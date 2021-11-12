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Бывшая руководительница "отдела кадров" террористической группировки "Оплот" задержана в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

В Донецкой области задержана бывшая участница незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Женщина занималась "подбором кадров" для группировок, участвовавших в боевых действиях против сил АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, жительница Бахмута в 2014 году присоединилась к рядам российско-оккупационных войск. Злоумышленница входила в состав террористической группировки "Оплот".

"Находясь на "должности" стрелка, она участвовала в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям. Затем она была назначена руководителем "отдела кадров", где среди основных задач был отбор "кандидатов" в группы боевиков. После конфликта с главарями группировки она покинула его ряды". Впоследствии вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту нахождения злоумышленницы правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются комплексные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Также смотрите: СБУ передала Минобороны изъятое контрразведкой оружие на 1 млрд грн общим весом более 500 т. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бывшая руководительница отдела кадров террористической группировки Оплот задержана в Донецкой области, - СБУ 01
Бывшая руководительница отдела кадров террористической группировки Оплот задержана в Донецкой области, - СБУ 02

Автор: 

задержание (6675) СБУ (19898) Донецкая область (9648) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+22
Ну не іпануті! Ідти воювати проти держави Україна, а потім, як ні в чому не бувало, повертатися жити на її ж територію. Що тобі, ***** драна, не вистачало?!
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12.11.2021 10:04
+18
Мозку.
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12.11.2021 10:31
+13
шо они все сюда бегут ? а как же праматерь всех наваросов Росиюшка ? там же так сытно и свободно
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12.11.2021 10:33
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Ну не іпануті! Ідти воювати проти держави Україна, а потім, як ні в чому не бувало, повертатися жити на її ж територію. Що тобі, ***** драна, не вистачало?!
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12.11.2021 10:04 Ответить
Мозку.
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12.11.2021 10:31 Ответить
Легкі гроші і нічого крім грошей
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12.11.2021 10:49 Ответить
Мабудь пані хоче випробувати на собі дію монтажної піни
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12.11.2021 11:53 Ответить
Якщо тільки епілептичка, а якщо ні -то шлакобетон.
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12.11.2021 12:08 Ответить
Да серйозна впопучленочка, купа смартфонів і герб мордору. В яку із дірок їй той герб мож запхати ?
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12.11.2021 10:08 Ответить
В ту, що між ніг
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12.11.2021 10:43 Ответить
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12.11.2021 10:11 Ответить
Маричка Захерова !!!
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12.11.2021 11:42 Ответить
добре, звичайно.., якщо буде ефективне продовження........
але схоже на пил в очі для нас, українців... бо головна небезпека - це кроти Банкової, зєлі-дєрмаки-бакланОвці..(
...понавибирали, зебіли, блін...
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12.11.2021 10:31 Ответить
Понять ..простить...по кругу пустить.
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12.11.2021 10:31 Ответить
Провести так сказать собеседование на вакантное место.
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12.11.2021 11:13 Ответить
шо они все сюда бегут ? а как же праматерь всех наваросов Росиюшка ? там же так сытно и свободно
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12.11.2021 10:33 Ответить
Сжечь ************, как ведьму!
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12.11.2021 10:44 Ответить
СБУ задерживает бывших участников НВФ с периодичностью 2 человека в год.
Версии:
1. Только самые ипанутые и отмороженные орки возвращаются в Украину. А таковых единицы.
2. "Вернувшихся" не мало, но СБУ никуя не работает и ловят только тогда, когда кто-то дает прямую наводку. (а это, понятно, бывает очень редко)
3. СБУ готова работать и паковать их пачками, но в государстве нет денег содержать такое кол-во заключенных. Поэтому есть негласное правило: "особо не усердствовать".
4. Орки не двусмысленно дали понять, что вся эта шушшера, в качестве обменного фонда, их не интересует. (ну как "орки дали понять" ... в смысле москва дала понять). Поэтому никто и не напрягается в их отлове.
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12.11.2021 11:08 Ответить
Кокарду треба посадить на пену в надежное место.
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12.11.2021 11:12 Ответить
Бабёха прикинула что в случаи чего три года не срок, тем более что всегда сохраняется шанс выйти по амнистии, потому й решила вернуться в Украину.
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12.11.2021 12:05 Ответить
Чому в неї стільки телефонів ? Плата за інтимні послуги тріперним " борцам с хунтой " ? )
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12.11.2021 13:08 Ответить
Пора ужесточить наказание для сепаров. А для ваты ввести институт Не гражданина
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12.11.2021 13:12 Ответить
 
 