Україна створюватиме бойових роботів, - "Укроборонпром". ФОТО
Роботи будуть призначені для вогньової підтримки та розмінування, а також виконуватимуть логістичні й розвідувальні завдання.
Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", інформує Цензор.НЕТ.
"Безекіпажні наземні компактні машини, які мають намір продукувати на підприємстві Концерну, призначено для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогньової підтримки та розмінування", – сказано в повідомленні.
Роботів вироблятимуть на ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова. Їх будуть виготовляти в рамках співпраці з ТОВ "Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge та командою розробників "Мобільні бойові роботи".
"Наш пріоритет на сьогодні – налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть стати зброєю майбутнього, значно підсилити обороноздатність нашої держави та дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки", – сказала директор з розвитку ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова Ольга Руденко.
Крім виробництва роботів, в межах співпраці з ТОВ "Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge "Укроборонпром" збирається реалізувати ще чотири інноваційні проєкти в оборонній сфері. Ці проєкти стосуються протидії ворожим БПЛА, розмінування територій за допомогою дронів, технологій інтелектуального відеомоніторингу повітряного простору, а також створення економічного електродвигуна.
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