантажировавших иностранцев 03
СБУ задержала мошенников, выдававших себя за офицеров спецслужбы и шантажировавших иностранцев 04
СБУ задержала мошенников, выдававших себя за офицеров спецслужбы и шантажировавших иностранцев 05
Фото: сайт СБУ

Автор: 

задержание (6675) правоохранительные органы (2970) СБУ (19893) силовики (2799) шантаж (89)


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голосовал за писюниста однозначно пацик...
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10.11.2021 11:46 Ответить
На Банковій та Грушевського ціле кубло шахраїв ,які видають себе за державну владу !!)))
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10.11.2021 12:43 Ответить
страна с властвованием команды мудрейшего избранного народа
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10.11.2021 12:45 Ответить
СБУ затримала шахраїв, які видавали себе за офіцерів спецслужби та шантажували іноземців
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в квартал 95 їх на підвищення майстерності ,потім в Трускавець на курси і в ЗЕдепутати!
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10.11.2021 13:13 Ответить
Одни мошенники
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10.11.2021 13:15 Ответить
Конкурирующая организация
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10.11.2021 17:52 Ответить
 
 