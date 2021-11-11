"Укрзализныця" представила концепт капсульного плацкартного вагона. ФОТОрепортаж
"Укразализныця" в следующем году планирует завершить разработку нового плацкартного вагона капсульного типа.
УЗ представила концепт капсульного вагона, говорится в сообщении на официальной Facebook-странице компании, информирует Цензор.НЕТ.
Обновление парка плацкартных вагонов будет проходить в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Пока что УЗ представила концепт капсульного вагона, говорится в сообщении на официальной Facebook-странице компании.
Один из проектов обновленного плацкартного вагона подготовлен АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов".
В этом вагоне предусмотрено 52 места увеличенных размеров (длина 1920 мм, ширина 710 мм). Благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно размещаться на полках в направлении движения.
В предлагаемом варианте планирования у всех пассажиров будут равные условия пребывания и одинаковый набор функциональных устройств: у каждого свой стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным светильником для чтения, розеткой с разъемом USB.
Каждый пассажир будет иметь личное пространство — шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу" для комфортного пребывания, что важно при ночном курсировании вагона.
"В следующем году вместе с партнерами планируем завершить разработку концепта обновленного плацкартного вагона – важнейшего подвижного состава для социальных железнодорожных перевозок. Предлагаемая сегодня планировка вагона выглядит необычно, но и имеет очевидные преимущества: в таком вагоне у всех пассажиров будут равные условия пребывания", — сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о старте создания новой украинской железной дороги. Глобальная модернизация подвижного состава и путей будет проходить в рамках инициированной им программы "Большая стройка".
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Маск нервно курит айкосы среди сосен 😂
А наши долбодятлы побежали садить миллиард деревов 😂
Но ведь ножками засучили....😂
Хоча, зараз буяє епоха "Великого Крадівництва" та всіляких Недомірків - від преЗЕка до вагонів 😂
концептуально - это лучший заменитель слова - херня !
то як совкові туалети ...
аби плечі вмістилися
А это часом не биотуалет?
Народ может не понять ЗЕ-юмора и использовать вагончичек не по назначению 😂
Нє, нам тігіпеолупи ні до чого
в основном выглядят как самолеты внутри. И ездят со скоростью 250-350 км в час, из Парижа до Лондона ехать 2,5 часа. Лететь 2 часа, но с учетом ожидания вылета и доехать до аэропорта - все 5..
підійшов подивився , якщо горить ЗЕлена пімпочка - значить - міста є
- приклав картку, зайшов та поїхав,
цифровізація
Велике Крадівництво 🤔
Но это плацкарт, как его не назови, хотя капсула, еще страшней
Я так понимаю что окна со сквозняком останутся старые?