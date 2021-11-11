Украина будет создавать боевых роботов, - "Укроборонпром". ФОТО
Роботы будут предназначены для огневой поддержки и разминирования, а также будут выполнять логистические и разведывательные задачи.
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.
"Безэкипажные наземные компактные машины, которые намерены производить на предприятии Концерна, предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности, огневой поддержки и разминирования", - говорится в сообщении.
Роботов будут производить на ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева. Их будут производить в рамках сотрудничества с ООО "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge и командой разработчиков "Мобильные боевые роботы".
"Наш приоритет на сегодняшний день - налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики", - сказала директор по развитию ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева Ольга Руденко.
Помимо производства роботов, в рамках сотрудничества с ООО "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge "Укроборонпром" собирается реализовать еще четыре инновационных проекта в оборонной сфере. Эти проекты касаются противодействия враждебным БПЛА, разминированию территорий с помощью дронов, технологий интеллектуального видеомониторинга и экономического пространства воздушного пространства электродвигателя.
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