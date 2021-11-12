Бывшая руководительница "отдела кадров" террористической группировки "Оплот" задержана в Донецкой области, - СБУ. ФОТО
В Донецкой области задержана бывшая участница незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Женщина занималась "подбором кадров" для группировок, участвовавших в боевых действиях против сил АТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, жительница Бахмута в 2014 году присоединилась к рядам российско-оккупационных войск. Злоумышленница входила в состав террористической группировки "Оплот".
"Находясь на "должности" стрелка, она участвовала в вооруженном сопротивлении украинским военным подразделениям. Затем она была назначена руководителем "отдела кадров", где среди основных задач был отбор "кандидатов" в группы боевиков. После конфликта с главарями группировки она покинула его ряды". Впоследствии вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия", - говорится в сообщении.
В ходе обысков по месту нахождения злоумышленницы правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются комплексные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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але схоже на пил в очі для нас, українців... бо головна небезпека - це кроти Банкової, зєлі-дєрмаки-бакланОвці..(
...понавибирали, зебіли, блін...
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1. Только самые ипанутые и отмороженные орки возвращаются в Украину. А таковых единицы.
2. "Вернувшихся" не мало, но СБУ никуя не работает и ловят только тогда, когда кто-то дает прямую наводку. (а это, понятно, бывает очень редко)
3. СБУ готова работать и паковать их пачками, но в государстве нет денег содержать такое кол-во заключенных. Поэтому есть негласное правило: "особо не усердствовать".
4. Орки не двусмысленно дали понять, что вся эта шушшера, в качестве обменного фонда, их не интересует. (ну как "орки дали понять" ... в смысле москва дала понять). Поэтому никто и не напрягается в их отлове.