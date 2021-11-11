"Укрзалізниця" презентувала концепт капсульного плацкартного вагона. ФОТОрепортаж

"Укразалізниця" наступного року планує завершити розробку нового плацкартного вагона капсульного типу.

Наразі УЗ представила концепт капсульного вагона, йдеться у повідомленні на офіційній Facebook-сторінці компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Оновлення парку плацкартних вагонів проходитиме у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Один із проєктів оновленого плацкартного вагона підготовлено АТ "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

У цьому вагоні передбачено 52 місця збільшених розмірів (довжина 1920 мм, ширина 710 мм). Завдяки плануванню поличок уздовж вагона усі пасажири мають змогу зручно розміщуватись на поличках у напрямку руху.

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У пропонованому варіанті планування всі пасажири матимуть рівні умови перебування та однаковий набір функціональних пристроїв: у кожного свій стіл, панель керування освітленням із нічним підсвічуванням, індивідуальним світильником для читання, розеткою з роз’ємом USB.

Кожен пасажир матиме особистий простір - шторки дозволяють відокремити кожне місце у повноцінну "капсулу" для комфортного перебування, що є важливим при нічному курсуванні вагона.

"У наступному році разом із партнерами плануємо завершити розробку концепту оновленого плацкартного вагона - найважливішого рухомого складу для соціальних залізничних перевезень. Пропоноване сьогодні планування вагона має незвичний вигляд, але й очевидні переваги: у такому вагоні всі пасажири матимуть рівні умови перебування", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оголосив про старт створення нової української залізниці. Глобальна модернізація рухомого складу та колій відбуватиметься у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво".

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