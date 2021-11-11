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Україна створюватиме бойових роботів, - "Укроборонпром". ФОТО

Роботи будуть призначені для вогньової підтримки та розмінування, а також виконуватимуть логістичні й розвідувальні завдання.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.

"Безекіпажні наземні компактні машини, які мають намір продукувати на підприємстві Концерну, призначено для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогньової підтримки та розмінування", – сказано в повідомленні.

Роботів вироблятимуть на ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова. Їх будуть виготовляти в рамках співпраці з ТОВ "Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge та командою розробників "Мобільні бойові роботи".

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"Наш пріоритет на сьогодні – налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть стати зброєю майбутнього, значно підсилити обороноздатність нашої держави та дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки", – сказала директор з розвитку ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова Ольга Руденко.

Крім виробництва роботів, в межах співпраці з ТОВ "Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge "Укроборонпром" збирається реалізувати ще чотири інноваційні проєкти в оборонній сфері. Ці проєкти стосуються протидії ворожим БПЛА, розмінування територій за допомогою дронів, технологій інтелектуального відеомоніторингу повітряного простору, а також створення економічного електродвигуна.

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Україна створюватиме бойових роботів, - Укроборонпром 01

Автор: 

оборона (4780) технології (812) Укроборонпром (1732) робот (104)


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Топ коментарі
+14
А ничего что это ещё при Порошенко начинали?
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11.11.2021 18:09
+10
Нарешті в укроборонпромі роздуплилися,на 8-му році війни...
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11.11.2021 18:04
+9
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11.11.2021 18:28
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Нарешті в укроборонпромі роздуплилися,на 8-му році війни...
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11.11.2021 18:04 Відповісти
Фильм "Терминатор" вышел в 1984 г. "Терминатор-2", в 1991 г.
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11.11.2021 19:02 Відповісти
Неимеющие аналогов!!Особенно зеленый с деревянными палками на гусеницах)))).Очередной громкий пук в в воздух.Чтобы подобным заниматься,нужно многолетние наработки и рынок збыта.Не дешевле ли закупить нужное количество?Но там много денег не стырить)
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11.11.2021 18:08 Відповісти
саме зелений найбільше кацапів і переб'є
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11.11.2021 19:02 Відповісти
Боевой робот,ага...
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11.11.2021 20:15 Відповісти
А ничего что это ещё при Порошенко начинали?
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11.11.2021 18:09 Відповісти
https://mind.ua/openmind/20177877-nazemni-droni-golovni-dosyagnennya-************-oboronpromu https://mind.ua/openmind/20177877-nazemni-droni-golovni-dosyagnennya-************-oboronpromu

Зверни увагу на дату.
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11.11.2021 18:28 Відповісти
Немецкий Голиаф времен 2 мировой.
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11.11.2021 18:19 Відповісти
jerunda, eto sozdanije chudo ot ruckih ne perepljunjet nikto:
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11.11.2021 19:26 Відповісти
робот Федя - рашен идиот
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11.11.2021 20:23 Відповісти
Ех Федя, Федя! Ціни би тобі не було, якби шмальнув вліво, та ще і з контрольним.
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11.11.2021 20:50 Відповісти
Но все же попытки имеются)
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11.11.2021 20:59 Відповісти
о .. хвашисти . бл ....)))))
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11.11.2021 19:48 Відповісти
тссс.. видосик испортишь
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11.11.2021 18:23 Відповісти
Ничего!
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11.11.2021 18:53 Відповісти
не совсем понятно что значит Ваше "Ничего!"...
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11.11.2021 18:54 Відповісти
Это подпись
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11.11.2021 18:57 Відповісти
очень может быть...
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11.11.2021 19:00 Відповісти
https://mind.ua/openmind/20177877-nazemni-droni-golovni-dosyagnennya-************-oboronpromu «Піранья» , 2017 рік.

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11.11.2021 23:34 Відповісти
Ну до роботов там ещё видимо далеко ..
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11.11.2021 18:13 Відповісти
блин!.. кто пишет такие дебильные заголовки для статей?!
проконсультируйтесь в Boston Dynamics..
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11.11.2021 18:14 Відповісти
новына шоб спалить фанатов робота фёдора с палкой в заду...
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11.11.2021 18:17 Відповісти
Распілллл....
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11.11.2021 18:17 Відповісти
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11.11.2021 18:28 Відповісти
та у нас скоро почнуть світло відключати,які роботи!!!!
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11.11.2021 18:29 Відповісти
Роботы на пружинном заводе, почти вечные!
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11.11.2021 18:54 Відповісти
СтворюватиМЕ, воюватиМЕ, розвідуватиМЕ, провірятиМЕ, ремонтуватиМЕ, недопускатиМЕ, модернізуватиМЕ,... Отак і "мекають" нічого не роблячи
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11.11.2021 18:34 Відповісти
когда была жара на Светлодарке, надыбал в Ютубе видос (не сохранил, нажаль), где на каком-то опорнике несколько часов был оживленный замес с гоблинами, и им в помощь прислали взвод ССО. а при спецуре был такой вот робот - небольшая гусеничная платформа с Утесом, что ли. очень так неплохо выдвигался и насыпал. Я так понял,это был какой-то штучный концепт, переданный армии
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11.11.2021 18:42 Відповісти
Ядерную бомбу нужно создавать а не всякую фигню. Один залп и нет масковии.
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11.11.2021 18:42 Відповісти
У тебя что, в голову вмонтировали большой андронный коллайдер? Кипит голова, шо бульон без присмотра.
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11.11.2021 18:47 Відповісти
Не переживай - создатели есть и транспорт сделаем, чтобы доставить
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11.11.2021 19:02 Відповісти
Вот бы Молот сначала сделать, правда?
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11.11.2021 19:23 Відповісти
Нам не позволят! Фрицы за московию костьми лягут,там у них ого-го какой рынок сбыта своей продукции
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11.11.2021 19:37 Відповісти
залп не залп , но думать будут ... хотя .. бабы еШо наожаютЬ
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11.11.2021 19:50 Відповісти
Управление роботами будет осуществляться через ДІЮ.
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11.11.2021 18:43 Відповісти
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11.11.2021 19:30 Відповісти
Они и будут сажать миллиард деревьев? А вообще любопытно, чтобы просто посчитать до миллиарда (одно число/сек) нужно лет 30. Они хотят посадить столько же деревьев за два года. Тут они правы, без роботов в этом трудном деле никак не обойтись.
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11.11.2021 18:46 Відповісти
Це якщо один буде рахувати, а якщо млн?
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11.11.2021 19:12 Відповісти
30 млн лет
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11.11.2021 19:53 Відповісти
Только не федю
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11.11.2021 18:49 Відповісти
Главное что-бы он играл на рояле!
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11.11.2021 18:51 Відповісти
Та хоч тамагочі зробіть для початку. Куди там ще бойові роботи..
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11.11.2021 18:52 Відповісти
Киве надо мозг на процессор поменять и на фронт отправить, он же стрелять уже умеет. И голову перед операцией брить не придётся
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11.11.2021 18:59 Відповісти
не достоин ...
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11.11.2021 19:22 Відповісти
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11.11.2021 19:04 Відповісти
господи и шо це такое!? дети в кружке ЮТ помоему лучше делают!.. вы бы начали массово выпускать дл начала танки....
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11.11.2021 19:17 Відповісти
eto horoshaja novostj nu i togda v dobavok jeshcho i eto:
Сейм запретил использование георгиевских лент на публичных мероприятиях
Tak chto v Latvije tozhe kolorado zapreshcheni inezhelateljni.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sejm-zapretil-ispolzovanie-georgievskih-lent-na-publichnyh-meropriyatiyah.d?id=53768531
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11.11.2021 19:18 Відповісти
jeshcho u nas sevodnja denj pamjati
В День Лачплесиса Левитс призывает почтить память латвийских воинов
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11.11.2021 19:34 Відповісти
RIP
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11.11.2021 20:25 Відповісти
Украина может многое. Но не при этой власти...
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11.11.2021 19:39 Відповісти
Eta vlastj vremennaja a Ukraina vechnaja, vishe golovu hlopec
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11.11.2021 19:48 Відповісти
Опять деньги разворуют....
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11.11.2021 19:55 Відповісти
Укроборонпром? Бу-га-га-га!!!
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11.11.2021 20:02 Відповісти
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11.11.2021 20:21 Відповісти
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11.11.2021 20:21 Відповісти
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11.11.2021 20:22 Відповісти
Знову кривизна землі?
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11.11.2021 20:53 Відповісти
На розмінування потрібно відправляти тих, хто до нас з Білорусі через кордон прорветься, бо роботи дорогі.
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11.11.2021 20:29 Відповісти
Примітивні,але ті для кого вони призначені,теж
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11.11.2021 21:48 Відповісти
 
 