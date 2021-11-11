"Укрзализныця" представила концепт капсульного плацкартного вагона. ФОТОрепортаж

"Укразализныця" в следующем году планирует завершить разработку нового плацкартного вагона капсульного типа.

УЗ представила концепт капсульного вагона, говорится в сообщении на официальной Facebook-странице компании, информирует Цензор.НЕТ.

Обновление парка плацкартных вагонов будет проходить в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Пока что УЗ представила концепт капсульного вагона, говорится в сообщении на официальной Facebook-странице компании.

Один из проектов обновленного плацкартного вагона подготовлен АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов".

В этом вагоне предусмотрено 52 места увеличенных размеров (длина 1920 мм, ширина 710 мм). Благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно размещаться на полках в направлении движения.

В предлагаемом варианте планирования у всех пассажиров будут равные условия пребывания и одинаковый набор функциональных устройств: у каждого свой стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным светильником для чтения, розеткой с разъемом USB.

Каждый пассажир будет иметь личное пространство — шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу" для комфортного пребывания, что важно при ночном курсировании вагона.

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"В следующем году вместе с партнерами планируем завершить разработку концепта обновленного плацкартного вагона – важнейшего подвижного состава для социальных железнодорожных перевозок. Предлагаемая сегодня планировка вагона выглядит необычно, но и имеет очевидные преимущества: в таком вагоне у всех пассажиров будут равные условия пребывания", — сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о старте создания новой украинской железной дороги. Глобальная модернизация подвижного состава и путей будет проходить в рамках инициированной им программы "Большая стройка".





