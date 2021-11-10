СБУ задержала мошенников, выдававших себя за офицеров спецслужбы и шантажировавших иностранцев. ФОТОрепортаж
Сотрудники СБУ разоблачили мошенническую группировку, которая шантажировала находящихся в Украине иностранцев. По предварительной информации, злоумышленники представлялись сотрудниками украинской спецслужбы и угрожали иностранцам депортацией, если они не дадут им взятку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Среди организаторов "схемы" - гражданин Украины, уроженец Сирийской Арабской Республики.
СБУ задокументировала, что он убедил гражданку Марокко в необходимости передать ему деньги вроде бы для сотрудников Службы безопасности Украины. Все это якобы для того, чтобы не допустить аннулирования документов, дающих право на постоянное проживание на территории Украины, и чтобы не принимать меры по депортации ее мужа.
Злоумышленника задержали с поличным во время получения средств. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Уголовное производство открыто по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 190 (мошенничество);
- ч. 4 ст. 27 (виды соучастников);
- ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к этой противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ и следователи Нацпола при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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