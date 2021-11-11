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"Укрзализныця" представила концепт капсульного плацкартного вагона. ФОТОрепортаж

"Укразализныця" в следующем году планирует завершить разработку нового плацкартного вагона капсульного типа.

УЗ представила концепт капсульного вагона, говорится в сообщении на официальной Facebook-странице компании, информирует Цензор.НЕТ.

Обновление парка плацкартных вагонов будет проходить в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Пока что УЗ представила концепт капсульного вагона, говорится в сообщении на официальной Facebook-странице компании.

Один из проектов обновленного плацкартного вагона подготовлен АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов".

В этом вагоне предусмотрено 52 места увеличенных размеров (длина 1920 мм, ширина 710 мм). Благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно размещаться на полках в направлении движения.

В предлагаемом варианте планирования у всех пассажиров будут равные условия пребывания и одинаковый набор функциональных устройств: у каждого свой стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным светильником для чтения, розеткой с разъемом USB.

Каждый пассажир будет иметь личное пространство — шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу" для комфортного пребывания, что важно при ночном курсировании вагона.

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"В следующем году вместе с партнерами планируем завершить разработку концепта обновленного плацкартного вагона – важнейшего подвижного состава для социальных железнодорожных перевозок. Предлагаемая сегодня планировка вагона выглядит необычно, но и имеет очевидные преимущества: в таком вагоне у всех пассажиров будут равные условия пребывания", — сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о старте создания новой украинской железной дороги. Глобальная модернизация подвижного состава и путей будет проходить в рамках инициированной им программы "Большая стройка".

Укрзализныця представила концепт капсульного плацкартного вагона 01
Укрзализныця представила концепт капсульного плацкартного вагона 02
Укрзализныця представила концепт капсульного плацкартного вагона 03

Автор: 

Укрзализныця (2747) вагоны (179) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+27
Маск - это очень неудобный пример для наших чиновников. Он так же, как и наши чиновники, озвучивает какие-то накуренные, космические планы. Но, в отличии от них, он эти планы, *****, реально реализовывает.
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11.11.2021 16:37
+22
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11.11.2021 16:30
+9
ЗЕлуп то!

Маск нервно курит айкосы среди сосен 😂
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11.11.2021 16:32
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Шо, опять? Гиперлуп, ты вернулся?
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11.11.2021 16:27 Ответить
ЗЕлуп то!

Маск нервно курит айкосы среди сосен 😂
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11.11.2021 16:32 Ответить
Маск - это очень неудобный пример для наших чиновников. Он так же, как и наши чиновники, озвучивает какие-то накуренные, космические планы. Но, в отличии от них, он эти планы, *****, реально реализовывает.
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11.11.2021 16:37 Ответить
Маск сказал что на Марсе будут яблони цвести,
А наши долбодятлы побежали садить миллиард деревов 😂
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11.11.2021 16:42 Ответить
Ага "побежали". Щас! С разбегу. Контрольное слово "пообещали".
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11.11.2021 16:49 Ответить
Може и не побежали,

Но ведь ножками засучили....😂
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11.11.2021 17:10 Ответить
"Ножками засучили" - это они перед Зе расшаркивались.
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11.11.2021 17:15 Ответить
да ладно , реализовывает , всего то тесла да космические корабли . а дорогу на днепр , слабо ?
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11.11.2021 16:42 Ответить
Маск на своих космопланах тоже ворует?
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11.11.2021 16:45 Ответить
канеШно , ты не знал )))) воруют все .... ну кроме зелЬЕных .бл. тут вспомнил павку корчагина и его вэлике будивництво .
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11.11.2021 16:51 Ответить
Та шо там "дорога на Днепр"! Тут цельный "капсульный плацкартный вагон", а ты про какую-то "дорогу" ...
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11.11.2021 16:46 Ответить
пріму люкс він курить
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11.11.2021 16:40 Ответить
Эстет ! 😂
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11.11.2021 16:43 Ответить
у ссыклобородька о других капсулах жужжали...
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11.11.2021 16:27 Ответить
Не вистачає надпису, як на тому капсульному вагоні про велике ....
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11.11.2021 16:51 Ответить
Хтось скаже що це було ?

Хоча, зараз буяє епоха "Великого Крадівництва" та всіляких Недомірків - від преЗЕка до вагонів 😂
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11.11.2021 16:30 Ответить
***
концептуально - это лучший заменитель слова - херня !
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11.11.2021 17:09 Ответить
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11.11.2021 16:30 Ответить
концепты в нас добре виходять,
то як совкові туалети ...
аби плечі вмістилися
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11.11.2021 16:31 Ответить
Надо на всьому навішувати ярлики "Велике будівництво", це ж маразм
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11.11.2021 16:31 Ответить
це , згідно наказу коломоя "велика передвиборча агітація"
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11.11.2021 16:34 Ответить
Особенно на каких-то недомерках

А это часом не биотуалет?
Народ может не понять ЗЕ-юмора и использовать вагончичек не по назначению 😂
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11.11.2021 16:38 Ответить
Эти зеленые люди ездили в поездах в Европе? Ну почему они хотят скотовоз презентовать как бизнес класс?
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11.11.2021 16:33 Ответить
в Европе почти не осталось спальніх вагонов.Скорость поездов позволяет днем пересечь всю Францию, не напрягаясь.
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11.11.2021 16:36 Ответить
Был летом в Италии. У них даже пригородные электрички двухуровневые, по 150-160 км/ч ездят. А дальнего сообщения до 250 км/ч
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11.11.2021 16:43 Ответить
А курку домашню попоїсти, а чаю посьорбати ?

Нє, нам тігіпеолупи ні до чого
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11.11.2021 16:48 Ответить
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11.11.2021 16:49 Ответить
у них спальные поезда дальнего следования, типа Восточного экспресса. Но таких немного. И это ОЧЕНЬ дорого.
в основном выглядят как самолеты внутри. И ездят со скоростью 250-350 км в час, из Парижа до Лондона ехать 2,5 часа. Лететь 2 часа, но с учетом ожидания вылета и доехать до аэропорта - все 5..
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11.11.2021 17:07 Ответить
Шо это **** за домик куклы Барби? Это шо вагон для гномов?
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11.11.2021 16:37 Ответить
Ахметову подарите , пусть шахтеров в гномов переоденет , и с песнями из шахт возят.
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11.11.2021 16:38 Ответить
Перша думка при перегляді фото - як тепер зручно буде вагонним крадіям "обчищати" пасажирів. Все під руками, близько та зручно.
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11.11.2021 16:38 Ответить
а сейчас неудобно?
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11.11.2021 17:08 Ответить
мы строили строили и, наконец построили
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11.11.2021 16:39 Ответить
щоб виключити вокзальну мафію треба термінали встановити на вході у вагон, біля дверей...
підійшов подивився , якщо горить ЗЕлена пімпочка - значить - міста є
- приклав картку, зайшов та поїхав,
цифровізація
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11.11.2021 16:39 Ответить
вже уявляю як кацапи реготатимуть
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11.11.2021 16:43 Ответить
Они там что, Вагонного увидели?
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11.11.2021 16:47 Ответить
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11.11.2021 17:01 Ответить
Гарний дизайн, ХІХ сторіччя. Уроди, попиляли бабло знов.
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11.11.2021 16:49 Ответить
Попіляли конкретно, обрубок від вагона залишився

Велике Крадівництво 🤔
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11.11.2021 17:14 Ответить
А чому цей вагон з трьома вікнами так схожий на будку для сторожа?
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11.11.2021 16:51 Ответить
Бо то вагон для охранніков 😂
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11.11.2021 17:15 Ответить
Японці це вже зробили, тільки в отелях
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11.11.2021 16:52 Ответить
В Китае такие видел, но больше и на два этажа бывают, там люди маленькие, народу много, как селедку запихают в такие капсулы
Но это плацкарт, как его не назови, хотя капсула, еще страшней
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11.11.2021 17:00 Ответить
купи в СВ и едь как король, только стоить будет дофига.
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11.11.2021 17:15 Ответить
Благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно размещаться на полках в направлении движения.

Я так понимаю что окна со сквозняком останутся старые?
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11.11.2021 17:01 Ответить
Молодцы,ребята,работайте и делайте лучше мою любимую Украину !
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11.11.2021 17:01 Ответить
Ты уже успел с полки концепта навернуться ? 😂
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11.11.2021 17:17 Ответить
Сколько стандартное время, в Украине, от концепта до серийного изделия?
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11.11.2021 17:02 Ответить
Несомненно, посмотрели фильм "В джазе только девушки" и эпично спроектировали.
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11.11.2021 17:04 Ответить
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11.11.2021 17:30 Ответить
ну и гоните , 3***** своё барахло ПараскладЬІвать
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11.11.2021 18:19 Ответить
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11.11.2021 18:25 Ответить
А де романтіка?

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11.11.2021 18:27 Ответить
невже вони настільки тупі?
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11.11.2021 19:20 Ответить
Народу все больше и все тупее) Велосипеды по 5ому кругу придумывают
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11.11.2021 19:32 Ответить
Эту "новую" концепцию плацкартного вагона создатели подсмотрели в старом фильме "В джазе только девушки". Лучше поздно, чем никогда.
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11.11.2021 20:00 Ответить
Шторки повісили!!! Це прорив!!!
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11.11.2021 20:52 Ответить
а чо такий малeнький? приклад просто?
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11.11.2021 22:03 Ответить
Наши можновладці начинают шевелится, только если видят возможность срубить по лёгкому. Замутили кусочек вагона, чтобы выбить финансирование
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14.11.2021 11:04 Ответить
А що гірше -- купе чи плацкартна капсула? По-моєму, найбезпечніше їхати в плацкартному вагоні класичного зразку.
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01.12.2021 08:38 Ответить
 
 