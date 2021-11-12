Минздрав запускает два новых типа COVID-сертификатов. ВИДЕО
В Украине появятся два новых типа COVID-сертификатов – о выздоровлении и детский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила зампредседателя Минздрава Мария Карчевич на брифинге в пятницу, 12 ноября.
Детский позволяет родителям детей от 12 лет, получивших хотя бы одну прививку, загрузить документ в "Дію".
Сертификат о выздоровлении – документ в электронной форме, подтверждающий выздоровление человека от COVID-19. В настоящее время функционал проходит последнюю стадию бета-тестирования. Документ смогут получить те, кому врач установил диагноз COVID-19 и внес его в электронную систему здравоохранения.
"Лица, болевшие COVID-19 не более 105 дней назад с момента запуска функционала, смогут получить сертификаты", - пояснила Карчевич.
По ее словам, срок действия нового документа будет составлять 90 суток, на 15-й день от установления диагноза.
"Получить сертификат можно не более двух раз в год при наличии внесения данных в электронную систему здравоохранения", - добавила она.
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Что до защиты...то поживем увидим...
Слив засчитан.
Так что пиши своему собрату...ваксману...а не мне...
Власти Австрии грозятся ввести локдаун для непривитых
Власти Австрии всерьез задумались о том, чтобы ввести новое ограничение для борьбы с коронавирусом - локдаун для непривитых. Об этом сообщает Associated Press.
Новый канцлер Австрии Александр Шалленберг во время визита в Брегенц прокомментировал сложную ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в стране. По его словам, введение отдельных ограничений для невакцинированных "вероятно, неизбежно".
"Я не понимаю, почему две трети должны терять свободу из-за того, что одна треть колеблется. Для меня ясно, что не должно быть никаких ограничений для вакцинированных", - сказал Шалленберг.
Кроме этого, австрийский канцлер рассказал, что власти рассмотрят вопрос введения обязательной вакцинации для некоторых групп населения. В целом, по словам Александра Шалленберга, уровень вакцинации в стране "позорно низкий" - по последним данным, в Австрии вакцинировались 65% населения.
Напишу ещё раз:
Бесплатных вакцин нет, есть вакцины которые предоставляют бесплатно. Не все вакцины правительство покупает - Украине и другим бедным странам вакцины дают бесплатно по программе COVAX.
"Загалом, на 29 серпня 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були доставлені в Україну в рамках ініціативи COVAX."
Рабам этого не понять.
Мені підсунули бумажку для підпису про те що ніби я це роблю добровільно. Підписувати її я відмовився. Вони відмовились колоти мене без такого підпису.
какой же ты инфантильный и тупой ссыкун..
Его абсолютно не жалко.
-- Нет, не выгодно. Я рисую противопоказания. На них спрос выше.
Їх же навіть не тестують.
Упс..
Я болел. и вакцинировался через 3 месяца.
Болел я 2 месяца, а после вакцинации рука поболела два дня а после второй дозы - чуть температурил, один вечер попил чаю, даже не парацетамол.
Вобщем мне есть с чем сравнивать и я выбираю вакцинацию.
Головне - не зупиняйтеся.