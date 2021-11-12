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Минздрав запускает два новых типа COVID-сертификатов. ВИДЕО

В Украине появятся два новых типа COVID-сертификатов – о выздоровлении и детский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила зампредседателя Минздрава Мария Карчевич на брифинге в пятницу, 12 ноября.

Детский позволяет родителям детей от 12 лет, получивших хотя бы одну прививку, загрузить документ в "Дію".

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Сертификат о выздоровлении – документ в электронной форме, подтверждающий выздоровление человека от COVID-19. В настоящее время функционал проходит последнюю стадию бета-тестирования. Документ смогут получить те, кому врач установил диагноз COVID-19 и внес его в электронную систему здравоохранения.

"Лица, болевшие COVID-19 не более 105 дней назад с момента запуска функционала, смогут получить сертификаты", - пояснила Карчевич.

По ее словам, срок действия нового документа будет составлять 90 суток, на 15-й день от установления диагноза.

"Получить сертификат можно не более двух раз в год при наличии внесения данных в электронную систему здравоохранения", - добавила она.

Автор: 

Минздрав (4899) сертификат (226)


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Топ комментарии
+6
Иммунитет после болячки по мнению МОЗ в два раза хуже, чем после прививачки любого типа - это всё что нужно знать о "добровольной" вакцинации
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12.11.2021 14:16
+5
Ветеринарный паспорт.
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12.11.2021 14:16
+5
Сертификатов нужно много и разных...все хотят денег...и врачи...и менты...
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12.11.2021 14:16
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Ветеринарный паспорт.
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12.11.2021 14:16 Ответить
Сертификатов нужно много и разных...все хотят денег...и врачи...и менты...
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12.11.2021 14:16 Ответить
Чем больше запретов, тем больше поле для всякого рода дельцов не чистых на руку. Зря это ввели. Ещё все об этом пожалеют.
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12.11.2021 14:24 Ответить
Включая тех, кто делает тесты и другое варево
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12.11.2021 14:37 Ответить
А на кому ще наживатися , як не на лохах які купують фальшиві сертифікати ? Справжній нічого не коштує , бо вакцинація безкоштовна . Ще й захист від ускладнень пандемії .
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12.11.2021 14:25 Ответить
Бесплатный сыр он только в мышеловке бывает...
Что до защиты...то поживем увидим...
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12.11.2021 14:29 Ответить
За вакцинацию платит налогоплательщик, кроме вакцин поступивших по программе "для нищих". Какой такой логикой вы сообразили что это "бесплатный сыр"?
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12.11.2021 14:57 Ответить
ТоваришЧ ты обратился не по адресу...задай этот вопрос своему собрату...ваксману...выше...это он песТею о бесплатной вакцине пропел...
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12.11.2021 15:04 Ответить
Я задал вопрос свидетелю бесплатного сыра.
Слив засчитан.
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12.11.2021 15:10 Ответить
Ты идиот?? Я как раз и сказал что бесплатных вакцин нет..и не бывает...
Так что пиши своему собрату...ваксману...а не мне...
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12.11.2021 15:15 Ответить
Как вы думаете - в Австрии дураки живут? и выбирают идиотов? а если они умные - то почему мы живем настолько хуже австрийцев? давайте не будем изобретать велосипед и сделаем так как делают в успешных странах.

Власти Австрии грозятся ввести локдаун для непривитых

Власти Австрии всерьез задумались о том, чтобы ввести новое ограничение для борьбы с коронавирусом - локдаун для непривитых. Об этом сообщает Associated Press.

Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг во время визита в Брегенц прокомментировал сложную ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в стране. По его словам, введение отдельных ограничений для невакцинированных "вероятно, неизбежно".

"Я не понимаю, почему две трети должны терять свободу из-за того, что одна треть колеблется. Для меня ясно, что не должно быть никаких ограничений для вакцинированных", - сказал Шалленберг.

Кроме этого, австрийский канцлер рассказал, что власти рассмотрят вопрос введения обязательной вакцинации для некоторых групп населения. В целом, по словам Александра Шалленберга, уровень вакцинации в стране "позорно низкий" - по последним данным, в Австрии вакцинировались 65% населения.
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12.11.2021 15:23 Ответить
Я же написал что Украина получает часть вакцин бесплатно. Вы не смогли это осознать?
Напишу ещё раз:
Бесплатных вакцин нет, есть вакцины которые предоставляют бесплатно. Не все вакцины правительство покупает - Украине и другим бедным странам вакцины дают бесплатно по программе COVAX.
"Загалом, на 29 серпня 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були доставлені в Україну в рамках ініціативи COVAX."
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12.11.2021 15:26 Ответить
Нормальні люди роблять вакцину і нікому нічого заносити нема потреби.
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12.11.2021 14:55 Ответить
Иммунитет после болячки по мнению МОЗ в два раза хуже, чем после прививачки любого типа - это всё что нужно знать о "добровольной" вакцинации
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12.11.2021 14:16 Ответить
Вакцинация помогает организму бороться с вирусом и снижает вирулентность - это всё что нужно знать о вакцинации.
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12.11.2021 14:24 Ответить
https://www.rebelnews.com/bill_gates_admits_covid_19_vaccines_dont_stop_viral_transmission Билл Гейтц не согласен с вами нащщёт вирулентности. Астарожна, там английский
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12.11.2021 14:31 Ответить
Меня не интересует мнение разработчика программного обеспечения о борьбе с пандемией.
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12.11.2021 14:34 Ответить
Ваше мнение тоже както мало кого интересует, ябы даже сказал вообще никак.
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12.11.2021 14:36 Ответить
"Я гналась за Вами три квартала, чтобы сказать как Вы мне безразличны!"
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12.11.2021 14:44 Ответить
И да, "Фонд Билла и Мелинды Гейтс стал вторым по величине донором Всемирной организации здравоохранения. "
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12.11.2021 14:39 Ответить
Одни миллиардеры строят себе десятки дворцов с золотыми унитазами, а другие - осваивают космос и вкладывают деньги в развитие науки.
Рабам этого не понять.
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12.11.2021 14:46 Ответить
а як інакше проколоти чим побільше народу?
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12.11.2021 14:49 Ответить
Если цель количество проколотых - то так и нужно, разумеется.
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12.11.2021 14:56 Ответить
А якщо людина хворіла два рази (раз в середній формі і раз в легкій)? І другий раз ніхто нічого нікуди не вносив. І таких людей чимало.
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12.11.2021 14:18 Ответить
Надо значит в очередь на укольчик сходить, ато малоле! Если сами захотите, то прививачка будет добровольная, а не - значит принудительная.
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12.11.2021 14:21 Ответить
Ходив уже......
Мені підсунули бумажку для підпису про те що ніби я це роблю добровільно. Підписувати її я відмовився. Вони відмовились колоти мене без такого підпису.
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12.11.2021 14:23 Ответить
так тебя никто насильно не колол. Сам пришел. Чего ж не подписал? хочется ответственность на кого-то переложить?
какой же ты инфантильный и тупой ссыкун..
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12.11.2021 15:18 Ответить
если человек болел ДВА РАЗА и все еще не хочет вакцинироваться - пусть и не вакцинируется.
Его абсолютно не жалко.
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12.11.2021 15:16 Ответить
-- Сара, ты ещё рисуешь сертификаты?
-- Нет, не выгодно. Я рисую противопоказания. На них спрос выше.
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12.11.2021 14:24 Ответить
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12.11.2021 14:26 Ответить
Цікаво, а сертифікати повністю вакцинованим, які захворіли на ковід, анулювати будуть?
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12.11.2021 14:26 Ответить
Зачем аннулировать? Совершенно ясно же, что поддельный. Правоохранительные органы разберутся.
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12.11.2021 14:30 Ответить
А їм хіба ковід пишуть в діагнозі ?
Їх же навіть не тестують.
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12.11.2021 14:31 Ответить
ой, у вас внезапно прокси отклеилась и вы внезапно из канадки превратились в украинку.
Упс..
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12.11.2021 15:19 Ответить
цікаво те, що за півроку антиваксерів прибудуть ще тисячі/мульйони. це ті, хто не встигне, або відмовиться бустерітися 4-5-6 рази. тобото всі вакциновані - потенційні майбутні антиваксери. взагалі всі. ось так.
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12.11.2021 14:46 Ответить
Через три с половиной месяца начнется этот процесс...
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12.11.2021 14:49 Ответить
Ви вважаєте, що вакциновані не хворіють на ковід, а може прокоментуєте навіщо бустер 3 і т.д.
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12.11.2021 14:32 Ответить
ковид такая зараза, что ни болезнь ни вакцинация не защищают на 100% и через полгода защита падает. У ВСЕХ.

Я болел. и вакцинировался через 3 месяца.

Болел я 2 месяца, а после вакцинации рука поболела два дня а после второй дозы - чуть температурил, один вечер попил чаю, даже не парацетамол.
Вобщем мне есть с чем сравнивать и я выбираю вакцинацию.
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12.11.2021 15:21 Ответить
Не совсем корректно - Вы сравниваете не сравниваемые вещи.
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14.11.2021 00:15 Ответить
А про жіночі (рожеві) й чоловічі (голубі) моз ще не думав ?
Головне - не зупиняйтеся.
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12.11.2021 14:33 Ответить
Це вже дискримінація.
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12.11.2021 14:52 Ответить
Ну, да. Ще лгбт треба додати - райдужні тести. Шоб всім вгодить.
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12.11.2021 14:57 Ответить
у вас канадская прокся отклеилася.
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12.11.2021 15:21 Ответить
А сертификат о получении сертификата? Недорабатываете... Можете еще тату на запястье внедрить.
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12.11.2021 14:54 Ответить
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12.11.2021 14:54 Ответить
 
 