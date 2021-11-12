Минздрав запускает два новых типа COVID-сертификатов. ВИДЕО

В Украине появятся два новых типа COVID-сертификатов – о выздоровлении и детский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила зампредседателя Минздрава Мария Карчевич на брифинге в пятницу, 12 ноября.

Детский позволяет родителям детей от 12 лет, получивших хотя бы одну прививку, загрузить документ в "Дію".

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Сертификат о выздоровлении – документ в электронной форме, подтверждающий выздоровление человека от COVID-19. В настоящее время функционал проходит последнюю стадию бета-тестирования. Документ смогут получить те, кому врач установил диагноз COVID-19 и внес его в электронную систему здравоохранения.

"Лица, болевшие COVID-19 не более 105 дней назад с момента запуска функционала, смогут получить сертификаты", - пояснила Карчевич.

По ее словам, срок действия нового документа будет составлять 90 суток, на 15-й день от установления диагноза.

"Получить сертификат можно не более двух раз в год при наличии внесения данных в электронную систему здравоохранения", - добавила она.