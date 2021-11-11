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Украина будет создавать боевых роботов, - "Укроборонпром". ФОТО

Роботы будут предназначены для огневой поддержки и разминирования, а также будут выполнять логистические и разведывательные задачи.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

"Безэкипажные наземные компактные машины, которые намерены производить на предприятии Концерна, предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности, огневой поддержки и разминирования", - говорится в сообщении.

Роботов будут производить на ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева. Их будут производить в рамках сотрудничества с ООО "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge и командой разработчиков "Мобильные боевые роботы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия утверждает, что начала производство боевых роботов

"Наш приоритет на сегодняшний день - налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики", - сказала директор по развитию ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева Ольга Руденко.

Помимо производства роботов, в рамках сотрудничества с ООО "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge "Укроборонпром" собирается реализовать еще четыре инновационных проекта в оборонной сфере. Эти проекты касаются противодействия враждебным БПЛА, разминированию территорий с помощью дронов, технологий интеллектуального видеомониторинга и экономического пространства воздушного пространства электродвигателя.

Украина будет создавать боевых роботов, - Укроборонпром 01

Автор: 

оборона (5205) технологии (670) Укроборонпром (1238) робот (52)


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Топ комментарии
+14
А ничего что это ещё при Порошенко начинали?
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11.11.2021 18:09
+10
Нарешті в укроборонпромі роздуплилися,на 8-му році війни...
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11.11.2021 18:04
+9
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11.11.2021 18:28
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Нарешті в укроборонпромі роздуплилися,на 8-му році війни...
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11.11.2021 18:04 Ответить
Фильм "Терминатор" вышел в 1984 г. "Терминатор-2", в 1991 г.
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11.11.2021 19:02 Ответить
Неимеющие аналогов!!Особенно зеленый с деревянными палками на гусеницах)))).Очередной громкий пук в в воздух.Чтобы подобным заниматься,нужно многолетние наработки и рынок збыта.Не дешевле ли закупить нужное количество?Но там много денег не стырить)
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11.11.2021 18:08 Ответить
саме зелений найбільше кацапів і переб'є
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11.11.2021 19:02 Ответить
Боевой робот,ага...
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11.11.2021 20:15 Ответить
А ничего что это ещё при Порошенко начинали?
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11.11.2021 18:09 Ответить
https://mind.ua/openmind/20177877-nazemni-droni-golovni-dosyagnennya-************-oboronpromu https://mind.ua/openmind/20177877-nazemni-droni-golovni-dosyagnennya-************-oboronpromu

Зверни увагу на дату.
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11.11.2021 18:28 Ответить
Немецкий Голиаф времен 2 мировой.
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11.11.2021 18:19 Ответить
jerunda, eto sozdanije chudo ot ruckih ne perepljunjet nikto:
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11.11.2021 19:26 Ответить
робот Федя - рашен идиот
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11.11.2021 20:23 Ответить
Ех Федя, Федя! Ціни би тобі не було, якби шмальнув вліво, та ще і з контрольним.
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11.11.2021 20:50 Ответить
Но все же попытки имеются)
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11.11.2021 20:59 Ответить
о .. хвашисти . бл ....)))))
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11.11.2021 19:48 Ответить
тссс.. видосик испортишь
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11.11.2021 18:23 Ответить
Ничего!
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11.11.2021 18:53 Ответить
не совсем понятно что значит Ваше "Ничего!"...
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11.11.2021 18:54 Ответить
Это подпись
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11.11.2021 18:57 Ответить
очень может быть...
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11.11.2021 19:00 Ответить
https://mind.ua/openmind/20177877-nazemni-droni-golovni-dosyagnennya-************-oboronpromu «Піранья» , 2017 рік.

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11.11.2021 23:34 Ответить
Ну до роботов там ещё видимо далеко ..
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11.11.2021 18:13 Ответить
блин!.. кто пишет такие дебильные заголовки для статей?!
проконсультируйтесь в Boston Dynamics..
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11.11.2021 18:14 Ответить
новына шоб спалить фанатов робота фёдора с палкой в заду...
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11.11.2021 18:17 Ответить
Распілллл....
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11.11.2021 18:17 Ответить
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11.11.2021 18:28 Ответить
та у нас скоро почнуть світло відключати,які роботи!!!!
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11.11.2021 18:29 Ответить
Роботы на пружинном заводе, почти вечные!
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11.11.2021 18:54 Ответить
СтворюватиМЕ, воюватиМЕ, розвідуватиМЕ, провірятиМЕ, ремонтуватиМЕ, недопускатиМЕ, модернізуватиМЕ,... Отак і "мекають" нічого не роблячи
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11.11.2021 18:34 Ответить
когда была жара на Светлодарке, надыбал в Ютубе видос (не сохранил, нажаль), где на каком-то опорнике несколько часов был оживленный замес с гоблинами, и им в помощь прислали взвод ССО. а при спецуре был такой вот робот - небольшая гусеничная платформа с Утесом, что ли. очень так неплохо выдвигался и насыпал. Я так понял,это был какой-то штучный концепт, переданный армии
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11.11.2021 18:42 Ответить
Ядерную бомбу нужно создавать а не всякую фигню. Один залп и нет масковии.
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11.11.2021 18:42 Ответить
У тебя что, в голову вмонтировали большой андронный коллайдер? Кипит голова, шо бульон без присмотра.
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11.11.2021 18:47 Ответить
Не переживай - создатели есть и транспорт сделаем, чтобы доставить
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11.11.2021 19:02 Ответить
Вот бы Молот сначала сделать, правда?
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11.11.2021 19:23 Ответить
Нам не позволят! Фрицы за московию костьми лягут,там у них ого-го какой рынок сбыта своей продукции
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11.11.2021 19:37 Ответить
залп не залп , но думать будут ... хотя .. бабы еШо наожаютЬ
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11.11.2021 19:50 Ответить
Управление роботами будет осуществляться через ДІЮ.
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11.11.2021 18:43 Ответить
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11.11.2021 19:30 Ответить
Они и будут сажать миллиард деревьев? А вообще любопытно, чтобы просто посчитать до миллиарда (одно число/сек) нужно лет 30. Они хотят посадить столько же деревьев за два года. Тут они правы, без роботов в этом трудном деле никак не обойтись.
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11.11.2021 18:46 Ответить
Це якщо один буде рахувати, а якщо млн?
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11.11.2021 19:12 Ответить
30 млн лет
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11.11.2021 19:53 Ответить
Только не федю
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11.11.2021 18:49 Ответить
Главное что-бы он играл на рояле!
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11.11.2021 18:51 Ответить
Та хоч тамагочі зробіть для початку. Куди там ще бойові роботи..
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11.11.2021 18:52 Ответить
Киве надо мозг на процессор поменять и на фронт отправить, он же стрелять уже умеет. И голову перед операцией брить не придётся
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11.11.2021 18:59 Ответить
не достоин ...
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11.11.2021 19:22 Ответить
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11.11.2021 19:04 Ответить
господи и шо це такое!? дети в кружке ЮТ помоему лучше делают!.. вы бы начали массово выпускать дл начала танки....
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11.11.2021 19:17 Ответить
eto horoshaja novostj nu i togda v dobavok jeshcho i eto:
Сейм запретил использование георгиевских лент на публичных мероприятиях
Tak chto v Latvije tozhe kolorado zapreshcheni inezhelateljni.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sejm-zapretil-ispolzovanie-georgievskih-lent-na-publichnyh-meropriyatiyah.d?id=53768531
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11.11.2021 19:18 Ответить
jeshcho u nas sevodnja denj pamjati
В День Лачплесиса Левитс призывает почтить память латвийских воинов
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11.11.2021 19:34 Ответить
RIP
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11.11.2021 20:25 Ответить
Украина может многое. Но не при этой власти...
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11.11.2021 19:39 Ответить
Eta vlastj vremennaja a Ukraina vechnaja, vishe golovu hlopec
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11.11.2021 19:48 Ответить
Опять деньги разворуют....
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11.11.2021 19:55 Ответить
Укроборонпром? Бу-га-га-га!!!
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11.11.2021 20:02 Ответить
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11.11.2021 20:21 Ответить
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11.11.2021 20:21 Ответить
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11.11.2021 20:22 Ответить
Знову кривизна землі?
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11.11.2021 20:53 Ответить
На розмінування потрібно відправляти тих, хто до нас з Білорусі через кордон прорветься, бо роботи дорогі.
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11.11.2021 20:29 Ответить
Примітивні,але ті для кого вони призначені,теж
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11.11.2021 21:48 Ответить
 
 