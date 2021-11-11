"Укрзалізниця" презентувала концепт капсульного плацкартного вагона. ФОТОрепортаж
"Укразалізниця" наступного року планує завершити розробку нового плацкартного вагона капсульного типу.
Наразі УЗ представила концепт капсульного вагона, йдеться у повідомленні на офіційній Facebook-сторінці компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Оновлення парку плацкартних вагонів проходитиме у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Один із проєктів оновленого плацкартного вагона підготовлено АТ "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".
У цьому вагоні передбачено 52 місця збільшених розмірів (довжина 1920 мм, ширина 710 мм). Завдяки плануванню поличок уздовж вагона усі пасажири мають змогу зручно розміщуватись на поличках у напрямку руху.
У пропонованому варіанті планування всі пасажири матимуть рівні умови перебування та однаковий набір функціональних пристроїв: у кожного свій стіл, панель керування освітленням із нічним підсвічуванням, індивідуальним світильником для читання, розеткою з роз’ємом USB.
Кожен пасажир матиме особистий простір - шторки дозволяють відокремити кожне місце у повноцінну "капсулу" для комфортного перебування, що є важливим при нічному курсуванні вагона.
"У наступному році разом із партнерами плануємо завершити розробку концепту оновленого плацкартного вагона - найважливішого рухомого складу для соціальних залізничних перевезень. Пропоноване сьогодні планування вагона має незвичний вигляд, але й очевидні переваги: у такому вагоні всі пасажири матимуть рівні умови перебування", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оголосив про старт створення нової української залізниці. Глобальна модернізація рухомого складу та колій відбуватиметься у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво".
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Маск нервно курит айкосы среди сосен 😂
А наши долбодятлы побежали садить миллиард деревов 😂
Но ведь ножками засучили....😂
Хоча, зараз буяє епоха "Великого Крадівництва" та всіляких Недомірків - від преЗЕка до вагонів 😂
концептуально - это лучший заменитель слова - херня !
то як совкові туалети ...
аби плечі вмістилися
А это часом не биотуалет?
Народ может не понять ЗЕ-юмора и использовать вагончичек не по назначению 😂
Нє, нам тігіпеолупи ні до чого
в основном выглядят как самолеты внутри. И ездят со скоростью 250-350 км в час, из Парижа до Лондона ехать 2,5 часа. Лететь 2 часа, но с учетом ожидания вылета и доехать до аэропорта - все 5..
підійшов подивився , якщо горить ЗЕлена пімпочка - значить - міста є
- приклав картку, зайшов та поїхав,
цифровізація
Велике Крадівництво 🤔
Но это плацкарт, как его не назови, хотя капсула, еще страшней
Я так понимаю что окна со сквозняком останутся старые?